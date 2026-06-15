A Pinerolo, in estate, si gusta il cinepanettone sotto le stelle

– Redazione Centrale TdG –

Cinepanettone d’Estate è un’imperdibile rassegna cinematografica, gratuita e con cadenza mensile, proposta dalla Città di Pinerolo in collaborazione con Galup, storico marchio di Panettoni e prodotti dolciari.

«Con Cinepanettone d’Estate vogliamo offrire ai pinerolesi e ai visitatori un’occasione per vivere insieme le sere d’estate in uno dei luoghi simbolo della città, Piazza D’Armi. Grazie alla collaborazione con Galup, questa rassegna propone tre incursioni cinematografiche che raccontano il cibo, il gusto e le emozioni attraverso film capaci di attraversare le generazioni. È un modo semplice e autentico per valorizzare una delle eccellenze del nostro territorio e condividere, sotto le stelle di Piazza D’Armi, un assaggio gratuito della tradizione pinerolese» – dichiara Francesca Costarelli – Vicesindaca e Assessora al commercio del Comune di Pinerolo.

Le serate, adatte a adulti e bambini, si svolgeranno sul prato di piazza d’Armi, dove ciascuno potrà portarsi il suo telo, una sedia e perché no, perfino uno sdraio, sul quale rilassarsi e godersi la proiezione. Prima dell’inizio del film sarà possibile condividere un momento di golosa dolcezza degustando il Panettone Galup.

Cinepanettone d’Estate prenderà il via il 27 giugno con la proiezione di “Chocolat”, la data successiva sarà quella del 25 luglio con il film “Fuori menù” per finire il 29 agosto con l’amato “Ratatouille”. Le proiezioni inizieranno alle 21,15.

Tre serate dedicate al territorio, con il cinema presente in centro e sotto il cielo di Pinerolo. Cinepanettone d’Estate è un’iniziativa che rafforza e sottolinea il legame tra la città e Galup, uno dei marchi più iconici, amati e conosciuto in Italia e nel mondo.