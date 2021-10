A “Le Colonne Resort Elva” il restiling è da sogno: sei camere e una luxury SPA

Le Colonne Resort Elva, in Valle Maira (CN) riapre le porte dopo una completa ristrutturazione delle stanze e degli ambienti, pronto ad accogliere i suoi ospiti per rilassanti soggiorni a contatto con la natura.

Il Resort è sito a Elva, località composta da 28 borgate situata a 1637 m di altitudine in Valle Maira, della quale è conosciuta come ‘la perla’ per i bellissimi panorami che offre: si può godere infatti della vista sul Monviso e sulle vette del Monte Chersogno e del Pelvo d’Elva, nell’Alta Valle, e ammirare il sole che illumina il panorama con una luce speciale, respirare a pieni polmoni l’aria fresca e pulita di montagna e raggiungere, in macchina o con piacevoli escursioni a piedi su sentieri millenari, i pascoli in alta quota con grandiosi e affascinanti panorami sul Monviso e sulle montagne dell’Alta Valle Maira.

Passeggiando per il paese si incontrano capolavori artistici e architettonici tra cui la quattrocentesca chiesa parrocchiale, con gli affreschi di Hans Clemer, e il caratteristico “museo dei caviè”, i costruttori di parrucche da capelli veri, famose in tutto il mondo.

La grande casa storica che ospita il Resort, realizzata secondo lo stile tipico dell’architettura alpina, da fuori si presenta semplice, con il caratteristico abbinamento fra il legno e la pietra, proprio delle civiltà nordiche delle Alpi – testimoni degli antichi commerci di questo angolo del Piemonte – unito a elementi di recupero di precedenti edifici medievali, come i portali megalitici di ingresso e le colonne monolitiche con capitelli che sono il simbolo della casa e che ne danno il nome.

Sfruttando gli ampi spazi interni, con una ristrutturazione architettonica attenta alla tradizione originaria ma anche al comfort moderno, sono stati recuperati tre deliziosi appartamenti, sei camere originali e una Luxury SPA, con una vetrata affacciata sulla incontaminata Valle Maira.

Nella cornice da sogno delle Colonne Resort di Elva si può prenotare la camera che più si addice alle proprie esigenze e stile, scegliendo tra sei diversi temi montani. Da ogni stanza si gode di una splendida vista sui monti, in un caldo ed accogliente ambiente tipico della montagna e del passato senza però rinunciare al comfort. Ogni camera assume il nome di una delle borgate circostanti e presenta le sue peculiarità, oltre ad una ricercata attenzione nei dettagli per momenti di relax dopo una giornata trascorsa fra i sentieri della valle. c’è la camera per chi ama la natura, quella per un soggiorno romantico e per una vacanza rilassante, o ancora quella con lo stile di un contemporaneo chalet di montagna.

Sono inclusi alcuni servizi, tra cui colazione e cena in struttura, accesso alla SPA, TV LCD, parcheggio e ricovero bici.

Ambienti luminosi, stile sobrio, materiali naturali selezionati, soprattutto il legno, caratterizzano l’esclusivo linguaggio del design. Il risultato è un’atmosfera di moderno benessere alpino che invita a rilassarsi, dormire e sognare.

Gli ambienti del centri benessere sono fondamentali per rendere unica l’esperienza benessere, per questo vengono curati nei minimi dettagli. L’architettura, l’arredamento, i materiali, i colori, le luci, i profumi, sono soltanto alcuni dei numerosi elementi che contribuiscono a caratterizzare e rendere unica ogni struttura.

Si potrà fare un viaggio verso una dimensione nuova, lontano dalle abitudini e dallo stress quotidiano, immergendosi nel paesaggio montano e sperimentando un contatto profondo con la tua interiorità.

È il luogo ideale per rilassarsi e farsi coccolare dai tanti servizi che la struttura offre: area relax, idromassaggio, solarium, sauna da fieno, sauna finlandese, bagno turco, percorso kneipp, doccia emozionale e molti altri trattamenti per il benessere della mente e del corpo.

Nell’area benessere si potranno recuperare le energie degustando tisane e frutta fresca, il tutto accompagnato da musica, suoni rilassanti e una magica vista sulle montagne.

Il Ristorante Martagon, aperto solo a cena, offre la possibilità di assaporare piatti della vera tradizione delle valli occitane e piemontese rivisitati con originalità. Le proposte del menù sono studiate e realizzate dalla bravissima chef Romina Baratta utilizzando ingredienti e materie prime di qualità provenienti dal territorio.

