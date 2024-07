A Canelli PALAZZOIRREALE

Bosca presenta PALAZZOIRREALE

Primo capitolo di un programma di arte contemporanea per raccontare, attraverso lo sguardo degli artisti, la ricchezza culturale del Monferrato, di Canelli e delle sue Cattedrali Sotterranee Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’UNESCO.

Primo protagonista è Patrick Tuttofuoco con un progetto di mostra monografica che ripercorre gli ultimi vent’anni di attività oltre alla nuova produzione neon site-specific, realizzata per il belvedere della sede storica della casa spumantiera Bosca.

a cura di Giorgio Galotti, project manager Diana Berti

5 settembre – 8 dicembre 2024

PREVIEW (su invito)

5 settembre 2024

GRAND OPENING

6–7 settembre 2024

PALAZZOIRREALE

Via Luigi Bosca 2, Canelli (AT)

www.palazzoirreale.com

Fondata nel 1831 a Canelli, nella regione del Monferrato in Piemonte e conosciuta anche per le sue celebri cantine, le Cattedrali Sotterranee, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO dal 2014, Bosca è un’eccellenza del territorio e una casa spumantiera visionaria che ha costruito negli anni la sua identità basata sul concetto di controtendenza, con un percorso culturale autentico.

Sulla base di queste premesse il prossimo settembre apre al pubblico PALAZZOIRREALE, un progetto di arte contemporanea che si pone l’obiettivo di fondere i linguaggi dell’arte con il territorio e l’esperienza bicentenaria dell’azienda vinicola.

Voluto dalla Famiglia Bosca, nato da un’idea di Polina Bosca e diretto da Giorgio Galotti e Diana Berti, PALAZZOIRREALE vuole essere un punto di raccordo spazio-temporale tra storia, identità, luoghi e futuro, con l’obiettivo di comporre nel tempo una collezione che diventi parte del patrimonio del Monferrato, contribuendo a riportare la giusta attenzione su questi luoghi.

In parallelo, il percorso di PALAZZOIRREALE sarà accompagnato dallo sviluppo di un archivio fotografico per tenere traccia della trasformazione degli spazi e degli interventi degli artisti.

Il progetto punta alla realizzazione di un programma in dialogo con gli spazi dell’azienda, che coinvolga figure di riferimento dell’arte contemporanea e privilegi linguaggi sperimentali, proiettati nel futuro per sottolineare la propensione innata di Bosca all’innovazione.

Primo artista coinvolto è Patrick Tuttofuoco (Milano, 1974). A lui è stata affidata la realizzazione di una nuova opera luminosa ideata per il belvedere dell’edificio dove un tempo si trovavano gli uffici storici dell’azienda. L’opera, dal titolo Shape shifting (2024), avvia il percorso espositivo che si sviluppa all’interno degli spazi produttivi, includendo lavori storici dell’artista provenienti da collezioni private o dal suo archivio, per tracciare l’evoluzione della sua poetica dai primi anni 2000 a oggi.

Composta dalle silhouette di due braccia che si intrecciano, Shape shifting si affaccia sul centro del paese di Canelli, offrendo alla comunità un segno luminoso, fruibile giorno e notte, con l’ambizione di diventare un simbolo per il territorio.

PALAZZOIRREALE apre le sue porte nel settembre 2024 in occasione delle celebrazioni dei 10 anni dal riconoscimento delle Cattedrali Sotterranee come Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’UNESCO e in concomitanza di Panorama Monferrato, il progetto di ITALICS, consorzio di gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea italiane, che dal 4 all’8 settembre attiveranno ulteriormente il territorio.

Con il patrocinio di Provincia di Asti e Comune di Canelli, PALAZZOIRREALE è realizzato grazie al sostegno di Banca Passadore, main sponsor, Open Care, sponsor tecnico, oltre al supporto di Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO ed Ente del turismo Langhe-Monferrato e Roero.

Si ringrazia Federica Schiavo Gallery per la collaborazione.

Bosca. Bollicine controcorrente dal 1831

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la storica casa spumantiera è una realtà familiare giunta alla sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca. L’azienda è nota in Italia e nel mondo, grazie alla presenza in oltre 40 Paesi e per l’attitudine all’innovazione e la costante ricerca di nuovi prodotti. Tale propensione ha portato ad affiancare all’offerta tradizionale di spumanti, vini e aperitivi diverse proposte innovative no alcol e low alcol. Le cantine Bosca, site nel centro di Canelli, fanno parte delle Cattedrali Sotterranee di Canelli dichiarate dall’UNESCO, nel 2014, Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 50° sito italiano intitolato I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato. La produzione di decine di milioni di bottiglie è suddivisa nei 2 stabilimenti produttivi siti a Costigliole D’Asti in Italia e a Kaunas in Lituania.

ORARI

PALAZZOIRREALE

Patrick Tuttofuoco

5 settembre – 8 dicembre 2024

Preview (su invito)

5 settembre 2024, ore 17.00–21.00

Grand opening

6–7 settembre 2024, ore 10.00–21.00

Aperture successive: venerdì, sabato, domenica ore 11.00-19.00; mercoledì e giovedì su prenotazione

CONTATTI

+39 335 6322771

info@palazzoirreale.com

www.palazzoirreale.com

via Luigi Bosca 2, 14053, Canelli (AT)

