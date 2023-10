A cena per CasaOz è un progetto ispirato e promosso dall’Azienda Vitivinicola Bel Colle, da sempre sensibile con tanti gesti di solidarietà verso i soggetti più fragili.

La Gambero Rosso Academy di Torino in sintonia con Bel Colle propone e organizza un percorso enogastronomico con tre cene di beneficenza in cui buoni vini e buona cucina si uniscono per far conoscere e raccogliere fondi destinati a CasaOz, che a Torino accoglie quotidianamente bambini e ragazzi che affrontano la malattia e le loro famiglie.

Il progetto prevede tre cene realizzate da chef donne, il cui ricavato verrà appunto donato a CasaOz.

Tre realtà molto diverse tra loro per quattro donne chef, storie, personalità e stili di cucina differenti, ma unite dalla volontà di far conoscere chi dal 2005 si prende cura della quotidianità delle persone più fragili: CasaOz.

La Presidente di CasaOz, Enrica Baricco dichiara “Siamo sempre felici quando CasaOz incontra realtà del mondo corporate, in questo caso Bel Colle. “A cena per CasaOz“ è infatti un’iniziativa che nasce grazie a questa Azienda Vitivinicola e a Gambero Rosso Torino, e, unendo alla convivialità la solidarietà, dà vita a tre cene tutte al femminile, che vedono protagoniste Mariangela Susigan, Elisa Hoti e Natasha Gorina, e Maria Vittoria Griffoni. Grazie a loro, non solo CasaOz verrà ulteriormente promossa e comunicata presso il pubblico, ma si permetterà anche allo staff di cucina dei MagazziniOz un’esperienza di accrescimento professionale accanto a Griffoni, già chef di Lorenzo Jovanotti e del suo team durante i tour estivi”.

Luca Bosio di Bel Colle spiega: “Da diversi anni io e la mia famiglia prendiamo parte e sponsorizziamo importanti progetti di solidarietà che costituiscono una grande esperienza di apprendimento ed una crescita personale. “CasaOz” è una casa che accoglie bambini/e con le proprie famiglie che sono affetti da malattie di lunga degenza per le quali necessitano cure anche distanti dalle proprie abitazioni e paesi; gli specialisti e gli educatori offrono loro un sostegno concreto, una vera e propria famiglia in cui bambini e genitori sono accolti durante le terapie per rigenerarsi.

Sono papà di due meravigliosi bambini e proprio loro sono stati la fonte di ispirazione per questo progetto che vuole avvicinare e sensibilizzare quante più persone ad iniziative e progetti rivolti ai bimbi più fragili ed alle loro famiglie. Un luogo in cui ci si sente accolti, dove i bambini possono divertirsi facendo amicizia tra di loro e nello stesso tempo avere un aiuto vero anche nella scuola; dove i loro genitori possono trovare conforto nelle relazioni che si creano all’interno e ritrovare la serenità per i figli e per sé stessi: è, all’interno di un percorso di dolore e fatica, sicuramente un’azione di supporto importante. Dare il nostro contributo ci offre l’opportunità di sentirci parte di una comunità, quella genitoriale, che spesso ha bisogno di aiuti concreti ed immediati. Il nostro invito è sempre quello di condividere certi gesti di cuore che ci rendono più umani e veri.

Mariangela Susigan: una chef donna, stella Michelin dal 2001, una vera passione per le erbe spontanee e una cucina che esprime felicità. Autodidatta, curiosa, creativa, Mariangela Susigan preferisce raccontarsi attraverso i suoi piatti piuttosto che a parole. Perché, come lei stessa ama dire, “il nostro obiettivo è far stare bene il cliente a tavola”. Il suo estro e la sua personalità decisa sono la firma di una cucina “concreta e comprensibile” ma mai scontata. Poco spazio per sofisticati virtuosismi, la vera sorpresa è nei sapori, nell’uso creativo dei prodotti del territorio, nella rivisitazione contemporanea di materie prime eccellenti della tradizione piemontese, nell’utilizzo sapiente e inedito delle oltre 50 erbe spontanee che la chef stessa raccoglie nelle incontaminate valli del suo territorio, il Canavese.

Elisa Hoti: di origine albanese, arrivata in Italia da ragazza, ha acquisito la tecnica frequentando l’Istituto Alberghiero e lavorando a lungo in alcuni ristoranti di Torino. Nel 2019 rileva La Madia, storico ristorante della precollina torinese. I sapori netti che caratterizzano i suoi piatti sono chiara espressione della filosofia del ristorante, che intende proporre i classici della cucina italiana in chiave contemporanea, valorizzandone gli ingredienti e ponendo una particolare attenzione alla bellezza cromatica finale, perché il colore è anche sapore.

Natasha Gorina: Chef siberiana di Cantina Social di Ciriè (ora anche al Mercato Centrale di Torino) – si cimenta in grandi preparazioni della sua tradizione e con metodi di cottura innovativi e sperimentali. Nome eccellente nell’ambito della comunicazione del vino, Cantina Social ha affascinato il pubblico sin dal 2015 e conta 98mila appassionati su Instagram, raccontando la storia del vino, trasformato in un’esperienza visiva e sensoriale unica.

Maria Vittoria Griffoni: 35 anni, di Jesi, da 19 anni con le mani in pasta. A 20 anni lavora su 2 ristoranti in Australia a Sidney: 2 anni indimenticabili. Ritorna in Italia e dopo altre quattro stagioni fra mare e montagna, decide di mettersi in proprio. Nasce così “Ratatouille cucina a domicilio” e successivamente, a Senigallia, il PepeNero Bistrot. Dal 2015 segue Jovanotti nei suoi tour estivi.

Le cene:

19 ottobre

Mariangela Susigan – Ristorante Gardenia 1* Michelin, 2 forchette Gambero Rosso

6 novembre

Elisa Hoti di Ristorante La Madia e Natasha Gorina di Osteria Social, presso I Sapori Piemontesi a Mercato Centrale

5 dicembre

Maria Vittoria Griffoni – Ristorante MagazziniOz , Guida Torino Gambero Rosso 2019

Informazioni per prenotazioni:

Ristorante Gardenia

Corso Torino 9, Caluso (TO)

Telefono: 011 983 2249

Prenotazioni: gardeniacaluso.com



Sapori del Piemonte di Cantina Social a Mercato Centrale

Piazza della Repubblica, 25, 10152 Torino

Telefono: 3332029528

Prenotazioni: info@cantinasocial.it

Magazzini Oz

Via Giovanni Giolitti, 19/A, 10123 Torino TO

Telefono: 011 081 2816

Prenotazioni: magazzinioz.it; https://magazzinioz.superbexperience.com/

BelColle

Frazione Castagni 56-12060 Verduno Italia Tel-0172470196 – www.belcolle.it –info@belcolle.it

www.bosiofamilyestates.it

