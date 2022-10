A Torino una nuova “Aria” si fa largo tra le gelaterie artigianali

Da qualche mese l’estro creativo e l’entusiasmo di Davide Ferrero e Roberto Speranza – due giovani e bravi professionisti poco più che trentenni ma di consolidata esperienza – sta vivacizzando il quartiere Vanchiglia di Torino.

Il loro progetto dedicato al gelato artigianale (e non solo) ha infatti preso il via nel maggio di quest’anno e ha immediatamente avuto un positivo riscontro fin dai primi giorni di apertura: un via vai di piccoli e grandi golosi che hanno immediatamente identificato “Aria gelateria” come punto di riferimento per il gelato artigianale del quartiere.

“Aria è il progetto di gelateria che ho voluto fortemente realizzare con il mio carissimo amico Roberto” – spiega Davide – “Ci siamo conosciuti 5 anni fa da Mara dei Boschi. La sua professionalità se l’è costruita lavorando a Parigi per Amorino, la famosa catena di gelaterie con sedi in gran parte del mondo, poi da Mara dei Boschi e infine ha collaborato con Alberto Marchetti come responsabile di laboratorio e ricerca. Questo progetto è stato un po’ il nostro sogno nel cassetto fino a quando finalmente abbiamo aperto in questo bel quartiere”.

Simpatico e colorato è l’accogliente locale che offre anche qualche sgabello per permettere di gustare all’interno della gelateria tutte le golosità che i due ragazzi preparano quotidianamente.

L’interessante assortimento dei gusti è scritto su grandi pannelli di lamiera ed è stato suddiviso in tre sezioni: i “Classiconi” – crema, nocciola, pistacchio, un intrigante Caffè Leccese con cardamomo, mandorla e caffè, – Vegani – cioccolato 100% fatto senza latte, mandorla, fragola, limone, fico, banana caramellata o anche un fresco avocado e lime – e infine gli Speri-mentali – con abbinamenti curiosi come caramello e pop-corn, arachidi e lime o il “poppy seeds cake” con ricotta, limone e semi di papavero – tanti gusti e tutti buonissimi, il cui studio nasce dalla volontà di proporre non solo accostamenti insoliti, ma anche sapori sorprendenti e golosi, frutto di anni di esperienza e collaborazioni nel settore della gelateria di alto livello, basati sulla qualità delle proposte e sulla grande selezione della materia prima che è alla base dei gelati e delle torte gelato.

Naturalmente questo percorso goloso non si ferma alla sola proposta del gelato, ma è allargato a torte gelato dalle curiose forme che ricordano quasi un disco volante, insolite come la Torta Monica, con base pan di spagna, gelato coccobello con infuso di jasmine tea, semifreddo al cioccolato e glassa al mango e yuzu oppure la Torta Martina, con gelato al pistacchio, semifreddo allo yoghurt, ricoperta da una lucida glassa di more e mirtilli o a friabili tartellette di pasta frolla con base di frangipane alle mandorle, caramello mou e cremoso di nocciola, oppure con crema pasticcera e meringa all’italiana e ad un ricco tiramisù in vasetto, una bella e abbondante porzione…e chissà cosa verrà fuori dalle loro menti creative nei prossimi mesi!

Aria Gelateria

Via Santa Giulia 32/F – Torino – Tel. 011 19039749

Orari

lunedì 16 – 22 / martedì sabato 12 – 24 / domenica 10 – 21

Paolo Alciati