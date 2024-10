A Villa Lascaris la Pizza dalla A alla Z

un workshop (e una cena) per scoprire i segreti dei lievitati fatti in casa

Giovedì 7 novembre 2024, ore 19.30

Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza (TO)

Per fare una buona pizza non bastano farina, sale, acqua, lievito, olio e un poco di zucchero. Ci sono alcune regole che occorre rispettare perché non esca dal forno troppo cruda, troppo alta, troppo bassa, troppo cotta…

Bisogna sapere quale farina usare, come avviene la lievitazione, conoscere la temperatura giusta del forno, come manipolare correttamente l’impasto.

Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino, in collaborazione con Alma Lab, laboratorio di panificazione artigianale, dedica una serata a quella che può essere definita una vera e propria arte e che, spesso è una sfida: fare un’ottima pizza nel forno di casa.

PIZZA DALLA A ALLA Z

Workshop e cena

Giovedì 7 novembre, ore 19.30 – 21.00

Villa Lascaris – Via Lascaris 4, Pianezza

Un laboratorio di un’ora e mezza in cui imparare i segreti della lavorazione e dell’impasto guidati da due maestri del lievitato. Oltre a ricevere suggerimenti pratici sulle tecniche, sulla scelta di farine e lieviti, sugli accostamenti e le cotture, i partecipanti affonderanno letteralmente le mani in pasta, imparando in modo pratico come lavorare e stendere l’impasto correttamente: un passaggio fondamentale per la riuscita di un’ottima pizza casalinga.

E, visto che alla parola “pizza” si associa immediatamente il pensiero di una tavolata tra amici, alla fine del workshop non potrà mancare la cena: un momento di chiacchiere e risate davanti a un bicchiere di vino o una birra e, ovviamente, un’ottima pizza.

Al termine del workshop, inoltre, ai partecipanti verrà inviato un piccolo ricettario con tanti suggerimenti e trucchi per pizze e focacce perfette.

Per partecipare a Pizza dalla A alla Z è indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo eventi@villalascaris.it

Redazione Centrale TdG