Prosecco DOC: il vino più amato

– Redazione Centrale TdG –

Un territorio da visitare per scoprire l’eccellenza italiana che conquista tutti

La Denominazione Prosecco DOC chiude i primi mesi del 2026 con dati di vendita in crescita su tutti i principali mercati, confermandosi il vino spumante più esportato al mondo. Il Consorzio guidato da Giancarlo Guidolin punta su qualità, sostenibilità e difesa del consumatore. «Venite a scoprire il nostro territorio», dice il Presidente: perché dietro ogni bottiglia c’è un paesaggio, una cantina, una storia che vale il viaggio.

La Denominazione Prosecco DOC – la bollicina più venduta nel mondo – nasce nel 2009, delimitando un’area di produzione estesa a cinque province venete — Treviso, Venezia, Padova, Vicenza, Belluno — e all’intero Friuli Venezia Giulia. Da quel momento, la Denominazione è cresciuta: ha chiuso il 2025 con 667 milioni di bottiglie vendute, un valore al consumo stimato in oltre 3,6 miliardi di euro, una filiera che conta oltre 12.000 aziende, e un export che supera l’82% della produzione totale. Un territorio vasto e composito, che attraversa paesaggi tra i più ricchi d’Italia per storia, cultura e bellezza: non a caso, l’area della DOC conta una decina di siti riconosciuti dall’UNESCO, a testimonianza di un patrimonio che va ben oltre il calice. Il Consorzio di Tutela, con sede a Treviso, ne è la cabina di regia: promuove, tutela, vigila e orienta la strategia con un approccio che, nelle parole del Presidente Giancarlo Guidolin, è deliberatamente di lungo periodo.

Le radici di un successo duraturo

«Il successo del Prosecco DOC è attribuibile a una serie di fattori. Innanzitutto alle caratteristiche organolettiche e sensoriali del prodotto, che rendono il vino piacevole, estremamente versatile e capace di interpretare le diverse esigenze del consumatore contemporaneo», afferma Guidolin. Una versatilità che si traduce in un’offerta articolata: dalla tipologia frizzante allo spumante nelle versioni Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Dry, Dry o Demi-sec a seconda del residuo zuccherino – e dal 2020 anche in versione spumante Rosé – fino alle tipologie a ridotto contenuto alcolico, ancora in fase di ricerca ma già nel perimetro strategico del Consorzio.

La sua finezza aromatica, unita alla freschezza e alla piacevolezza gustativa, rende il Prosecco un vino trasversale, capace di accompagnare sia occasioni informali sia momenti più conviviali e ricercati, dall’aperitivo al dopo cena. Grazie alla sua accessibilità e alla presenza capillare sui mercati internazionali, il Prosecco è diventato uno dei principali ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

I mercati: crescita diffusa, strategia selettiva

I dati dei primi cinque mesi del 2026 restituiscono un quadro solido: seppur in leggera contrazione rispetto al 2025 (-2%), performance influenzata dal significativo anticipo degli ordini da parte degli Stati Uniti nei primi mesi del 2025 causa dazi, l’andamento delle vendite 2025 segna una crescita rispetto sia al 2024 (+2,4%), che alla media dell’ultimo triennio (+2,3). In testa restano gli Stati Uniti — primo mercato mondiale del Prosecco DOC, con un +5,1% registrato nella vendita allo scaffale, nonostante le incertezze sui dazi — seguiti da Regno Unito (+3,6%), Germania e Francia, entrambi in sensibile crescita.

Su questo fronte la posizione del Consorzio è esplicita: nessuna crescita a qualsiasi condizione. «La sfida dei prossimi anni sarà continuare a svilupparsi senza perdere valore, evitando che il prezzo diventi l’unico elemento di competizione», precisa Guidolin. Sostenibilità, legame con il territorio e identità culturale sono gli assi su cui si gioca la partita del valore percepito. Ed è proprio il territorio a offrire una delle carte più forti: chi sceglie di visitare le zone della DOC — da Treviso all’entroterra friulano, dalle Dolomiti alla laguna veneziana — trova un itinerario turistico ed enogastronomico di rara ricchezza, punteggiato di cantine aperte, tesori artistici, borghi storici e paesaggi incantevoli.

Tutela: difendere il consumatore

Prosecco DOC è tra i marchi del settore vitivinicolo più imitati al mondo. La sua protezione, come Indicazione Geografica o come marchio, copre oggi ben 102 Paesi. Il riconoscimento della tutela non può certo prescindere da un vigile e capillare controllo: nell’ultimo anno, per esempio, il Consorzio ha analizzato circa cinquemila inserzioni sui marketplace a livello globale, ottenendo la rimozione di 438 offerte irregolari. Sorprendentemente, le violazioni vanno ben oltre il vino: candele, saponi e cosmetici, tra i prodotti più lontani dal settore. Viene sfruttata illegalmente la notorietà della denominazione per attirare il consumatore.

Sotto osservazione da qualche anno è anche il fenomeno dei cosiddetti “Prosecco van” — bar mobili diffusi soprattutto nel Regno Unito e in Polonia — che usano impropriamente il nome “Prosecco” per identificare non solo il nome della propria attività, ma, soprattutto, il vino frizzante alla spina servito durante matrimoni ed eventi di vario genere, ingannando così i partecipanti poco attenti al metodo di servizio del vino (non dalla bottiglia ma sfuso dalla spina).

Due pronunce hanno indubbiamente consolidato la protezione della Denominazione, dichiarandone l’evocazione: il Tribunale dell’Unione Europea rispetto al marchio europeo “PriSecco” destinato ad una bevanda analcolica a base di frutta di origine tedesca e l’Ufficio Marchi Europeo (EUIPO) per il marchio Night Secco, associato ad una bevanda aromatizzata alla frutta a base vino di produzione austriaca. Queste importanti decisioni riconoscono e garantiscono la tutela anche per prodotti non vino, ampliando così il raggio di difesa per Prosecco DOC.

Come riconoscere il vero Prosecco DOC?

Verificate che venga servito dalla bottiglia (vietata la mescita alla spina) e che in etichetta compaiano la dicitura Prosecco DOC, la fascetta di Stato e la scritta ‘Prodotto in Italia’.

Sostenibilità e promozione: un disegno unitario

La sostenibilità è da sempre un valore centrale per il Consorzio, testimoniato da numerosi programmi di ricerca e gestione dedicati al miglioramento continuo della filiera. L’espressione più compiuta di questo impegno è probabilmente il progetto Comunità Sostenibile, il quale, attraverso il coinvolgimento attivo dei portatori d’interesse, permetterà di definire in modo condiviso priorità e obiettivi della Denominazione, costruendo un percorso inclusivo che valorizzi l’impegno delle aziende certificate verso la sostenibilità. Un approccio integrato che coinvolge le dimensioni ambientale, sociale ed economica, sostenuto anche dalla continua diffusione di conoscenze e soluzioni tecnologiche finalizzate a una gestione sempre più efficiente dei processi produttivi.

Un ruolo determinante nel far conoscere e apprezzare il Prosecco DOC l’ha giocato l’investimento nella promozione – sia del vino che del territorio di produzione – elemento imprescindibile della sua identità: presenza alle principali fiere internazionali, campagne istituzionali sui mercati prioritari e sponsorizzazioni ad alto profilo, tra cui i recenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

La promozione investe sulla crescita non tanto e non solo in termini di volumi, quanto in termini di qualità e reputazione, puntando a consolidare i mercati storici e al contempo esplorando mercati emergenti. L’obiettivo è far conoscere Prosecco DOC come vino, e come territorio dove le bollicine hanno origine, accompagnando l’evoluzione del gusto dei consumatori, senza rinunciare ai valori identitari che hanno decretato il successo del Prosecco nel mondo», conclude Guidolin.

Segmentazione dell’offerta, comunicazione istituzionale e tutela della denominazione non sono attività separate, ma componenti di un disegno unitario. «Il Prosecco DOC non è soltanto il vino spumante più esportato al mondo: è un territorio da scoprire, un patrimonio da difendere, un caso di studio su come si costruisce, e si tramanda, un’identità collettiva nel mercato globale.