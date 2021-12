Matera tra antichi palazzi ed escursioni in bicicletta

Conoscere Matera, meta ambita da ormai molti anni per i suoi “sassi”, attraverso il paesaggio che la circonda, la gastronomia così ricca e saporita e la storia dei suoi nobili palazzi.

In questo viaggio alla scoperta di Matera meglio farsi accompagnare da un anfitrione di eccezione, Michele Cappiello, titolare di Ferula Viaggi, un’agenzia e tour operator specializzati in viaggi outdoor enogastronomici e culturali.

Da dove iniziare? Dallo shopping del gusto e non solo!

Nel cuore più profondo di Matera troviamo la bottega gastronomica del Buongustaio di Matera di Samuele e Rosa, una coppia simpaticissima dove fare una degustazione dei prodotti tipici doc e a km 0. Da provare anche in uno dei tanti locali disseminati tra i Sassi, i peperoni “cruschi” già fritti e pronti per essere gustati! I cruschi sono considerati le patatine fritte di Matera, sicuramente ideali come aperitivo.

Da non perdere i formaggi, i vari pesti locali alle cime di rapa e i fichi caramellati da accompagnare con un buon caciocavallo o una caciotta locale. Andate assolutamente Alle Fornaci, un ristorante a pochi passi dai Sassi, ma sempre nel cuore di Matera, dove degustare piatti tipici della gastronomia locale e della cucina mediterranea, soprattutto pesce.

I Sassi, patrimonio Unesco, sono gli antichi rioni scavati nella roccia, ricchi di chiese rupestri e cisterne sotterranee oltre a un’infinità di angoli suggestivi.

Durante l’epoca borbonica il territorio era suddiviso in grandi latifondi di proprietà di famiglie nobili, tra cui i conti Gattini, i marchesi Venusio e i Malvinni Malvezzi, per citare i più importanti.

Dopo la II guerra mondiale la terra è stata suddivisa, le proprietà (masserie, ovili, palazzi ecc.) hanno avuto diversa sorte, ma se si hanno pochi giorni a disposizione meglio concentrarsi sui palazzi perché alcuni di essi sono stati trasformati in splendide strutture alberghiere che valgono la pena essere segnalati.

Nel signorile palazzo Gattini, ubicato nel cuore del centro storico, risiedeva una delle più importanti famiglie della nobiltà materana. Oggi è diventato un magnifico hotel a 5 stelle, continuando a rappresentare quel prestigioso contesto storico ove però le comodità moderne e lussuose sono state armoniosamente e splendidamente integrate, rispettando entrambi i suoi caratteri storico e architettonico. Il mazzaro, pietra locale utilizzata per i rivestimenti interni, avvicina l’ospite alla materia, lo riporta in un passato ancestrale lasciandolo libero di immergersi nella vita degli antichi quartieri. Il Conte, le cui vicende familiari sono famose per i fasti di cui amava circondarsi, fu trucidato nel 1860 in seguito a un moto popolare perché in risposta alla richiesta di avere terre da coltivare, rispose lanciando da una finestra monete che vennero accolte come un’ulteriore umiliazione per quelle genti affamate.

Allo stesso gruppo alberghiero di Palazzo Gattini appartiene Alvino 1884, un vecchio mulino oggi hotel quattro stelle, ubicato appena fuori i Sassi. Il mulino fu inaugurato nel 1884, l’unico mulino a Matera che utilizzava energia termica, mentre tutti gli altri erano a forza animale. Nel 1946 iniziò a produrre la prima pasta Lucana e dopo essere rimasto per circa 30 anni in stato di abbandono, l’edificio ha subito un recupero architettonico conservatore per diventare la splendida struttura di 24 camere che è oggi.

Ritornando nel cuore di Matera, è da non perdere Casa Noha, situata sulla sommità della Civita, la parte più antica dei Sassi di Matera, ed un tempo abitazione della omonima famiglia, chiamata anche de Noya o di Noia, una delle nobili stirpi estinte di questa città. A partire dal XV secolo i discendenti di sangue blu materani trovarono nella Civita il luogo adatto per la costruzione delle proprie residenze. Da piazza del Sedile, salendo per piazza Duomo e seguendo le varie diramazioni, è un continuo alternarsi dei palazzi appartenuti alle famiglie di alto lignaggio del tempo.

La dimora de Noha è stata edificata tra il XVI ed il XVII secolo, precisamente in contrada del Cavone, su un canale d’erosione proveniente da via San Potito. Questa particolare collocazione, in aggiunta all’elevata pendenza del territorio e ad un sottosuolo ricco di antichi bacini e cisterne usati per lo smaltimento di rifiuti di ogni genere, aveva impedito in precedenza la costruzione di altre case. Il ramo dei de Noha fu costretta ad acquistare altri ruderi nelle vicinanze da cui furono presi materiali per irrobustire le fondamenta. Per questo motivo l’area su cui è stato eretto il palazzo Noha ha restituito alla luce, tra la fine del XVIII e gli inizi del XX secolo, materiali archeologici di varia cronologia: età del bronzo e del ferro, colonizzazione greca e fase altomedievale.

Questa casa rappresenta uno degli esempi più significativi di architettura privata nei Sassi, impreziosita al suo interno da cornici ed intagli in tufo lavorati nella sobrietà caratteristica dell’epoca e del contesto urbano.

Infine, in questo percorso nel tempo e nella storia di Matera non potevano mancare Palazzo Venusio, recuperato 15 anni fa e ribattezzato Viceconte dagli attuali proprietari, e Palazzo Malvinni Malvezzi, oggi di proprietà della Provincia di Matera. Si tratta ancora, per quest’ultimo, di un palazzo nobiliare del ‘500 che si affaccia su piazza Duomo, appartenuto in passato alla famiglia originaria di Bologna che ancora oggi dà il nome all’edificio e trasferitasi a Matera in questo centro abitato nel XV secolo, fregiante il titolo di Duca di Santa Candida dal 1734. Appena recuperato verrà utilizzato come sede di rappresentanza e per accogliere mostre ed eventi.

Anche i dintorni di Matera hanno il loro fascino, e un modo fantastico di scoprirli è in un percorso in bici per il Parco delle Chiese Rupestri, area archeologica e naturalistica. Dato che è tutto un saliscendi consiglio vivamente una e-bike se non si è più che allenati.

Non lontano dal centro visite si trovano le rovine di un villaggio neolitico di circa 10.000 anni fa. Il territorio fu frequentato sin dalla preistoria come testimoniano i numerosi reperti fossili esposti al Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola di Matera.

Nel corso dei secoli questo spazio è stato abitato da pastori e mandriani che hanno lasciato numerose testimonianze del loro dimorare; numerosi sono infatti i casali, i villaggi muniti di chiesa rupestre e area sepolcrale, tra cui San Nicola all’Ofra, Cristo la Selva, il Villaggio Saraceno. Molte di queste strutture sono completate con aspri addiacci ricavati in grotte con muretti a secco che recintano lo spazio esterno per ospitare bovini e ovini, realizzati sempre in pendenza per evacuare i liquami verso la concimaia ed esposte a sud, per proteggere gli animali dai venti freddi del nord.

Un’altra presenza costante delle Murge è quella delle masserie, molte delle quali fortificate, che in determinati periodi dell’anno diventavano dei veri e propri villaggi, caratterizzate dalla presenza di un cortile centrale, dall’edificio baronale, dagli alloggi dei salariati e dagli ambienti di deposito per il grano e per gli attrezzi da lavoro. Altri elementi tipici sono le torri, le garitte e i muri di cinta che terminano con i camminamenti di ronda.

Una delle caratteristiche più importanti del murgiano è la presenza di oltre un centinaio di chiese rupestri, a volte nascoste dalla fitta vegetazione e scavate lungo gli argini scoscesi delle gravine in luoghi impervi e di difficile accesso, impreziosite da favolosi e commoventi affreschi che testimoniano la devozione che si è protratta fino ai giorni nostri.

Sulla strada di ritorno a Matera, da non perdere il parco scultura “La Palomba”, un’antica cava di pietra di tre secoli fa trasformata in area espositiva di arte contemporanea, nata su iniziativa dell’artista Antonio Paradiso che ha realizzato una mostra d’arte permanente delle sue opere proprio in una cava di tufo esaurita.

Le opere e il parco nel suo insieme ben si integrano nello scenario del contesto culturale-geologico in cui sono collocati, cioè all’interno del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri.

Ancora oggi la lavorazione del tufo è praticata da artigiani e artisti locali che ne propongono una rilettura adatta agli usi contemporanei.

Matera è la combinazione perfetta di attività culturali e sportive e con una ottima cucina da scoprire tra un palazzo d’epoca e un percorso in bici nella natura circostante.

Dove dormire

Per visitare i “Sassi” meglio dormire lì, e la scelta tra B&B caratteristici e hotel di 4 e 5 stelle in edifici emblematici diventa difficile; sono tutti belli, ben curati e con una particolare attenzione al dettaglio e al servizio.

Consiglio il Belvedere, quasi al confine dei Sassi, con una spettacolare panoramica sul rione. Piccolo, avvolgente, con un’ottima colazione e un’ottima ubicazione.

Per maggiori informazioni:

Testo e immagini Silvia Donatiello