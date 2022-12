A Frontone i mercatini di Natale

Per respirare l’atmosfera delle feste non c’è niente di meglio dei mercatini di Natale

Amatissimi o odiatissimi, animano le piazze e i parchi delle città di mezza Europa da novembre a inizio gennaio. Con le casette di legno, gli abeti addobbati e le lucine come se non ci fosse la crisi energetica, sono il posto ideale per cercare i regali da mettere sotto l’albero o anche solo per rifarsi gli occhi e riempire i social. Tant’è che negli anni è fiorito un turismo legato ai Christmas market, con treni speciali e pacchetti di viaggio ad hoc.

Per tutto il periodo delle festività Natalizie, l’appuntamento a Frontone, dove il borgo si trasforma con i mercatini in un vero e proprio villaggio di Natale. Il borgo medievale di Frontone, situato ai piedi del Monte Catria è denominato “La piccola Svizzera delle Marche”. Arrivando a Frontone non si può non notare l’imponente sagoma del suo antico Castello, posto in cima ad una caratteristica altura di 571 metri che domina la valle sottostante, in cui si adagia con la sua ordinata struttura il borgo moderno, attuale sede comunale, mentre la parte antica dell’abitato, con le sue strette e lunghe viuzze, si trova in cima alla rupe, arroccata ai piedi del castello.

Oggi di proprietà del Comune viene aperto al pubblico su prenotazioni o in occasione di alcuni importanti eventi, come Il mercatino natalizio denominato “Nel Castello di Babbo Natale… “, organizzato nel Castello e nelle vie del centro storico, dall’8 dicembre al 30 dicembre. Moltissime le iniziative e i ristoranti aperti con menu denominato: “Sapori e Profumi della Festa del Monte Catria e del Fungo Spignolo “, tradizionali della zona, la manifestazione ricca con stand gastronomici, musica dal vivo e numerosi eventi, quali escursioni guidate e passeggiate.

Tutte le info sul portale del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi proposto da Tipicità e ANCI Marche in collaborazione con la Regione Marche e la partnership progettuale di Banca Mediolanum.

Programma: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Programma-1.pdf

Info: www.tipicitaexperience.it

Jimmy Pessina