Torna la Valle di Natale in Val Gardena

Trascorrere l’Avvento immersi nelle montagne più belle delle Dolomiti

Dal 3 Dicembre al 6 Gennaio (Ortisei) e dal 5 Dicembre all’8 Gennaio (Selva) la Val Gardena tornerà a essere la Valle di Natale – www.christmasvalley.it.

In una cornice davvero suggestiva, tra le montagne più belle delle Dolomiti, sarà possibile visitare i Mercatini di Natale e partecipare agli eventi che precederanno il momento più bello dell’anno.

Ortisei, il Paese di Natale più esclusivo delle Alpi, invita i visitatori a scoprire il mercatino seguendo i cinque sensi. La vista sarà appagata dalle montagne e dalla bellezza del paese, l’udito dal silenzio e dalle musiche tradizionali, il tatto dai tanti oggetti dell’artigianato locale in mostra e in vendita e l’olfatto e il gusto dagli stand gastronomici.

Nelle rustiche casette di legno si potranno trovare preziosi prodotti regionali, tradizionali sculture in legno, oltre a prelibati piatti della gastronomia della valle.

A Selva Val Gardena torna il Mountain Christmas, immersi in un’atmosfera emozionante con una striscia continua di luci lunga 350 metri, alla quale saranno appese piccole cabine della funivia in legno. Le piste da sci si trasferiranno, per un gioco di luci e colori, idealmente in paese.

Ci saranno ovviamente anche stand dove gustare un aromatico vin brulè o un dolce di Natale, ammirando gli addobbi e ascoltando le melodie natalizie.

Si potrà vivere l’atmosfera dell’Avvento beneficiando di una proposta unica e speciale: Dolomiti SuperPremière. Dal 4 dicembre (data di apertura della stagione) fino al 22 dicembre 2021, con l’offerta Dolomiti SuperPremière gli ospiti che prenotano almeno tre pernottamenti con skipass e attrezzatura riceveranno in omaggio una notte in più, sempre comprensiva di skipass e attrezzatura. Prenotando soggiorni con una durata minima di sei giorni, due saranno in omaggio.

La Val Gardena, immersa nell’incontaminato Parco naturale Puez-Odle, Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, promette soggiorni indimenticabili anche per chi cerca attività quotidiane alternative allo sci. Una vacanza invernale in Val Gardena riserva esperienze uniche: dalle sciate itineranti sul leggendario Sellaronda, alle velocissime discese sulla famosa pista Saslong di Coppa del Mondo, dalle piacevoli escursioni gourmand sul Seceda, fino alle passeggiate all’insegna del relax nel Parco naturale Puez-Odle.

Ricordiamo che dall’inverno 2021/22, ci saranno voli giornalieri da/per Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Londra Gatwick, Bruxelles, Rotterdam e Copenhagen verso l’aereoporto di Bolzano. Con un trasferimento locale si può così arrivare da Bolzano alla Val Gardena in circa 35 minuti. Meno di 3 ore per divertirsi sulle piste da sci della Val Gardena.

Per la Valle di Natale: www.christmasvalley.it

Informazioni:

Val Gardena è la valle delle Dolomiti per eccellenza, nel patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO. In Val Gardena (Alto Adige) vi attendono le esperienze più intense che il mondo unico delle Dolomiti abbia da offrire, durante tutto l’anno. In questo paradiso ladino si possono ammirare fenomeni naturali unici, che possono essere vissuti solo qui in tutta la loro grandezza e bellezza: dai contrasti in primavera, alla flora alpina unica per la sua varietà che sboccia sugli alpeggi a inizio estate, dall’Eldorado per gli escursionisti, i climber e i mountain biker, alle mistiche giornate autunnali, con gli impressionanti paesaggi montani infuocati delle “Burning Dolomites”; fino a Dicembre, quando diventa il paradiso degli sport sulla neve.

Redazione Centrale TdG