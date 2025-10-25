Ramos Pinto presenta il Quinta do Bom Retiro Vintage 2023: l’eleganza del Douro in un’annata eccezionale

Con questo 2023, Ramos Pinto rinnova la tradizione dei Vintage prodotti esclusivamente nella Quinta do Bom Retiro, proseguendo una storia che affonda le radici nel XIX secolo

Il 2023 si conferma come una delle annate più straordinarie del decennio per il Porto, capace di dare vita a vini di eccezionale qualità, concentrati e strutturati. Ne è convinta Ana Rosas, Master Blender di Ramos Pinto, che descrive così il nuovo Quinta do Bom Retiro Vintage 2023, appena lanciato in edizione limitata: solo 8.600 bottiglie di pura eccellenza.

Un’annata da ricordare

La vendemmia 2023 alla Quinta do Bom Retiro si è svolta tra il 28 agosto e il 22 settembre, favorita da un ciclo vegetativo precoce grazie alla buona disponibilità idrica del terreno – frutto di un inverno piovoso – e dalle alte temperature della primavera.

Il risultato è un vino di eleganza e delicatezza ineguagliabili, caratterizzato da tannini fini e da una trama vellutata e armoniosa. Dopo diciotto mesi di affinamento in bottiglia, il Quinta do Bom Retiro Vintage 2023 rivela un profilo raffinato e un potenziale di invecchiamento che, secondo la tradizione della casa, può superare il secolo. Basti ricordare il leggendario Vintage 1873, ancora oggi perfettamente vivo.

L’espressione del terroir del Douro

Come sottolinea Jorge Rosas, CEO di Ramos Pinto, “il Vintage 2023 Quinta do Bom Retiro è la sottile espressione di concentrazione ed eleganza, frutto dei migliori appezzamenti di vigneti secolari”.

La Quinta do Bom Retiro, situata nella valle del Rio Torto, affluente del Douro, nel cuore della sotto-regione del Cima Corgo, è una delle proprietà più storiche della casa Ramos Pinto. Fondata nel 1789, fu inclusa dalla regina D. Maria I nella Regione Demarcata della Feitoria, e da oltre due secoli rappresenta un laboratorio di innovazione e tradizione.

La tenuta si estende su 110 ettari, di cui 62 coltivati a vite autoctona con un’età media di 40 anni, su terrazze di pietra pre-fillossera, patamares e impianti verticali meccanizzabili – introdotti qui per la prima volta nel Douro. È proprio questa varietà di altitudini (da 110 a 400 metri) e di suoli a conferire al vino la sua identità unica: freschezza, finezza e longevità.

Profilo organolettico

Alla vista, il Quinta do Bom Retiro Vintage 2023 si presenta di un rubino brillante con riflessi violacei.

Il bouquet è intenso e complesso, con un cuore di lampone, ciliegia e prugna nera, arricchito da note floreali di violetta e lavanda, tocchi minerali di cedro e una sottile sfumatura di cipria. Sullo sfondo emergono spezie delicate come anice e cardamomo, che aggiungono profondità e freschezza.

Al palato, il vino si distingue per il suo profilo elegante e setoso, dai tannini finissimi e dal finale vellutato e armonioso, tipico dei grandi Vintage della Quinta do Bom Retiro.

Un’eredità che continua

Con questo 2023, Ramos Pinto rinnova la tradizione dei Vintage prodotti esclusivamente nella Quinta do Bom Retiro, proseguendo una storia che affonda le radici nel XIX secolo.

Un vino da collezione, destinato a evolvere magnificamente nel tempo e a raccontare, calice dopo calice, la straordinaria armonia del Douro.

Redazione Centrale TdG