96 bottiglie di spumante stappate con la sciabola: nuovo record mondiale

Redazione Centrale TdG –

96 bottiglie di spumante stappate con la sciabola: nuovo record mondialeStappare una bottiglia di spumante in meno di un secondo con la sciabola? Senza dubbio per il sommelier Mirko Rainer non è un problema. Venerdì, nella Sektmanufaktur Winkler a Cornaiano | Appiano è riuscito a sciabolare 96 bottiglie in un minuto, superando il suo precedente record mondiale.

La tecnica del sabrage è senza ombra di dubbio il modo più spettacolare di aprire una bottiglia di spumante: basta svitare la fastidiosa muselet sopra il tappo, basta tirare e spingere. Una sciabolata, e lo spumante zampilla. Il maestro indiscusso in fatto di sabrage – addirittura a livello mondiale – è il sommelier Mirko Rainer. Nel 2014 ha stabilito il suo primo record mondiale, sciabolando 64 bottiglie in un minuto. Nel 2015 ha dovuto cedere il titolo, ma nel 2023 lo ha riconvalidato, sciabolando 68 bottiglie.

Venerdì, Rainer ha messo a segno un nuovo risultato: nella Sektmanufaktur Winkler a Cornaiano | Appiano ha stappato ben 96 bottiglie, assicurandosi un nuovo record mondiale. Un semplice motivo ha spinto il sommelier altoatesino, che gestisce diversi ristoranti in Svizzera, a migliorare ulteriormente il suo record: il suo rivale più accanito, l’americano Ashrita Furman, aveva in programma di aggiudicarsi il record mondiale. E Rainer lo ha preceduto alzando ulteriormente l’asticella.

Il nuovo record mondiale è stato decretato da una giuria di eccellenza, composta dal consigliere regionale Hubert Messner, dal sindaco di Appiano Lorenz Ebner e dalla sommelier Sigrid Innerebner. Anche l’Associazione Cuore di Bimbo Alto Adige ha beneficiato del record: ogni bottiglia sciabolata, infatti, era stata venduta in precedenza e le bottiglie del record e la sciabola sono state messe all’asta in loco. La Sektmanufaktur Winkler ha potuto così consegnare, la sera stessa, un assegno del valore di 14.275 Euro a Ulrich Seitz, presidente dell’associazione che supporta i bambini nati con cardiopatie congenite.