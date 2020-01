Enosocial® e il sistema Clicknbuy®: eventi e novità

Enosocial®: acquistare vino online con lo smartphone e dal pc.

Enosocial® si rivolge non solo al consumatore final e ma anche all’ area retail e al food

si rivolge e ma anche all’ i venditori hanno la possibilità di inserire un prezzo “riservato” al canale Horeca e visibile solo dagli utenti verificati come rivenditori tramite un apposito modulo di registrazione.

La piattaforma e-commerce Clicknbuy® e la App clicknbuy®

Nuovissima la piattaforma e-commerce Clicknbuy® dove sono automaticamente visibili ed acquistabili anche dal PC tutti i vini presenti nella App Enosocial®.

In questa piattaforma possono iscriversi gratuitamente anche i produttori di prodotti agroalimentari tramite il link admin.clicknbuy.net e mettere in vendita, al prezzo da loro fissato, i propri prodotti gastronomici (cibo, birra, olio, distillati, grappe, gin, insaccati, paste, confetture, marmellate, ecc.) usufruendo da subito di un grande potenziale pubblico rappresentato dai 22.000 utenti della App Enosocial® (quadruplicati rispetto al 2018 e ad anno ancora in corso).

Clicknbuy® ed Enosocial® garantiscono al produttore registrato la totale libertà nella descrizione dei prodotti inseriti e nella scelta del prezzo di vendita.

Tutti i prodotti della piattaforma clicknbuy.net saranno presto acquistabili e fruibili anche con nuovissima App clicknbuy® che differentemente dalla sorella Enosocial avrà un catalogo di prodotti anche food&beverage. Gli utenti che hanno già scaricato la App Enosocial potranno accedere anche alla nuova App usando le stesse credenziali (User e password).

La tecnologia Clicknbuy® sta ricevendo interessi anche da parte della GDO e di altri settori industriali, che guardano con molta attenzione a questo comodo sistema di acquisto molto efficace se immaginiamo la prospettiva futura degli acquisti in Italia e nel mondo.

In alcuni paesi questo sistema è già entrato a far parte delle abitudini di consumo, in Italia resta ancora una novità ed una possibilità di grandi vantaggi per consumatori, negozianti e produttori. Utilizzando Clicknbuy® non ci sarà mai bisogno di trasportare a casa grossi carichi, basterà inquadrare il prodotto, ordinare e pagare tramite l’App clicknbuy® e gli acquisti arriveranno direttamente a casa. Per i produttori ed i negozianti, non sarà necessario disporre di un grande magazzino, ma semplicemente avere dei prodotti campione.

“Mi preme evidenziare questi aspetti” sottolinea Andrea Bianchi “che confermano come Enosocial® e clicknbuy® sono dalla loro nascita sensibili ed attenti alla sostenibilità ed hanno una insita vocazione all’impatto sociale. Consentono di farsi recapitare la spesa, spesso ingombrante e pesante, a casa senza doversi spostare in macchina per raggiungere i centri commerciali periferici ma acquistando invece dalla bottega di alimentari sotto casa con 1 semplice click! Un ritorno al passato ma in chiave moderna”.

Partnership con Signorvino

Da fine settembre 2019 negli store “diretti” Signorvino, saranno presenti delle “colonne clicknbuy”, con una selezione di 28 vini che verranno cambiati ogni due mesi e che potranno essere acquistati con consegna gratuita, attraverso il sistema Clicknbuy®.

Un servizio pratico per chi è di passaggio negli store Signorvino per il pranzo o per un break e che potrà così acquistare il vino, che sta degustando al tavolo inquadrandolo. I vini della selezione saranno acquistabili con l’app Enosocial anche da brochure dedicate, distribuite all’interno degli store e ancor più semplicemente dalle colonne dove sono esposti. I vini così acquistati verranno consegnati a casa con spedizione gratuita.

Ultima novità, non meno importante delle, riguarda l’attivazione delle spedizioni del vino anche all’estero. Nell’ottica di penetrare anche i mercati esteri ed inserirsi fra i sistemi DTC più innovativi, Enosocial® consentirà agli enoturisti stranieri di ricevere i vini degustati nelle cantine e nelle fiere ed acquistati tramite l’App, spediti anche in Unione Europea (Francia, Germania ed Austria), negli USA ed in molti paesi Extra UE con il disbrigo di tutte le pratiche necessarie e previste.

“Siamo molto contenti dei primi risultati, abbiamo avuto incontri con player importanti del settore, il sistema funziona e crediamo possa svilupparsi ancora di più e coinvolgere produttori artigianali di tutte le categorie, anche quelle più di nicchia, per essere un riferimento ed uno strumento di dialogo utile con il consumatore finale, all’insegna del DTC ma anche per il B2B ovvero per i ristoratori, le enoteche, le trattorie ed i bar con angolo vendita vini che possono fruire di un canale riservato per acquistare il vino direttamente dalle cantine (a prezzi loro riservati) e nelle quantità che preferiscono senza doversi riempire il magazzino di quantità di vino eccessive. Utile è che con Enosocial possono acquistare direttamente anche da cantine che non hanno mai utilizzato prima e quando ne hanno bisogno aggiungendo la possibilità di ordinare piccole quantità di etichette da testare prima di inserirle nelle loro carte dei vini. È questo un grande vantaggio per il ristoratore che elimina l’annoso rischio di avere grandi quantità di vino invenduto che è un “capitale fermo” sottratto alla sua disponibilità per altre attività, come ad esempio la promozione o la ristrutturazione del locale, e che spesso incide pesantemente sul bilancio. Sono sempre più frequenti le notizie di attività di ristorazione che hanno dovuto chiudere i battenti a causa di liste vini eccessive o sbagliate” afferma Andrea Bianchi, CEO di Enosocial®.

