Supersano, un carnevale ricco di divertimenti e accrescimento culturale

Per molte persone, il Salento li richiamo alle splendide spiagge che da Salve arrivano a Gallipoli, dette anche le Maldive italiane, o il mare cristallino che riflette nelle grotte che da Castrignano del Capo arrivano a Otranto, compreso i faraglioni di Melendugno. All’interno ci sono paesini che riservano delle impensabili sorprese, non solo enogastronomiche con i cibi prodotti a chilometri veramente a zero, e le chiese, ricche di storia di una bellezza incredibile. Ma la sorpresa inaspettata, che grazie alla lungimiranza e attaccamento alla sua terra, la giornalista salentina Carmen Mancarella, di aver organizzato in oltre venti anni di press tour a giornalisti di tutta Europa, inserendo anche il carnevale di Supersano.

Tutti conosciamo i grandi carnevali di: Viareggio, con le sue maschere ironiche, quello di Nizza, famoso per i carri di fiori, quello di Rio de Janeiro e molti altri. Quello di Supersano e diverso da tutti questi, per i suoi preziosi costumi, è una festa che mescola folklore, arte, cultura, religione. L’evento è gemellato con il Carnevale di Venezia, è ricco divertimenti e accrescimento culturale. I carri allegorici in gara tra di loro, sono costruiti da artigiani e gruppi locali, che mantengono un alone di mistero sulla propria opera sino al giorno del Martedì Grasso.

La preparazione inizia subito dopo le feste di Natale, dove si decide il tema dell’evento, dove una parte di abitanti prepara le musiche, allestisce la scenografia e quella sartoriale la più importante: le sarte, cuciono i vestiti con stoffe pregiate, tagli originali e grande fantasia che sono vere opere d’arte, preparati in famiglia. Da diversi anni, gli atelier di stilisti internazionali, da Parigi, Londra Milano, Roma e New York, mandano un loro designer per vedere e magari copiare i colori per le loro collezioni che si svolgerà in concomitanza del carnevale che cade il 1° marzo 2022. I vari gruppi saranno giudicati non solo per la bellezza e originalità del carro e delle maschere, ma anche per l’abilità mostrata in uno spettacolo di danza arricchito da scenografie.

La tradizione di alta sartoria è giunta fino ai giorni nostri e si è rinnovata nella firma di Annamaria Cacciatore, una maison, rinomata per i suoi abiti da sposa. Da qui deriva la bellezza dei vestiti del Carnevale. Ancora oggi a Supersano, quasi in ogni casa ci sono sarte e sarti che tagliano e cuciono abiti pregiati. L’edizione del Carnevale di Supersano del 2022 permetterà ai visitatori di vestire alcuni abiti di pregio del Carnevale degli anni passati e sfilare insieme agli abitanti di Supersano. Oltre alla sfilata dei carri e alla competizione dei gruppi degli abitanti della città, saranno organizzati numerosi eventi alla presenza di turisti, cittadini e giornalisti esperti di turismo, moda ed eventi.

I giornalisti invitati avranno il compito di proporre ai loro lettori e a tour operator e agenti di viaggio la manifestazione. Oltre ad assistere o partecipare attivamente alla manifestazione nel piccolo centro salentino si possono fare delle escursioni o passeggiare nel Bosco del Belvedere che incornicia il grazioso centro storico della città. Visitare la cripta dove si trova il bell’affresco bizantino che raffigura la Madonna di Coeli Manna (con gli occhi a mandorla). Ammirare il fascino dei due mari del Salento, Jonio e Adriatico, con un’escursione a Santa Maria al Bagno. Una visita al Museo dell’Accoglienza e della Memoria, che ricorda la liberazione degli ebrei dalle forze Alleate dai campi di concentramento, dopo la Seconda Guerra Mondiale a Santa Maria al Bagno. Fare una camminata nel romantico borgo di pescatori Tricase Porto.

Scoprire le colorate ceramiche tipiche del Salento presso la bottega artigiana del maestro Agostino Branca di Tricase Porto. La leggenda narra che sotto la quercia dei 100 Cavalieri trovarono rifugio Federico II e i suoi cavalieri. Per soggiornare c’è l’imbarazzo della scelta dalla raffinata e autentica accoglienza del Casale Sombrino, alla Masseria Pizzofalcone, B&B A kilometro Zero, per i più esigenti c’è il signorile e stupendo Grand Hotel Riviera – CDSHotels a Santa Maria al Bagno (vista mare).

Per mangiare c’è una vasta scelta di ristoranti e trattorie tra queste: A kilometro Zero, Masseria Le Stanzie, la Vecchia Fontana e La Bruschetta. Il progetto del Carnevale di Supersano viene realizzato grazie al Bando Iniziative di Ospitalità della Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Turistiche, Servizio Turismo, Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-20120 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, e il Magazine Mediterraneo, Spiagge.

Testo e immagini Jimmy Pessina