In Veneto esperienze regali

A CastelBrando, un castello con 2000 anni di storia nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, un progetto che coniuga benessere, cultura, gastronomia

Sarà il nuovo “place to be”, questo Castello che si erge maestoso sopra il borgo di Cison di Valmarino nel trevigiano.

Siamo nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, patrimonio Unesco, dove lo sguardo spazia lentamente tra le alture ondulate, coperte di viti e di promesse. Da qui tutto appare sereno, armonico, rassicurante.

In quella terra benedetta che si distende tra Conegliano e Valdobbiadene, quell’Altamarca trevigiana che si potrebbe definire metaforicamente il “giardino di Venezia”, tra colline terrazzate, paesi minuscoli che nascondono tesori e talenti dell’enogastronomia, antiche abbazie e ricordi d’autore di celebri artisti, si sviluppa da anni un nuovo turismo. Un turismo slow che attira il pubblico nazionale e internazionale, e invita a sostare e contemplare paesaggi rilassati e sognanti. Qui dunque si apre da oggi una nuova attrazione. Che costituisce motivo di ammirazione, non solo per l’eleganza della struttura, ma anche per l’intelligenza e la passione imprenditoriale di chi ha voluto tenacemente la sua realizzazione.

Massimo Colomban, insieme con la moglie Ivana e con la collaborazione delle sue quattro figlie, venti anni fa ha investito notevoli somme nell’acquisto e nel restauro di CastelBrando.

Austero ed elegante, maestoso nelle sue mura e nei merli che dominano dall’alto le colline, tra i più grandi castelli d’Europa, CastelBrando è stato per secoli la sede dei Conti Brandolini, dimora di nobili e illustri condottieri.

Un restauro lungo e impegnativo lo ha riportato allo splendore originario, con in più tutti gli elementi richiesti dalle moderne norme di sicurezza. Non solo. Poiché il Castello sorge nel sito del primo insediamento romano bimillenario lungo la Via Claudia Augusta, i lavori hanno valorizzato la presenza dell’acquedotto, (acque Augustee) e delle Roman Thermae, con la progettazione della nuova ed esclusiva Princess Spa e Royal Wellness. Una Spa davvero regale, che comprende addirittura 2.000 metri quadrati di spazi interni ed esterni, 5 pool-idromassaggio, 5 saune (4 pool e 3 saune con infinity view sulle valli e colline Unesco), percorsi kneipp, grotto dell’Himalaya, un antico bagno romano restaurato (Roman Bath).

E Glass 1989, ormai sinonimo di wellness “made in Italy” di eccellenza, rafforza la sua presenza nel settore delle spa professionali partecipando da protagonista a questo nuovo progetto di restauro e riqualificazione del centro benessere di CastelBrando.

Tutte le saune Glass 1989 sono state progettate appositamente per questo particolare contesto e ne impreziosiscono gli spazi grazie all’utilizzo di finiture pregiate, come hemlock e toulipier termo trattato. Per un’esperienza di benessere ai massimi livelli, sono state installate ampie vetrate che consentono di godere una vista panoramica senza eguali, direttamente sulle colline circostanti, tanto amate da artisti e scrittori.

Più che una Spa, un’esperienza fortemente emozionale dal design accattivante e lussuoso, completamente ispirata alle antiche vestigia romane e magistralmente integrata con la natura rigogliosa che circonda l’antico maniero medievale.

Perché sia nei giardini esterni alla Spa, decorati da statue romantiche, sia nel terrazzo botanico secolare, sia nei 50 ettari di Parco, è possibile passeggiare, sostare al sole, rilassarsi.

In questo progetto di restauro e rifunzionalizzazione è interessante il continuo rimando alla storia, con la valorizzazione di reperti storici e archeologici.

E la storia rivive in pieno nei saloni, come il “Salone degli Stemmi”, situato nell’ala cinquecentesca del castello, che fa sognare banchetti e concerti, oppure nelle suite arredate con mobili d’epoca, tra cui spicca l’Alcova del Conte, l’appartamento più nobile di tutta la struttura.

E per la ristorazione, oltre a numerosi bar aperti qua e là nelle varie aree e negli angoli più suggestivi del castello, due ristoranti accolgono tra tradizione ed innovazione: il Sansovino, raffinato ed elegante, e La Fucina, più moderno ed informale.

Itinerari

Vicino al castello ci accolgono i colori e i profumi della Marca Trevigiana, la Marca “cortese e gioiosa et amorosa” come amava definirla Monsignor della Casa, che scrisse qui il Galateo, libro cortese per eccellenza.

Da Castelbrando si parte per andare alla scoperta di un territorio ricco di attrazioni, con un’ampia serie di escursioni giornaliere, verso nord nelle Dolomiti, verso ovest nei colli Asolani, verso sud a Venezia passando per Treviso, verso est nella Foresta del Cansiglio, l’Antica Foresta dei Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia.

Tesori d’arte e di cultura sono diffusi qua e là insieme con piacevolezze gastronomiche: li mette in rete la famosa Strada del Prosecco, primo itinerario eno-gastronomico istituito in Italia nel 1966.

Tra le splendide aziende che invitano alla visita, ne citiamo almeno una: Cantina Vigne Matte di Rolle, un piccolo gioiello sospeso tra cielo e terra, interamente costruito all’interno della collina, che ha la fortuna di possedere i ceppi di viti antiche, capaci di vivere rigogliose tra i massi.

Info: www.vignematte.it

Un trittico di anniversari

Massimo Colomban ha voluto collegare l’inaugurazione della PRINCESS Spa & Royal Wellness con la celebrazione di tre anniversari molto significativi:

20 anni dall’apertura di CastelBrando dopo svariati anni di imponenti restauri

90 anni dalla creazione e registrazione da parte del Conte Girolamo Brandolini (ex proprietario di CastelBrando) e della Latteria di Cison, del “mascherpone”, alla base del famoso Tiramisù

2000 anni dall’edificazione del primo Castrum (23 d.C. ca) lungo la Via Claudia Augusta, con l’acquedotto e le Roman Thermae, (acque Augustee) che da sempre alimentano CastelBrando

Info: www.castelbrando.it/

Testo e immagini Franca Dell’Arciprete Scotti