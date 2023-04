In Alto Adige nasce il progetto Stelvio Hotels

A Trafoi nascono gli Stelvio Hotels: la famiglia Thöni “si fa in quattro” per accogliere famiglie e amanti della vacanza nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio

Con le meravigliose vette dell’Ortles e delle Dolomiti dell’Engadina sullo sfondo, negli Stelvio Hotels la famiglia Thöni ospita grandi e piccini per una vacanza all’insegna dell’avventura, del divertimento e del benessere: allo storico hotel Bella Vista, fondato nel 1875, si aggiungono l’Ortles B&B-Hotel e gli accoglienti appartamenti dello Stelvio Residence e del Gustav Thöni Residence a Prato allo Stelvio.

Quattro diverse offerte, una sola filosofia: l’amore per l’ospitalità. È con questa premessa che la famiglia Thöni presenta il suo nuovo progetto, Stelvio Hotels, per raccogliere sotto un unico brand le quattro realtà che da anni accolgono le famiglie che scelgono Trafoi e Prato allo Stelvio per le loro vacanze in montagna: dallo storico Hotel Bella Vista, al nuovissimo Ortles B&B-Hotel, fino agli spaziosi e accoglienti appartamenti dello Stelvio Residence e del Gustav Thöni Residence, con un nuovo funzionale sito web in tre lingue, che riunisce tutte le informazioni sulle strutture e permette di prenotare la propria vacanza in pochi clic. «Con Stelvio Hotels abbiamo deciso di racchiudere in un unico marchio la lunga esperienza maturata dalla nostra famiglia nel campo dell’ospitalità e scrivere così una nuova pagina della storia di un’eccellenza tutta altoatesina, nata 148 anni fa ai piedi del passo dello Stelvio, che si riconferma punto di riferimento per il territorio» spiega Stephan Gander, direttore marketing di Stelvio Hotels.

HOTEL BELLA VISTA: LUSSO NATURALE, WELLNESS E AVVENTURE PER GRANDI E PICCOLI

Da ben 5 generazioni, la famiglia del celebre campione di sci Gustav Thöni gestisce l’Hotel Bella Vista: fondato dal bisnonno di Gustav nel 1875 come pensione, oggi il Bella Vista è un hotel 4 stelle, nonché un vero e proprio punto di riferimento a Trafoi. A pochi passi dalla partenza della seggiovia che porta al Rifugio Forcola, da cui si snodano piste da sci e sentieri escursionistici che permettono di vivere magnifiche esperienze nella quiete della natura, l’hotel della famiglia Thöni coniuga avventure in montagna, divertimento per i più piccoli e relax per i genitori ed è il punto di partenza ideale per escursioni, passeggiate o giri in bici nell’area ai piedi del passo dello Stelvio. Dopo una entusiasmante giornata all’aria aperta, al rientro in hotel si può scegliere di rilassarsi nella nuova infinity pool o nella sauna panoramica, mentre i più piccoli possono divertirsi nella malga a loro dedicata, nel club degli orsetti o nell’area giochi all’aperto di 5.000 metri quadri. A cena, la creativa proposta gastronomica del giovane e vulcanico chef Andreas Wunderer, permette di scoprire i sapori di questo lembo di terra al confine tra Alto Adige, Lombardia e Svizzera.

ORTLES B&B-HOTEL, STILE MODERNO ED ELEGANTE TRA LE VETTE ALPINE

Sempre a Trafoi, a circa un chilometro di distanza dall’hotel Bella Vista, sorge l’Ortles B&B-Hotel, nuova struttura dal design minimalista e accogliente con 20 eleganti camere nelle quali il massiccio dell’Ortles è protagonista, grazie ai meravigliosi scatti di fotografi locali. Qui la giornata parte con una ricca colazione a buffet con prodotti locali e di stagione, da gustare nell’ampio bar con vista panoramica o nella soleggiata terrazza esterna. A 1550 metri sul livello del mare, all’interno del moderno Ortles B&B-Hotel trova posto un’intima zona wellness con sauna finlandese, bagno turco, area relax con lettini reclinabili e cabina a infrarossi. Inoltre, sono presenti una sala cinema e una sala giochi e, se tutto questo non bastasse, è possibile usufruire su richiesta dell’area wellness all’aperto del vicino hotel Bella Vista, nel quale si può anche pranzare o cenare su prenotazione.

STELVIO RESIDENCE E GUSTAV THÖNI RESIDENCE, VACANZE ALLA SCOPERTA DI STELVIO E ALTA VAL VENOSTA

A pochi passi dall’hotel Bella Vista si trova anche lo Stelvio Residence, per chi preferisce seguire i propri ritmi anche in vacanza. Luminosi e accoglienti, i 15 appartamenti offrono una vista mozzafiato sulle vette dell’Ortles e proprio di fronte al residence si trova la partenza della seggiovia di Trafoi, con una posizione che offre dunque un comodo accesso sia alle piste da sci, che ai percorsi escursionistici della zona e al canyon del rio Trafoi. Con altri 6 appartamenti, il Gustav Thöni Residence di Prato allo Stelvio coniuga la comodità di avere negozi, ristoranti e bar a portata di mano e la posizione strategica per una vacanza indipendente alla scoperta della Val Venosta e del Parco Nazionale dello Stelvio. Gli appartamenti sono arredati con cura in stile alpino tradizionale e sono dotati di tutto ciò che può servire a una famiglia in una spaziosa casa vacanze.

L’hotel Bella Vista e l’Ortles B&B-Hotel saranno chiusi al pubblico dal prossimo 11 aprile, per poi riaprire il 18 maggio, per una stagione estiva all’insegna delle avventure in montagna e del relax a contatto con la natura, mentre i due residence di Trafoi e Prato allo Stelvio sono aperti 365 giorni all’anno.

Redazione Centrale TdG