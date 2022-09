A Cannes il salone del lusso più prestigioso del mondo

Al Palais des Festivals de Cannes dal 2 al 6 ottobre si svolgerà come ogni anno la manifestazione dell’Associazione TFWA – TAX F REE sulla difesa e la conoscenza dei prodotti di qualità di alta gamma nel mercato globale.

Quest’anno il TFWA World Conference si svolge in un momento di sfida storica per il mondo. La pandemia di covid-19 continua preoccupare e condizionare la nostra vita quotidiana, la guerra in Ucraina ha avuto un profondo impatto globale ben oltre la tragedia umanitaria che si sta svolgendo nell’Europa orientale. L’industria dei viaggi, nel frattempo, sta lottando per adattarsi a un mondo post-pandemia e per soddisfare la domanda repressa che ora si sta riprendendo, ma l’inflazione in Europa e USA ha raggiunto percentuali non sostenibili per molto tempo, con aumenti di luce e gas che costringono i governi a provvedimenti urgenti.

L’impegno dell’ente professionale nel commercio e duty free e viaggi è volto a promuovere gli interessi dei suoi 520 membri nel settore travel retail, accessori moda, profumi, cosmetici, regali, elettronica, gioielli, orologi, tabacco, vino e alcolici, anche con mostre a tema nel settore. Care TFWA è una organizzazione umanitaria che finanzia la difesa dei più vulnerabili, soprattutto donne e bambini; dal 2005 Care ogni settembre invita i membri che hanno specifiche conoscenze in 10 progetti volti ad indirizzare risorse ai bisognosi.

L’importanza del salone è talmente riconosciuta per cui bisogna assolutamente esserci per non perdere i lanci dei nuovi prodotti, per partecipare alle riunioni esclusive, inseguendo i tanti eventi del ricco programma in soli 5 giorni, dando l’opportunità ai soci di far conoscere il proprio marchio e crescere in un mercato sempre più globalizzato.

La conferenza sarà aperta dal presidente della TFWA Erik Juul-Mortensen, che ha ormai assistito a molticambiamenti dirompenti durante oltre 40 anni di coinvolgimento nel settore del duty free e del travel retail. Erik condividerà i suoi pensieri sui cambiamenti che il nostro mercato sta subendo, supportato dagli ultimi dati e previsioni di viaggio.

David McWilliams si è guadagnato la reputazione come uno dei più riflessivi e divertenti esperti di economia moderna. Autore, giornalista, documentarista e conduttore televisivo, David è professore di economia globale presso la School of Business Trinity College di Dublino e produce un podcast settimanale di economia che ha ripetutamente superato le classifiche dei podcast irlandesi e britannici. A Cannes spiega come la pressione del post Covid ha influito sull’economia globale e l’impatto sugli affari internazionali.

Raymond Cloosterman è il fondatore del concetto di benessere Rituals e ha una visione unica della moderna costruzione del marchio. A Cannes esplorerà i modi in cui i brand possono uscire dalla loro zona ristretta per adattarsi alle nuove aspettative dei clienti, attingendo alle sue esperienze in Unilever e con Rituals.

Swan Sit è un esperto globale di trasformazione digitale responsabile del marketing digitale globale presso marchi come Nike, Estée Lauder e Revlon è soprannominata “la regina della clubhouse” da Forbes, Swan Sit è un esperto globale di trasformazione digitale. A Cannes illustra la vita nel Metaverse e alle nuove strade che si aprono per marchi e rivenditori nel mondo virtuale.

La TFWA World Conference sarà moderata da Juliet Mann, giornalista e specialista di notizie economiche con grande esperienza presso CNBC, CNN, Sky News, TRT World e Reuters. I delegati alla TFWA World Conference potranno porre domande ai relatori tramite l’app TFWA, disponibile per il download tramite Apple Store e Google Play.

Il TFWA Airport Forum riunirà alcuni dei principali aeroporti del mondo per esplorare il futuro dei ricavi non aeronautici nel mondo post-pandemia. Gli argomenti di discussione includeranno l’evoluzione del modello di business retail aeroportuale, le nuove tendenze dei clienti e i modelli di spesa, i cambiamenti nel retail aeroportuale e l’integrazione del digitale nell’offerta commerciale. I nostri relatori esploreranno anche alcune delle sfide affrontate dagli aeroporti e dalle compagnie aeree sul mare estivo europeo.

Il TFWA Airport Forum si terrà in una nuova sede, l’Hi5 Studio appositamente costruito al livello 5 del Palais des Festivals. La sessione sarà moderata dall’amministratore delegato di TFWA John Rimmer.

Relatori: Fraser Brown che è stato nominato Retail Director presso l’aeroporto di Heathrow, Londra e nel dicembre 2020 ha assunto il portafoglio immobiliare per 2 anni. In precedenza ha trascorso oltre 4 anni presso Heathrow Express come Amministratore Delegato ed ex Direttore Commerciale.

I marchi italiani sono molto considerati in tutto il mondo, sicuramente per la qualità, le nostre industrie continuano a rinnovarsi, malgrado la depressione in corso, inventando nuovi prodotti, nuove idee e sfidando il futuro. Sono presenti al salone:

Armani

Aurora

Boggi Milano

Bulgari

Campari

Cerutti 1881

Diesel

Frescobaldi

Ferragamo

Diego della Palma

Zegna

Ferrero

Luxottica

Luciano Soprani

Zonin

Carlo Origlia