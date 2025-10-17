Turismo del Gusto
Home / Attualità

A Torino si inaugura il nuovo flagship store Galup

by

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, l’inaugurazione del nuovo flagship store Galup in Via Andrea Doria 7 a Torino.
L’evento, accolto con grande entusiasmo e una significativa partecipazione, ha visto anche la presenza di rappresentanti delle istituzioni.

“Galup cresce ancora nel cuore di Torino con un ampliamento del locale che è un segno di forza e di fiducia per portare ancora più in alto una delle grandi eccellenze piemontesi. Una vetrina importante della nostra tradizione dolciaria per i torinesi e per i tanti turisti che scelgono Torino e il Piemonte” dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano.

“Torino si arricchisce con una nuova eccellenza che è quella storica, radicata nel Piemonte sin dal 1922, che coniuga tradizione, modernità e innovazione in un contesto esteticamente accattivante, in una delle vie commercialmente iconiche della nostra città”  dichiara Paolo Chiavarino – Assessore al Commercio Città di Torino.

“Questa inaugurazione rende noi e la Città di Pinerolo estremamente orgogliosi: Galup rappresenta l’eccellenza e la tradizione del Pinerolese, e l’apertura di questo nuovo negozio è un segno concreto di come il nostro “lievitato di comunità” sappia portare e raccontare il territorio e le sue eccellenze nel mondo” – dichiara Francesca Costarelli Vice Sindaca Città di Pinerolo Assessora al Turismo e alle Attività Produttive.

L’inaugurazione è stata non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione simbolica per festeggiare i primi dieci anni di una gestione che ha dato nuovo impulso e una visione rinnovata al marchio.

Era infatti il 2015 quando Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano portavano a termine l’acquisizione di Galup. Da allora, affiancati dai soci Mariano e Piero Costamagna, i due imprenditori cuneesi hanno saputo tracciare nuove strade e sviluppare progetti innovativi, restituendo nuova vita non solo all’iconico panettone creato da Pietro Ferrua nel 1922, ma a tutta la produzione firmata Galup.

L’inaugurazione di questo nuovo punto vendita è molto più di un traguardo commerciale: è un momento carico di emozione e significato personale, per me e per i mie soci. Galup ha fatto parte della nostra infanzia, è un nome che portiamo nel cuore. Poter essere oggi tra coloro che hanno contribuito al rilancio è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. In questi dieci anni abbiamo lavorato con passione e determinazione per restituire visibilità, valore e futuro a un marchio che rappresenta una delle eccellenze storiche della tradizione dolciaria italiana.” – spiega Giuseppe Bernocco, e prosegue – “Un ruolo cruciale in questo percorso lo ha avuto il piano di investimenti che ha interessato gli impianti, la produzione e i macchinari. Ma non meno importanti sono state tutte le azioni messe in campo per riscoprire e valorizzare l’anima autentica di Galup: l’unicità dei suoi prodotti, la continua innovazione delle ricette, la cura del packaging. Ogni dettaglio è stato affrontato con rispetto e visione, perché acquisire un marchio non basta: bisogna saperlo far vivere, giorno dopo giorno, con investimenti, idee e passione, mantenendo altissimi gli standard qualitativi. Galup non è solo un prodotto: è un simbolo del Piemonte, un racconto di artigianalità, una storia che parla di tradizione e allo stesso tempo di innovazione. Questa inaugurazione è anche uno sguardo al futuro: vogliamo consolidare i risultati raggiunti, continuare a crescere attraverso nuove idee, nuovi processi, nuovi prodotti. E farlo senza mai dimenticare il nostro valore più importante: le persone. Il capitale umano è il vero motore di questa bella storia italiana, ed è su di esso che continueremo a investire, perché il futuro di Galup passa prima di tutto da chi ogni giorno lo rende possibile.”

La scelta di dar vita a un innovativo flagship store non è certo casuale: nasce dal desiderio di rafforzare l’identità del brand e offrire ai clienti affezionati un contatto diretto con il mondo Galup. Non solo un luogo d’acquisto, ma uno spazio dove osservare, assaggiare, conoscere la storia e vivere l’eccellenza dei prodotti. Un’esperienza pensata per approfondire il legame profondo che l’azienda ha costruito nel tempo con il territorio e con chi da anni sceglie e ama Galup.

Il nuovo flagship store Galup nasce da un’idea chiara: dare forma concreta all’evoluzione del brand, unendo autenticità, ricerca e cura in ogni dettaglio. Questo spazio rappresenta la sintesi della nostra visione: valorizzare le radici storiche di Galup guardando al futuro con creatività, mantenendo l’eccellenza artigianale e un’estetica distintiva che da sempre ci contraddistinguono.

Ma non è solo Galup a raccontarsi in questo luogo: abbiamo voluto portare nel cuore di Torino anche l’identità dei nostri altri marchi – Streglio, Golosi e Tartufo Regale, quest’ultimo nato dalla preziosa collaborazione con lo chef Ugo Alciati – offrendo un’esperienza completa e coerente, che esprime la forza del nostro gruppo. Chi entra in questo store può gustare un caffè o una cioccolata abbinata a una delle nostre specialità storiche, oppure scoprire… una reinterpretazione originale del toast firmata Galup! È molto più di un punto vendita: è un luogo in cui vivere il nostro mondo, attraverso sapori, storie e dettagli che parlano di passione, territorio e visione.” – dichiara Stefano Borromeo, AD Galup.

“Abbiamo progettato uno spazio inedito all’interno del nuovo store.” dichiara Elisa Mereaturresponsabile Marketing e Comunicazione Galup – “La caffetteria, che accoglie con garbo, eleganza e un pizzico di golosità i nostri clienti, che da oggi potranno non solo acquistare tutti i nostri prodotti, ma anche fermarsi per una pausa caffè, un pranzo veloce, originale e sfizioso con le proposte del menù tutte da scoprire. E la giornata potrà essere allietata – sia per grandi che per piccini – anche da un break per la merenda: immersi nell’atmosfera del centro storico e seduti negli eleganti tavolini del dehors, si potrà assaporare un ottimo tè, scegliere tra le proposte del giorno una fetta di torta appena sfornata o regalarsi una coccola con una tazzina di panna montata rigorosamente a mano”.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.