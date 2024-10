Non è un Rum e non è un vino, Sagna S.p.A. punta su Composition N°1, uno Spirit Drink dal gusto inedito, una visione moderna del concetto di assemblaggio, che apre la strada ad un nuovo modo di interpretare l’after dinner

Composition N°1, se dal punto di vista normativo rientra nella categoria degli “Spirit Drink”, dal punto di vista gustativo è l’incontro di mondi diversi per un gusto finale unico e inedito. La base è un Moscatel spagnolo che affina per 44 anni in barrique, a cui si aggiungono tre diversi rum provenienti dalle Barbados, dal Venezuela e dal Nicaragua.

Non è un vino, non è un rum, ma una composizione. Una sfida, che inizia con la freschezza, data dal Moscatel, e l’avvolgenza e struttura date dai rum. L’idea è venuta nel 2016 a Renaud de Bosredon, figura di spicco nel settore dei bar di Londra, quando esplorando la Colombia si è imbattuto in una distilleria che stava immagazzinando alcune botti di Moscatel.

Assaporando i sapori del rum e del vino dolce, si è immaginato una miscela capace di unire culture diverse reinterpretando il concetto stesso del blending. Probabilmente solo una mente abituata a stare dietro al bancone di un cocktail bar poteva concepire un prodotto simile, una visione moderna, che apre la strada ad una nuova categoria merceologica che, in poco tempo, ha già conquistato i bartender e ristoratori inglesi.

Composition Spirits mette in discussione i canoni e le convenzioni delle categorie tradizionali dando nuova vita a prodotti rimasti in affinamento per anni, affidandosi alla loro stabilità e dinamismo, regalando al contempo una possibilità, a chi ci si approccia, di guardare oltre il blend e comprendere i diversi stili dei rum, che assieme creano un sorso sfaccettato, ma di grande armonia e piacevolezza.

Disponibile in quantità limitate, con una produzione annua massima di ventimila bottiglie, Composition N°1 è un prodotto a impatto zero: non si crea nulla, si assemblano grandi elementi, vino e distillati. E la bottiglia, completamente in vetro, è riutilizzabile.

Aromatico, con ricche note di uvetta, frutta secca, cioccolato e toffee; la dolcezza dello sciroppo d’acero si fonde con le note di legno caldo, datteri, cacao e vaniglia. Di lunga persistenza, con una sensazione molto vellutata e un accenno di spezie nel finale.

Da provare on the rocks, liscio o abbinato a formaggi, cioccolato fondente, caffè o frutta essiccata. Senza coloranti e aromi artificiali, zucchero aggiunto, glutine e conservanti, è adatto anche ai vegani. Insieme a Renaud, a guidare la crescita e l’immagine di Composition Spirits c’è anche un italiano: Daniele Carlini, specialista del marketing e del business development con alle spalle importanti esperienze lavorative, da Adidas a Moleskine.

N°1

Nasce da una sfida: unire spirits pregiati provenienti da tutto il mondo per creare un gusto inedito. È il 2016 quando Renaud de Bosredon esplorando la Colombia si imbatte in una distilleria di rum di alta gamma che stava casualmente immagazzinando alcune botti di Moscatel. Ispirato dai sapori distintivi del rum e del vino dolce, Renaud ha un’idea rivoluzionaria: mescolare i due per creare un’esperienza gustativa completamente nuova. In un mondo attento a limitare la produzione industriale e l’intensivo sfruttamento delle risorse naturali, Composition Spirits adotta un nuovo approccio sostenibile, esplorando, selezionando e unendo spirits di alta qualità che sono rimasti in botti per anni, se non decenni.

IL TEAM

Renaud de Bosredon: figura di spicco nel settore dei bar di Londra e del Regno Unito per quasi 20 anni gestendo bar acclamati come MASH e Louie. Negli ultimi anni ha guidato il programma bevande di Louie London, sia per i ristoranti sia per il bar Alligator, portandolo a un successo finanziario. Ora è il Global Head of Bars per Joel Robuchon International. Daniele Carlini: laureato in Scienze della Comunicazione e MSc Executive in Social Business e Imprenditorialità presso la London School of Economics vanta oltre quattordici anni di esperienza in Marketing, Comunicazione e Sviluppo di Partnership; ha lavorato per Adidas e Moleskine Company.

CARATTERISTICHE

Un blend di rum pregiati invecchiati, provenienti da Barbados, Nicaragua e Venezuela assemblati con un Moscatel spagnolo. Prodotto in piccoli lotti, Composition N°1 unisce gli aromi e la persistenza dei migliori rum caraibici con le note dolci e fruttate di un Moscatel estremamente raro invecchiato in barrique per 44 anni. La produzione è molto limitata. Aromatico, con ricche note di uvetta, frutta secca, cioccolato e toffee. La dolcezza dello sciroppo d’acero si fonde con le note di legno caldo, datteri, cacao e vaniglia. Di lunga persistenza, una sensazione molto vellutata e un accenno di spezie sulla parte posteriore della lingua. Si consiglia di gustarlo on the rocks liscio o abbinato a cioccolato fondente, frutta secca salata o frutta essiccata. Le bottiglia di vetro usata è progettata per essere riutilizzata

Senza coloranti artificiali | Senza aromi artificiali | Senza zucchero aggiunto | Vegano e senza glutine | Senza conservanti.

Distribuito da Sagna S.p.A. dal 1928 – www.sagna.it

Redazione Centrale TdG