12 Chef da Combo a Torino per Degustando

Mercoledì 13 aprile alle ore 20:00 torna Degustando, per la prima edizione del 2022. Teatro dello street food gastronomico itinerante sarà questa volta Combo, il nuovo spazio polifunzionale postindustriale a due passi dal mercato più grande d’Europa. Qui, 12 chef, tra cui 4 stellati Michelin, prepareranno un percorso di gusto in 12 piatti, insieme a produttori di eccellenza del territorio, cocktail e vini.

Le edizioni di Degustando, ormai, sono come gli anni: dopo un certo numero non si contano più. Sì, perché l’evento che ha portato l’alta cucina in forma di street food in giro per le località più affascinanti e influenti del Piemonte è ormai una certezza nel panorama degli eventi enogastronomici locali. Persino durante il Covid, quando è stato possibile e con tutte le precauzioni del caso, lo street food gastronomico itinerante è riuscito a regalare qualche momento di svago ai torinesi all’insegna dell’alta cucina in chiave pop.

Il nuovo appuntamento – il primo del 2022 – si terrà mercoledì 13 aprile da Combo, l’imponente edificio in corso Regina Margherita numero 128 in cui estetica postindustriale, energie multietniche e identità locale si incontrano e si fondono in uno spazio polifunzionale. Degustando, in sole 48 ore, è andato sold-out, a dimostrazione della grande voglia dei torinesi di tornare a vivere gli eventi della propria città.

GLI CHEF

Dodici sono gli chef attesi per l’occasione e dodici saranno i piatti che prepareranno per gli ospiti. A questi, verranno accompagnati una selezione di eccellenze gastronomiche di produttori del territorio, grandi vini e cocktail.

Ecco i protagonisti della serata:

Andrea Larossa, Ristorante Larossa , con “Acquerello” mantecato al gorgonzola, salsa di kumquat e capperi.

, con “Acquerello” mantecato al gorgonzola, salsa di kumquat e capperi. Marcello Trentini, Magorabin , con Yakitori di maialino al Vermouth.

, con Yakitori di maialino al Vermouth. Fabrizio Tesse, Carignano

Emin Haziri, Cannavacciuolo Bistrot Torino , con Cremoso alla vaniglia con cuore di mango fresco e glassa passion fruit.

, con Cremoso alla vaniglia con cuore di mango fresco e glassa passion fruit. Santino Nicosia, Al Garamond , con MacCod di Fave.

, con MacCod di Fave. Stefano Sforza, Opera Ingegno e Creatività

Diego Lamarca, Aroma

Lorenzo Careggio, Eragoffi , con Luccio perca frollato e salsa ponzu.

, con Luccio perca frollato e salsa ponzu. Alessandro Uccheddu, Combo , Bun di brisket alla brace, salsa tatemada e verza rossa fermentata

, Bun di brisket alla brace, salsa tatemada e verza rossa fermentata Niccolò Giugni, Razzo , Cheesecake di bufala, fragole e basilico

, Cheesecake di bufala, fragole e basilico Giorgio Cotti, Gaudenzio vino e cucina , con Battuta di fassona con salsa d’ostrica e carducci.

, con Battuta di fassona con salsa d’ostrica e carducci. Alexander Robles, Azotea, con Empanadas Japolitanas con salsa all’aji amarillo.

Gli Chef realizzeranno i piatti con i prodotti del vicino Mercato di Porta Palazzo, con il quale Combo collabora per garantire una proposta gastronomica di qualità e a KM0.

Insieme ai piatti, il pubblico potrà degustare una selezione di eccellenze gastronomiche proposte dai migliori produttori del territorio e non solo, insieme a un accompagnamento vini delle grandi occasioni e a una carta cocktail.

LA LOCATION

Tutti lo conoscono come ostello, ma con i suoi oltre 5000 metri quadri, Combo a Torino è molto più: è un ristorante, una radio, uno shop, spazi pensati per le esigenze e la curiosità di chi viaggia e di chi resta. A tutto questo si aggiunge l’Atlas Room, una grande sala rilassante e insonorizzata in cui organizzare proiezioni ed eventi, e la Fire Hall, un suggestivo spazio espositivo dai soffitti a volta per ospitare mostre, workshop e residenze. Combo è la casa in cui tutto succede, il grande salotto in cui Torino incontra il mondo.

In questo scenario magnetico e postindustriale verranno allestite delle vere e proprie isole gourmet in cui gli Chef serviranno al pubblico i piatti, mentre alcuni dei migliori produttori gastronomici del territorio faranno degustare le loro specialità.

