La collettiva delle cantine umbre si presenta alla manifestazione, con un’ampia rappresentanza di produttori, per la prima volta in uno spazio ad hoc

Cambia posizione, cambia formato, ma soprattutto cambia ambizione: a Vinitaly 2026 l’Umbria del vino si presenta con un padiglione interamente dedicato. Dal 12 al 15 aprile, la collettiva regionale coordinata da Umbria Top lascia gli spazi condivisi delle passate edizioni e si trasferisce nel nuovo Padiglione D, segnando un passaggio strategico nella valorizzazione dell’identità vitivinicola regionale.

Saranno 45 le aziende protagoniste, riunite in un unico spazio pensato per offrire una lettura chiara e immediata delle denominazioni umbre e della loro evoluzione. In calendario, per tutta la durata della manifestazione, degustazioni, incontri e momenti di confronto con operatori, buyer e appassionati, organizzati con il sostegno della Regione Umbria e in collaborazione con partner pubblici e privati.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Stili di Vite”, un concept che punta a restituire il vino come espressione concreta dei territori e delle persone che lo producono, mettendo al centro non solo le etichette ma anche le storie e le competenze che le rendono riconoscibili sui mercati.

Il nuovo padiglione offrirà ai visitatori, oltre naturalmente agli stand delle aziende espositrici, anche due aree funzionali – una dedicata alle degustazioni e una agli incontri istituzionali – con un programma continuo di appuntamenti che accompagnerà visitatori e operatori lungo tutte e quattro le giornate di fiera.

Redazione Centrale TdG