L’eleganza discreta di un “cigno” 5 stelle Lusso sul lago di Garda

Una famosa frase di Socrate recita: “Non la vita, ma la buona vita, deve essere principalmente apprezzata”

E tra le possibilità per rendere davvero “buoni” alcuni momenti di vita c’è quella offerta da Eala, splendido hotel 5 stelle Lusso a Limone sul Garda, dall’eleganza discreta ed esclusiva, un’oasi di grande livello che offre serenità, benessere, relax e alta cucina in un territorio dal clima mediterraneo, mite e moderato, famoso nel mondo per la produzione degli agrumi, coltivati fin dal 1700 nelle tipiche limonaie, ancora oggi in funzione e aperte al pubblico.

Un rifugio di pace e tranquillità che esprime regalità, classe e purezza: caratteristiche associate alla figura del cigno, l’elegante uccello acquatico a cui è ispirato Eala, antica parola celtica che significa proprio cigno, il candido animale che popola e nobilita, con la sua raffinata bellezza, le acque del Lago di Garda.

Questo ricercato hotel adult friendly è davvero un luogo dell’anima, un “locus amoenus” in cui trascorrere un rigenerante soggiorno alla riscoperta dell’equilibrio tra corpo e spirito, grazie anche alla professionalità e passione di un team giovane e dinamico, garantite da una lunga esperienza nell’ospitalità con continua ricerca della pura essenza del lusso.

In perfetta sintonia con il territorio, Eala trasmette il piacere di ritrovare sé stessi attraverso un viaggio autentico ed esclusivo che dalla cucina al wellness, dall’architettura al comfort studiato per ogni singola Suite, racconta i profumi, i colori e gli elementi che contraddistinguono Limone sul Garda e i suoi dintorni.

Di proprietà della famiglia Risatti, che l’ha progettato sulle basi di un loro hotel preesistente, Eala nasce dal desiderio di portare a Limone sul Garda una struttura di lusso innovativa, contemporanea ma in armonia con l’ambiente circostante. Incastonato nella roccia della Gardesana occidentale, custodisce tra le sue forme sinuose 67 lussuose camere – tra Junior Suite e Suite – distribuite su 6 piani, tutte con terrazzo e vista sul Lago di Garda, impreziosite da dettagli di design e finiture pregiate.

Realizzato secondo i più alti standard di certificazione ambientale, dai materiali impiegati nella sua costruzione alle tecnologie che garantiscono una struttura “a energia quasi zero”, Eala rispetta l’ecosistema del lago e dell’ambiente circostante per offrire ai suoi ospiti un lusso in sintonia con la natura e il territorio.

Un territorio che è autentica fusione di paesaggi, tradizioni e prodotti esaltati anche nell’alta cucina di Alfio Ghezzi, chef pluristellato che guida il Bistrot che porta il suo nome e il Fine Dining Senso, in cui artigianalità e maestria si combinano alla natura e al desiderio di offrire piatti raffinati ma contraddistinti da semplicità e rispetto della materia prima. Il primo, vivace e dinamico, propone un menu semplice ma attento ai dettagli, il secondo, elegante e intimo, offre un’esperienza gourmet che coinvolge gli occhi e il palato, tra soluzioni architettoniche che inquadrano il paesaggio e piatti di altissimo livello.

La cucina di Alfio Ghezzi, eseguita e interpretata dallo chef Akio Fujita, porta per mano l’ospite a intraprendere un viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi del territorio. Lo fa seguendo i valori cardine della sua filosofia, legati alla stagionalità, all’italianità e al rispetto della filiera. Protagonisti indiscussi del menu il pesce di lago e i vegetali di stagione, abbinamenti e ricette che valorizzano l’anima del Garda in tutte le sue sfumature.

Una proposta culinaria che valorizza il Garda, portando in un hotel dal target internazionale l’idea e il gusto di una cucina italiana autentica, basata sull’utilizzo di materie prime il più possibile locali, rigorosamente stagionali e prodotte dalla filiera diretta con cui ha instaurato un rapporto di grande fiducia e continua ricerca della qualità.

Con grandi vetrate panoramiche affacciate sul lago, Alfio Ghezzi Bistrot è un ambiente formale ma dinamico che propone, in linea con il concept “eat simple”, un menu di portate semplici in cui vengono esaltati i sapori italiani e del Garda.

Contraddistinto da un’atmosfera esclusiva e raffinata, sempre con vista lago, è invece SENSO by Alfio Ghezzi, il ristorante gourmet che offre un’esperienza di fine dining: un menu degustazione di sette portate che segue le stagioni e che, in abbinamento a una ricercata carta di vini, consente di intraprendere un viaggio enogastronomico di alto livello. Piatti realizzati con particolare attenzione alle tecniche di cottura, agli abbinamenti di ingredienti, pensati per non appesantire, dove è la semplicità il segreto per esaltare ogni sapore e rendere il piatto vero protagonista.

Una cucina in cui lo chef Alfio Ghezzi ha voluto introdurre anche contaminazioni giapponesi legate alle origini e alle competenze del Resident Chef Akio Fujita, da anni al suo fianco e con il quale condivide una forte sinergia: dai particolari tagli, alle tecniche di lavorazione e al concept del Kaiseki, un pasto composto da molteplici piccole portate a base di ingredienti stagionali. Ne è un esempio la struttura del menu degustazione o l’utilizzo del fungo giapponese Shiitake – presente in carta col piatto “Shitake Trentino” – connessione tra la cucina e la filiera locale. Tra i prodotti tipici utilizzati, inoltre, non mancano ad esempio l’olio Garda Trentino, il mondo caseario dell’Altopiano di Tremosine, i vegetali coltivati nel territorio, sempre più protagonisti del menu, e naturalmente il pesce di lago. Infatti tra le ricette simbolo dello chef Alfio Ghezzi, emerge il “Salmiocarpio e rapanelli”, piatto che accosta un pesce autoctono del Garda ai rapanelli marinati, accompagnati da una salsa di sedano rapa.

In abbinamento alla grande cucina di Alfio Ghezzi, una selezione di oltre 700 vini dalla cantina curata dall’ottimo Manuele Menghini, esperto sommelier dai grandi trascorsi presso gli stellati Dal Pescatore, La Ciau del Tornavento, Casa Perbellini e Lido 84.

Per completare un soggiorno di puro lusso non può di certo mancare l’attenzione verso il mondo wellness e infatti tramite la “Eala Luxury Spa” viene donata al corpo, all’anima e alla mente l’energia per risplendere, rigenerarsi e ritrovare la pace. In 1500 mq, tra il 6° e 7° piano della struttura, Eala Luxury Spa comprende una sauna panoramica vista lago, una piscina indoor, l’infinity pool esterna e zone dedicate a idromassaggio, docce emozionali, percorso kneipp, biosauna, bagno turco, fitness e aree relax dove provare, cullati da dolci e distensive musiche, esclusivi trattamenti beauty e rituali di coppia che sfruttano le proprietà di prodotti naturali e materie prime locali per un profondo rilassamento che sprigiona i profumi del lago.

All’esterno, una spiaggia privata consente agli ospiti di rilassarsi all’ombra di latifoglie, palme e cipressi e permette inoltre l’attracco diretto per taxi boat e barche a vela fino a 10 metri e le numerose attività outdoor che si possono praticare in ogni stagione, visite o escursioni anche guidate da esperti maestri e impreziosite da servizi a 5 stelle – tra i quali anche transfer privati in macchina di lusso o in elicottero – garantiscono all’ospite le soluzioni adeguate ad ogni esigenza e desiderio.

Facile pertanto comprendere come il payoff di Eala – “My lakeside dream” – sia quindi il sogno di una vacanza che riscopre l’armonia tra anima e corpo: immerso in un contesto paesaggistico e culturale di grande fascino, apprezzato anche da scrittori poeti di ogni tempo, l’hotel è portavoce di una bellezza genuina, un lusso rinnovato e occasione per un viaggio alla scoperta di luoghi intrisi di cultura, tradizioni e incanto.

EALA

Via IV Novembre, 86

Limone Sul Garda (BS)

Tel. 0365 954613

www.ealalakegarda.com

Paolo Alciati