Rete Valpantena, network di promozione e valorizzazione di un territorio

‘Rete Valpantena’ è il fil rouge che da poche settimane identifica inequivocabilmente l’importante iniziativa per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari e dell’offerta enogastronomica di un territorio altamente vocato alla qualità in tutte le sue espressioni e che vede la collaborazione tra sette illuminati imprenditori: Andrea Pernigo (Agricola Pernigo), Ettore Nicoletto (Angelini Wines & Estates – Bertani), Igor Boccardo (Costa Arente di Genagricola – Le Tenute del Leone Alato), Massimo Gianolli (La Collina dei Ciliegi e Ca’ del Moro Wine Retreat), Tommaso Zanini e Francesco Montresor (Ripa della Volta) e Diego Zecchini (Ristorante La Cru e Villa Balis Crema) i quali, nel condividere fieramente l’appartenenza alla Valpantena, hanno promosso una comune strategia di azione a medio e lungo termine per sviluppare progetti di identità territoriale che coinvolgano un pubblico sempre più ampio in Italia e all’estero.

E il claim prescelto per attrarre l’interesse del turista è assolutamente diretto ed esaustivo: “Veni, vedi, vivi”. Tre parole che non lasciano dubbi sulla forza di attrazione di un territorio che ha tanto da offrire sia dal lato enogastronomico sia da quello naturalistico e paesaggistico.

La Valpantena (Valle degli Dei) è una valle alluvionale prealpina di cui fanno parte i sei comuni di Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Novaglie, Sezzano e Bosco Chiesa Nuova per un totale di circa 19mila abitanti e una superficie di circa 30 km. I primi segni della presenza dell’uomo risalgono all’età del bronzo (II millennio a.c.). La valle è caratterizzata da una economia prevalentemente agricola e da estrazione di ghiaia e marmo.

“Ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di incrementare la capacità innovativa e la competitività della Valpantena: un caleidoscopio paesaggistico, produttivo, culturale, enogastronomico e ricettivo ancora sottostimato e ai margini dell’offerta turistica veronese”. – spiega Ettore Nicoletto, ceo di Angelini Wines & Estates e alla guida della neocostituita Rete Valpantena – “Basti pensare che nel 2019, e quindi ben al di fuori dell’emergenza sanitaria, il turismo in questa vallata incideva solo per lo 0,3% sul totale dell’intera provincia di Verona. Un dato irrisorio, caratterizzato prevalentemente da arrivi di prossimità durante i mesi estivi. Siamo convinti” – conclude Nicoletto – “che serva una svolta sinergica in grado di canalizzare in Valpantena progetti di crescita virtuosa, senza intaccare ilgrande patrimonio naturalistico che la identifica”.

Infatti “Rete Valpantena è una aggregazione di imprese aperta, pronta a convogliare nel network ulteriori ambasciatori delle eccellenze locali”. – sottolinea Massimo Gianolli, vicepresidente della nuova realtà di cooperazione e presidente de La Collina dei Ciliegi.

Questi i sei punti programmatici alla base del modello cooperativistico di Rete Valpantena sottoscritto dalle aziende fondatrici, tutte situate tra i 200 e i 600 metri di altitudine a Nord Est di Verona, a circa 17 km dal centro:

valorizzazione dell’identità territoriale

individuazione e promozione di percorsi turistici, enogastronomici

prodotti di eccellenza e attività per il tempo libero

creazione di sinergie e di un circolo virtuoso tra tutte le attività coinvolte nel progetto

incentivazione di nuove realtà imprenditoriali per accrescere l’effetto moltiplicatore

tutela della bellezza della valle e delle sue caratteristiche paesaggistiche

Questi i protagonisti e le forze in campo:

BERTANI – Via Asiago, 1 – Grezzana (VR)

Tra mito e icona. È la sintesi che identifica il passato, il presente e il futuro di Bertani, la storica cantina della Valpolicella-Valpantena che da quest’anno debutta all’interno del nuovo brand Angelini Wines & Estates, il marchio che contraddistingue le aziende vinicole del gruppo farmaceutico internazionale e di cui Bertani fa parte dal 2011.

Centosessantacinque anni di storia, 200 ettari complessivi solo tra le due vallate espressione di un terroir vocato e identitario, e perciò unico, da cui nasce l’Amarone (la prima annata è del 1958), il grande Rosso veronese che Bertani esporta in oltre 60 Paesi del mondo. Bertani è un’azienda in costante sviluppo che mantiene viva la ‘sacralità’ dell’origine e della costante ricerca qualitativa dei suoi vini che nel bicchiere sprigionano appartenenza e identità. Sono 4 le collezioni attualmente in portfolio: Icone (Amarone della Valpolicella Classico e Valpolicella Superiore Ripasso Catullo); I Cru di Bertani (Valpolicella Classico Superiore Ognisanti e Valpolicella Classico Le Miniere); Territorio (Amarone della Valpolicella Valpantena, Ripasso della Valpolicella Valpantena, Valpolicella Valpantena, Recioto della Valpolicella Valpantena e Soave Sereole); Original Vintage Edition (Soave e Secco).

INFO

www.bertani.net Ig: @cantine_bertani; Fb: @cantine.bertani

COSTA ARÈNTE – Località Costa, 86 – Grezzana (VR)

Un corpo unico di 35 ettari, di cui 17 vitati e i restanti a bosco e uliveto tra i 250 e i 600 metri di altitudine nel cuore della Valpantena dove si incrociano storia, arte ed enologia. È il microcosmo di Costa Arènte, l’azienda vitivinicola fondata nel 1997 e dal 2015 nel portfolio de Le Tenute del Leone Alato di Genagricola. Situata sul versante orientale della valle, esprime vini fortemente identitari e orgogliosamente firmati ‘Valpantena’, assunta a marchio territoriale distintivo nella zonazione della Doc Valpolicella.

Attualmente, l’azienda produce tra referenze rosse: Valpolicella Valpantena Superiore, Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore e Amarone della Valpolicella Valpantena. L’anima bianca di Costa Arènte è invece affidata al Lugana Doc, ottenuto dal vitigno Turbiana. Attesi per il 2023 altri due vini: l’Amarone della Valpolicella Valpantena Riserva e il Recioto della Valpolicella Valpantena. La Tenuta del Leone Alato è attiva sia nell’enoturismo, con visite alla cantina e degustazioni abbinate ai prodotti del territorio sianell’ospitalità, con 12 stanze dallo stile rustico-moderno. Da qui si svelano itinerari culturali e naturalisti, oltre a numerosi percorsi di trekking e arrampicata e itinerari per le due ruote, con o senza pedalata assistita.

INFO

www.costarente.it Ig: @costarente; Fb: @CostaArente

LA COLLINA DEI CILIEGI – CA’ DEL MORO WINE RETREAT – Località Erbin, 36 – Grezzana (VR)

Vino, ospitalità e massima esaltazione delle potenzialità del territorio: queste le fondamenta che nel 2010 permettono a Massimo Gianolli, imprenditore del mondo della finanza con solide radici in Valpantena, di fondare La Collina dei Ciliegi. La tenuta si estende su 58 ettari – di cui 33 a vigneto in corpo unico coltivati con metodo biologico – tra i 450 e i 700 metri sul livello del mare; 11 le etichette, due le collezioni (Classica e Vini del Duomo) dall’Amarone “Ciliegio” al Valpolicella Superiore “Formiga”, dal Ripasso Superiore “Maciòn” al Recioto, e ancora dal Garganega “Ca’ del Moro” fino al Corvina “Camponi” e al Brut.

Ca’ del Moro Wine Retreat è invece la proposta di hotellerie di alto livello firmata La Collina dei Ciliegi. Un ristorante guidato dagli chef Giuseppe Lamanna e Lina Maffia, che rivisitano i piatti della tradizione in chiave contemporanea e gourmand. L’offerta è integrata da un ventaglio di attività ed experience tra degustazioni, corsi di cucina, escursioni,passeggiate a cavallo tra i vigneti, tour in e-bike e in elicottero.

Nota di merito per l’impegno concreto su progetti con finalità sociali come la realizzazione dei Vini del Duomo in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo (il Rosso IGT Verona e lo Spumante Brut), le cui vendite contribuiscono al restauro della cattedrale meneghina.

INFO:

– www.lacollinadeiciliegi.it Ig: @lacollinadeiciliegi.it; Fb: @lacollinadeiciliegi.it

– www.cadelmoro.wine Ig: @cadelmorowineretreat; Fb: @cadelmorowineretreat

PERNIGO – Via Vendri, 42 – Santa Maria in Stelle, Verona

Coltivare l’essenza della Valpantena. È il fondamento di Pernigo, specializzata nella produzione di alimenti e prodotti officinali biologici di alto profilo qualitativo e organolettico e con una particolare attenzione alla biodiversità. Una storia fatta di profumi e aromi che comincia agli inizi degli anni duemila quando Tiziano Pernigo fonda l’azienda nella quale fa convergere la propria passione per la terra. In poco più di un ventennio la struttura è costantemente cresciuta, dotandosi anche di uno spazio multifunzionale e di un giardino aromatico delle essenze. Oggi Pernigo produce olio, miele, oli essenziali, saponi artigianali, tisane, sali, confetture e cosmetici grazie a 70 ettari di proprietà, un piccolo frantoio e oltre 10 mila piante di ulivo, 100 arnie mellifere e circa 50 essenze coltivate. Il tuttonel pieno rispetto dell’ecosistema agricolo grazie al quotidiano controllo e impegno che sfrutta la naturalità delle coltivazioni ed esclude qualsiasi prodotto chimico di sintesi ottenendo anche la certificazione ICEA di agricoltura biologica.

Menzione particolare per l’Acqua delle stelle, sciroppo alchemico composto da acqua, zucchero di canna e olio essenziale di menta o lavanda da impiegare per cocktail o in pasticceria.

INFO

https://pernigo.it/it/ Ig: @aziendaagricolapernigo; Fb: @AziendaAgricolaPernigo

RIPA DELLA VOLTA – Località Tendina – Romagnano, Grezzana (VR)

Un ambiente unico, mitigato da un clima favorevole, dove il vigneto viene salvaguardato, rispettato, valorizzato e la sostenibilità trova terreno fertile per la produzione di un vino biologico, autoctono e di rara qualità. Questo è Ripa della Volta, un piccolo eremo venticinque ettari tra i 300 e 600 metri di altitudine a Romagnano, già nel ‘700 coltivato a vite. Intuendo le potenzialità di queste alte colline, terre incontaminate da lavorare con rispetto, nel 2016 Francesco e Michele Montresor – già alla guida di Ottella – Andrea Pernigo, giovane e lungimirante imprenditore e Tommaso Zanini danno vita a qualcosa di unico e importante. Un Amarone Docg, un Ripasso Doc e un Valpolicella Superiore sono i primi nati da questo progetto d’eccellenza con l’obiettivo di creare vini dalla forte personalità, consapevoli di lavorare in una situazione ambientale unica, con un microclima particolare, su suoli marnosi, recuperando vitigni autoctoni di grande valore etico e storico. L’eleganza di un territorio autentico e florido si traduce in un’etichetta a firma dell’artista veronese Patrizio Vanessi, per vestire la bottiglia di un nuovo spirito artistico. Un progetto, un luogo magico, una miscela vera, potente ed autentica, proprio come il buon vino deve essere.

INFO

ripadellavolta.it

VILLA BALIS CREMA – Via Belvedere, 1/A – Romagnano (VR)

RISTORANTE LA CRU –Via Cortivi, 11 – Romagnano (VR)

Ci sono due stelle nel cielo di Romagnano. Sono quelle del Ristorante La Cru, che grazie alla sua cucina “territoriale, concreta e di stagione” dello chef Giacomo Sacchetto ha ricevuto una stella Michelin nel 2020 e lo speciale riconoscimento Stella Verde nel 2021, che premia le realtà che si distinguono per sperimentazioni sostenibili.

Il ristorante è immerso tra le colline della Valpantena, una location in stile contemporaneo realizzata in acciaio brunito, tratto in parte dal recupero di vecchie traversine ferroviarie.

Le materie prime utilizzate in cucina provengono dall’orto della proprietà assicurando, seguendo le stagioni, sapori genuini in sincronia con le specificità gastronomiche della Valle degli Dei.

La filosofia del Ristorante La Cru si trasmette all’attiguo Relais Villa Balis Crema, nato dal recupero di Villa Maffei Medici Balis Crema, antica dimora veneta di origine nobiliare, dove il risveglio è caratterizzato da una colazione gourmet proposta dagli chef del Ristorante.

La struttura principale – divisa in corpo Nobile, Barchessa e Casa del Custode – è valorizzata da un ricco patrimonio storico e artistico fatto di affreschi, dipinti di scuola e stemmi delle famiglie che abitarono la dimora.

INFO

www.villabaliscrema.it Ig: @relaisvillabaliscrema; Fb: @relaisvillabaliscrema

www.ristorantelacru.it Ig: @ristorantelacru; Fb: @ristorantelacru

Complessivamente la rete esprime un fatturato di oltre 16 milioni di euro (dato 2021).

Per informazioni : www.valpantena.org

Paolo Alciati