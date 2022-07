Sagna presenta nuovi vini ideali per l’estate

PALMENTO COSTANZO – CONTRADA SANTO SPIRITO ETNA DOC BIANCO

Palmento Costanzo aggiunge alla Linea Contrade un bianco a base di uva Carricante, prodotto da vigne prefillossera, allevate in regime biologico e biodinamico intorno alla tenuta ai piedi dell’Etna a Passopisciaro, in Contrada Santo Spirito.

Il 2020 al suo debutto è un vino complesso, corposo, di grande volume ma di assoluta piacevolezza e fragranza al palato. Mineralità in effusione, la sensazione materica in costante espansione emana profumi di glicine. Di magnolia, di agrumi maturi. Una bocca armonica, serica per un sorso elegante sostenuto da una grande acidità. Un vino voluttuoso che si affianca i gradi rossi fini ma potenti dell’Etna.

Per saperne di più: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/MaisonAnselmet_Les-duex-petits-coeurs.pdf

MAISON ANSELMET – LES DEUX PETITS COEURS

Il nuovo rosato della Casa Valdostana, che Giorgio Anselmet ha scelto di dedicare ai due nipoti – è “un vino fresco, armonico e piacevole, pensato per momenti di convivialità e allegria”. Prodotto con sole uve Merlot, affina 6 mesi in acciaio e nasce nella parcella di Champagnole, nel comune di Villeneuve, a 710 m s.l.m.

Di colore rosa buccia di cipolla, al naso emana sensazioni di bacche rosse concentrate (ribes e mirtilli rossi), innervate da una filigrana giocata su soffi floreali e balsamici. Un sorso potente, corredato nel centro bocca da una tensione caratterizzata da una vena minerale appagante e coinvolgente. Un perfetto equilibrio tra densità materica e freschezza, che racchiude in sé la succosità del Merlot, la finezza delle sabbie e l’acidità derivante dalle grandi pendenze di montagna.

Per saperne di più: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/MaisonAnselmet_Les-duex-petits-coeurs.pdf

GRAF von SCHÖNBORN RÜDESHEIM BERG ROTTLAND RIESLING TROCKEN

Schloss Schönborn propone un altro Riesling Trocken, prodotto in località Rottland, a sud ovest della zona del Rheingau, in una tra le più antiche per la produzione di vino, le prime menzioni risalgono infatti all’anno 1051; in questa collina i suoli si caratterizzano per la forte pendenza (33%), ricchi di sassi ricoperti di limo (löss, sedimento eolico molto fine) che concorrono a fornire sensazioni fruttate e una mineralità pronunciata nei vini.

Bassissime rese, grandi estratti, il 2019 è vinificato in solo acciaio e, con un residuo zuccherino di 6 g/l, si apprezza per il suo corpo già avvolgente, una lunghezza disarmante e sensazioni nette che virano sulla salsedine nel finale prima di quelle esotiche e agrumate. Un gusto di grande, assoluta, ricchezza e freschezza.

Per saperne di più: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/GrafVonSchoenborn_Rudesheim-Berg-Rottland.pdf

Info: www.sagna.it

Redazione Centrale TdG