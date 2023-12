Rozelieures, il Single Malt francese – dai campi di orzo alla bottiglia

Rozelieures è la storia di una famiglia visionaria che ha trasformato la propria fattoria familiare in una vera e propria distilleria conosciuta e in un punto fermo del whisky francese



Oggi è uno dei rari brand di whisky al mondo a possedere il 100% della materia prima e controllare il 100% del processo.

I cereali, la maltazione, la distillazione, l’invecchiamento: tutto è fatto in casa – autonomia energetica inclusa – in un raro e unico modello di integrazione verticale, in un esempio di fattoria del ventunesimo secolo. L’acqua della regione, la Lorena, è celebre per la sua purezza.

Tutti i whisky Rozelieures sono Single Malt e tutti sono distillati due volte per un’intensità aromatica ineguagliabile, inoltre la distilleria è la prima in Francia a proporre anche whisky torbati.

L’invecchiamento avviene in botti provenienti da varie regioni: Kentucky, Xerez, Borgogna, Valle del Rodano, Banyuls, Armagnac e Sauternes. Tutte le botti riposano in tre magazzini, ognuno con differenti caratteristiche che donano ai whisky aromi e profumi estremamente fini e complessi.

Rozelieures è una distilleria familiare, una vera e propria fattoria che si distingue per il suo orgoglio e per la volontà di creare Single Malt dall’identità chiara ma differenti uno dall’altro in base al malto utilizzato e alla grande attenzione per le diverse tipologie di invecchiamento.

Rinaldi 1957, attenta nel rispettare il suo motto “Qualità, Cultura, Territorio” in ogni selezione, ha scelto di distribuire l’intera gamma dei Single Malt Rozelieures.

In particolare la novità per l’italia sarà rappresentata da Les Argileux, whisky che ricordano le logiche produttive di Cognac ed Armagnac nella scelta di un terroir ben preciso, in questo caso tutto il malto arriva da una zona seminata chiamata Tiachamps.

Questo whisky viene invecchiato in botti ex-Cognac e botti di rovere francese nuovo. Al naso è molto espressivo con note di cereali e di bosco. In bocca è ben presente la frutta gialla con sentori di spezie che precedono un finale cremoso.

Altri whisky della gamma saranno Origin Collection, invecchiato in botti ex-Sherry, Subtil Collection in ex-Cognac, Rare Collection in ex-Sherry, ex-Cognac ed ex-Sauternes, Peaty Collection e Smoked Collection dalle note decisamente torbate ma allo stesso tempo fruttate e con sentori di cereali.

Rozelieures linea Parcellaire

L’obiettivo dei Parcellaire è evidenziare l’influenza del terroir nel gusto del whisky perché vengono realizzati whisky con le stesse tempistiche e modalità di raccolta dell’orzo, lo stesso tipo di distillazione e invecchiamento. Il controllo totale di ogni fase del processo produttivo permette una tracciabilità impeccabile dei whisky, dal singolo campo (parcella) alla bottiglia. Grazie ai suoi single malt con orzo di una sola parcella, la distilleria di malto Rozelieures mette in evidenza la ricchezza e la diversità del terroir della Lorena. Ciascuno è in edizione limitata: circa 3.000 bottiglie al mondo ogni anno (a seconda delle dimensioni del campo).

Le Parcellaire “Mont-Poiroux” – 43° – 70 cl

Orzo invernale coltivato su terreno argilloso-calcareo dall’appezzamento di Mont Poiroux: piantato il 30 settembre 2017, raccolto il 25 giugno 2018 e maltato nel dicembre 2018.

Questo Single Malt è stato distillato in discontinuo nel marzo 2019 prima di essere affinato in barriques nuove di legno francese, in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

Rozelieures Le Parcellaire ” Mont-Poiroux ” è un whisky non torbato dal profilo aromatico minerale e salino

Note di degustazione

Naso: aromi di cereali e di legno

Bocca: minerale, cereali e spezie dolci

Finale: salino e con sentori di legno

Le Parcellaire “Blanches-Terres” – 43° – 70 cl

Orzo invernale coltivato su terreno limoso (suolo costituito al 10% di sabbia, all’80% di limo e al 10% di argilla) dall’appezzamento Blanches Terres: piantato a fine settembre 2017, raccolto il 27 giugno e maltato a dicembre 2018.

Questo Single Malt è stato distillato in discontinuo nel marzo 2019 prima di essere affinato in barriques nuove di legno francese, in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

Il Single Malt Rozelieures Le Parcellaire “Blanches-Terres” è stato distillato in doppia distillazione nell’aprile 2019 prima di essere invecchiato in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

Le Parcellaire “Blanches Terres” è un whisky non torbato dal profilo aromatico fruttato e floreale.

Note di degustazione

Naso: Note vegetali e floreali

Bocca: Vegetale con lievi note di mentolo, agrumi (pompelmo), ricco e complesso.

Finale: Salino e leggermente speziato

Distribuito da

Rinaldi 1957

Viale Masini, 34 – Bologna

tel. 051 4217811

