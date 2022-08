73° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola presenta Cà Peperone 

Martedi 30 Agosto “Merenda Sinoira” tra i Filari dei Peperoni

Dalle ore 19.30 presso l’Azienda Agricola Crivello Pierfranco San Bernardo di Carmagnola

Cà Peperone, la Casa delle Eccellenze Enogastronomiche Carmagnolesi della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, si presenta MARTEDI 30 AGOSTO con una piacevole experience: la “MERENDA SINOIRA” tra i filari dei peperoni direttamente presso l’Azienda Agricola Crivello Pierfranco a S. Bernardo di Carmagnola con la Cucina della Tradizione di Rinu Garavagno della Taverna Monviso di Carmagnola direttamente dall’Ape Street Food di Pasta Berruto accompagnata dai Vini dell’Azienda Agricola Filippo Gallino, significativa presenza nel panorama vitivinicolo del Roero.

Passione, storia, natura, sapore! Potrai raccogliere i tuoi peperoni, acquistarli in cascina, conoscere la storia del peperone di Carmagnola avvolti in un’atmosfera suggestiva. Un modo originale per scoprire il territorio di Carmagnola e i suoi produttori direttamente a casa loro in compagnia dei nostri 10 Peper Ambassador tra food blogger e food lovers presenti durante la serata.

Merenda

Tomino con bagnetto

Couscous alle verdure

Antipasto piemontese di verdure

Crema di ricotta

Peperoni all’ alloro

lonza sott’olio alle erbe aromatiche

Lasagnetta al ragù bianco ai profumi dell’orto e peperoni

Vini: Azienda Agricola “Filippo Gallino” Canale – Cn

CÀ PEPERONE – TUTTI I GIORNI IN PIAZZA VERDI – orario fiera

Dopo il successo della scorsa edizione, in Piazza Verdi viene riproposta l’iniziativa Cà Peperone che torna con una durata più estesa in tutti giorni della manifestazione e per questa edizione sarà Cà Peperone “Ever Green”. Sarà ancora la casa delle eccellenze carmagnolesi – in termini di materie prime, produttori, botteghe e ristorazione – a cura di Marco Fedele, food event manager e ideatore del format, supportato da Simona Riccio – social media marketing manager, e da Giorgio Pugnetti – foodblogger conosciuto come Monsu Barachin, appassionato e divulgatore di cucina e tradizioni enogastronomiche locali e nazionali. Nei week end si unirà alla casa Paola Gula, scrittrice, autrice, sommelier e food lovers.

L’edizione 2022 vede anche la presenza di 10 pepper ambassador, veri e propri ambasciatori del peperone di Carmagnola.

Ricette e accostamenti gourmet inediti con il peperone – vini, oli e altri prodotti alimentari conservati e freschi – e riflessioni sull’uso del peperone in cucina fuori dal Piemonte e sul suo utilizzo in termini di sostenibilità, stagionalità e riduzione degli sprechi. E poi Cà Peperone Experience e Gusto Diffuso Carmagnolese.

