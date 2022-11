Golden Age è il nuovo arrivato nella famiglia di Taylor’s, il Porto perfetto per celebrare mezzo secolo. La serata degustazione a Milano

Taylor’s ha annunciato il lancio di Golden Age, un Very Old Tawny di 50 Anni. Un Porto straordinario che invecchia per mezzo secolo in botti di rovere e raggiunge la perfezione. Estremamente fine e ben bilanciato, si presenta con eleganza, complessità e finezza che lo rendono un eccezionale protagonista per ogni anniversario dei 50 Anni.

Porto Taylor’s è stato protagonista a Milano in una cena da Carico, il cocktail-bistrot della Milano contemporanea. Gabriele Rondani (Direttore Marketing “Rinaldi 1957” che rappresenta e distribuisce Porto Taylor’s in Italia) ha introdotto la serata nella quale Andrew Costello (Export Manager Taylor’s Port) ha guidato la degustazione del Porto Taylor’s mentre lo staff di Carico ha spiegato le portate abbinate al Porto e realizzate dallo Chef Leonardo D’Ingeo.

MENU

Taco, agnello tonnato e kimchi di patata

Pane, cappero e Tamarindo

Chip Dry Porto Taylor’s & Tonic

Cozze in zimino: Cozze, bouillabaisse, bieta fermentata, pomodoro

10 anni Porto Taylor’s

Riso riserva San Massimo, gorgonzola, ajo negro, tzaziki, mandorle tostate

Late Bottled Vintage Lbv 2017 Porto Taylor’s

Anatra in carpione ed avocado arrosto

Select Reserve Porto Taylor’s

Melograno ed agrumi

Cioccolato, popcorn al caramello salato, sale, tandoori Masala

20 anni Porto Taylor’s

Golden Age, Very Old Tawny di 50 Anni

Porto Taylor’s

Chip Dry

È il primo Porto bianco secco della Storia. Classico aperitivo portoghese, va bevuto fresco ed è ideale con tonica, preferibilmente con olive e mandorle tostate.

Old Tawny 10 anni

Colore fulvo (tawny). Il Porto Tawny Port vecchio di 10 anni è completamente maturato in botti di rovere stagionate, ciascuna con circa 630 litri di vino. Naso ricco ed elegante che combina aromi di frutti di bosco maturi con una delicata nocciola, sottili note morbide di cioccolato e legno di quercia fine. Al palato è morbido e setoso e ricco di sapori di fichi maturi e confettura che persistono nel lungo finale.

Late Bottle Vintage 2017

Si ottiene soltanto da uve raccolte nel 2017 ed è invecchiato in botti di rovere da 4 a 6 anni. Ricco e fruttato, è il Porto perfetto da abbinare al formaggio. Viola intenso. Aromi di frutti di bosco neri, ciliegie e prugne. Delicato ed equilibrato al palato, bacche rosse, buona struttura e tannini persistenti. Il finale è meravigliosamente lungo.

Reserve Select

È un blend di vini rossi prodotti nelle zone di Baixo Corgo e Cima Corgo dell’alta valle del Douro. Affinato per tre anni in botti di rovere, è giovane e fruttato, di colore rosso rubino e di buon corpo. Per il suo gusto asciutto e delicato è eccellente come aperitivo. Colore rosso rubino intenso, con orli granati. Naso classico intenso di frutta nera. Palato deciso, vigoroso, corposo, con potenti aromi di frutta e un finale lungo

Old Tawny 20 anni

Nel corso dei 20 anni di invecchiamento, il Porto assume gradualmente il suo caratteristico colore ambrato ‘bruno’, sviluppando lentamente i complessi sapori morbidi e il palato morbido e sontuoso che sono i tratti distintivi di questo stile di porto. Nel 20 anni, il frutto si è ammorbidito ulteriormente rispetto al 10 anni, e gli aromi speziati e di nocciola sono più potenti e intensi.

Golden Age, Very Old Tawny di 50 Anni

David Guimaraens, enologo di Taylor’s rivela: “Per costruire un Old Tawny di 50 anni partiamo da Porto molto invecchiati che sono stati lasciati – come minimo – dalla generazione che ci precede, allo stesso tempo abbiamo la grande responsabilità di lasciare i Porto base per le generazioni che arriveranno. Vi invito a celebrare questo nuovo membro della famiglia Taylor’s, Golden Age 50 Anni, che si rivela in tutta la sua straordinaria qualità e complessità.”

Il lungo invecchiamento in legno fornisce il caratteristico colore ambrato, un naso ricco di aromi complessi, rotondo e con sentori maturi. Raccolto dalle magnifiche riserve di Porto che Taylor’s fa maturare pazientemente nelle sue cantine, questo Porto è un monumento al tempo e all’arte dell’invecchiamento in legno.

Note di degustazione

Color castagna con riflessi ambrati e dorati. I primi sentori sono eleganti, ricchi e molto delicati. Note di rum e uvetta, chiodi di garofano, noce moscata e note di pepe nero macinato. Prugne, mela cotogna e albicocca aprono il palato in cui poi arriva scorza di limone e d’arancia che portano freschezza e acidità che bilanciano la ricchezza di questo Porto.

Note di ananas, passion fruit, e lithcee bilanciate dalla noce di cocco tostata, mandorle e burro. La texture del vino avvolge il palato e finisce in maniera fresca, chiara e bilanciata. Il finale dura un’eternità e richiama immediatamente il prossimo sorso.

Le cantine di Taylor’s

Le cantine di Taylor’s sono autentiche cattedrali del Porto, costruite secoli fa e forniscono le condizioni ideali per il lento e dolce invecchiamento del Porto.

Gli spessi muri di granito e gli altissimi soffitti aiutano a mantenere temperature perfette per l’invecchiamento del Porto durante tutto l’anno.

Altrettanto importante è la posizione geografica delle cantine: vicine al fiume Douro e all’Oceano Atlantico che forniscono l’umidità necessaria ad un ottimo invecchiamento che limita l’evaporazione.

Porto Taylor’s 1896 Single Harvest

In una sala di Carico separata da quella principale, è stato degustata un’autentica rarità. Nato da un’unica vendemmia del 1896, questo Porto è un vino inestimabile. In rarissime occasioni, a discrezione della famiglia, tali vini sono stati lanciati come Edizioni Limitate. Ora è il turno di questo rarissimo vino. Nel suo 125 ° anno di invecchiamento in botti di rovere lavorate a mano, questo vino ha raggiunto una qualità magica, difficile da confrontare anche con i pochi altri vini di età simile che sono sopravvissuti fino ai giorni nostri.

Nel corso degli anni, l’azienda ha rilasciato edizioni limitate di grande valore. Questi includono il rarissimo SCION del 1855 e il Taylor’s 1863 Single Harvest Port, uno degli ultimi vini pre-Phylloxera messi in vendita. Il 1896 Single Harvest Port è l’ultima di queste rarissime versioni del XIX secolo. La Taylor’s 1896 Single Harvest Tawny sarà presentata in un decanter su misura di cristallo scozzese e un elegante astuccio in legno di ciliegio di lusso. Viene offerto su assegnazione a collezionisti selezionati e intenditori di vini e liquori rari in tutto il mondo. Ogni confezione contiene un certificato firmato personalmente dall’amministratore delegato di Taylor, Adrian Bridge. Sono state prodotte 1.700 bottiglie.

Taylor’s

Taylor’s è una delle prime storiche cantine di Porto, fondata nel 1692. Azienda famigliare sin dalla sua fondazione, si è specializzata esclusivamente nella produzione della più alta qualità di Porto, dalle vigna di proprietà fino alla produzione, l’invecchiamento e l’imbottigliamento.

La famiglia ha mostrato il suo impegno nei confronti del Porto con la sua determinazione nel proteggere la natura unica della Valle del Douro promuovendo la viticoltura responsabile e sostenibile.

L’azienda è nota per i suoi Porto dagli invecchiamenti eleganti e lunghissimi, che sono tra i più desiderati da appassionati e collezionisti e arrivano dalla famosa vigna Quinta de Vargellas e dalle vigne Terra Feita e Junco.

Taylor’s ha creato L.B.V. (Late Bottled Vintage), uno stile di cui l’azienda è stata pioniere e che di cui continua ad essere il principale produttore; così come per quanto riguarda Dry White Port e Chip Dry Port e il primo Single Quinta Vintage Port.

Taylor’s è anche riconosciuta e nota come il più importante produttore di Aged Tawnies e possiede le riserve più estese di Porto invecchiati in botte.

Per ulteriori informazioni: www.taylor.pt

Redazione Centrale TdG