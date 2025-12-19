Ron Centenario: l’essenza del tempo e della foresta in un sorso

La Costa Rica, celebre per i suoi paesaggi rigogliosi e l’eccezionale biodiversità, vanta una consolidata tradizione nella produzione di rum

Trovandosi tra Nord e Sud America, il Paese è un crocevia geografico e culturale che ha profondamente influenzato lo sviluppo agricolo, in particolare nella coltivazione della canna da zucchero.

Nel 1850 il Presidente della Repubblica stabilì che la produzione di bevande alcoliche sarebbe stata gestita dallo Stato. Tre anni dopo nacque la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), con l’obiettivo di promuovere derivati della canna da zucchero come medicinali, rum e liquori, contrastando al tempo stesso il consumo di alcolici di scarsa qualità.

Col tempo, Fanal perfezionò i processi produttivi, incentivando gli agricoltori a coltivare varietà pregiate di canna da zucchero. Negli anni ’50 fu costruito un nuovo impianto e, dal 1996, Fanal vanta una produzione unica a livello globale. Dal 1985, il marchio Centenario ne è l’espressione più nota.

Oggi, la produzione di rum in Costa Rica è anche sinonimo di ricerca e innovazione. I distillatori locali utilizzano diverse tecniche di invecchiamento e miscelazione e introducono frutta o spezie autoctone per creare rum distintivi, profondamente legati al territorio. Parallelamente, l’attenzione per la sostenibilità è in crescita, con distillerie impegnate nella riduzione del consumo idrico, nell’uso di energie rinnovabili e nella tutela ambientale.

Il rum costaricano è prodotto a partire da melassa locale, ricavata da due varietà di canna: Castilla e Criolla. La distillazione avviene sia con alambicchi a colonna e continui (per distillati leggeri al 96%), sia con alambicchi a ripasso con storta (per acquaviti più complesse all’80%). Dopo la miscelazione, i rum vengono invecchiati in botti precedentemente utilizzate per bourbon, whisky Lowland (70%), Highland (20%) e Speyside (10%).

Che si sorseggi un rum invecchiato o un cocktail con Guaro, lo spirito della Costa Rica si sente in ogni bicchiere, narrando una storia di passione, qualità e rispetto per la propria terra.

Il tempo non si misura in anni, ma in emozioni

Centenario matura lentamente nel cuore della foresta costaricana, in botti di rovere bianco americano che hanno ospitato Scotch whisky delle Highlands, custodite in un rum cellar immerso nella natura. È un invecchiamento che non dipende solo dal tempo, ma dalla purezza dell’acqua di montagna, dall’umidità dell’ambiente tropicale e dal silenzio protettivo della biodiversità circostante. Alcune sue versioni seguono il metodo Solera, unendo diverse annate, mescolando giovinezza e saggezza, forza e delicatezza.

È come una biblioteca liquida, dove ogni sorso è una pagina che profuma di spezie, legno, frutta secca e vaniglia. Non è un rum che insegue le mode. È un rum che rispetta la lentezza, l’attesa, e soprattutto la memoria.

Signature Cocktails

Centenario è perfetto da bere liscio, ma sa anche diventare protagonista nella miscelazione, rivelando nuove sfumature e profondità. Ecco due cocktail che incarnano l’anima selvaggia e raffinata della Costa Rica, per chi cerca esperienze sensoriali fuori dall’ordinario:

Volcano Adventure

Un Cuba Libre rivisitato con un tocco vulcanico: l’aroma del rosmarino bruciato evoca il calore della terra e l’energia della lava che scorre. Vivace, spontaneo, immediato. Un drink che accende la curiosità, perfetto per chi è sempre pronto a partire.

Ricetta Ron Centenario 7 Provincias – 45ml Cola – top up 1 spicchio di lime, spremuto

Metodo: Build in glass

Build in glass Bicchiere: Highball

Highball Ghiaccio: Cubi

Cubi Guarnizione: Rametto di rosmarino bruciato

Smoky Volcano

Un invito a fermare il tempo e lasciarsi avvolgere. Elegante e strutturato, questo cocktail unisce la complessità del Centenario 20 alla profondità aromatica del caffè tostato costaricano. Ogni sorso è un omaggio all’arte della pazienza, un’avventura interiore per chi ama scoprire lentamente.

Ricetta Ron Centenario 20 – 60ml Sciroppo di zucchero di canna grezzo – 10m Aromatic bitters – 2 dash Orange bitters – 2 dash

Metodo: Stirred, strained and smoked

Stirred, strained and smoked Bicchiere: Rocks glass

Rocks glass Ghiaccio: Cubo premium

Cubo premium Guarnizione: Affumicato con chicchi di caffè costaricano tramite top smoker

Ron Centenario è distribuito in Italia da Rinaldi 1957 – www.rinaldi1957.it

Redazione Centrale TdG