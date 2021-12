La Romagna Toscana: dove storia, natura e buon cibo si incontrano

Un meraviglioso paesaggio punteggiato da dolci colline che diventano imponenti vette sull’appennino tosco-romagnolo, una cucina ricca di antichi sapori e tradizioni, una lunga ed affascinante storia che ha caratterizzato l’evoluzione geo-politica di due regioni: siamo in Romagna Toscana, terra di confine geograficamente e linguisticamente “romagnola”, ma storicamente assoggettata al dominio fiorentino.

Iniziamo il nostro itinerario con la visita di Terra del Sole, uno dei più importanti borghi della Romagna Toscana per la sua rilevanza storica.

Progettata da Baldassare Lanci, lo stesso architetto de La Valletta a Malta, la cittadella fortificata di Terra del Sole viene creata nel 1564 per volere di Cosimo I de’ Medici come avamposto difensivo del Granducato di Toscana al fine di presidiare il confine con lo Stato Pontificio, di cui faceva parte la Romagna allora, e rappresenta ancora oggi l’esempio di città-fortezza meglio conservata al mondo di quel periodo. Secondo diverse fonti, l’8 dicembre, data ufficiale della fondazione, è una giornata uggiosa, ma quando verrà posata la prima pietra un raggio di sole squarcerà le nubi, lieto presagio che porterà a ribattezzare la cittadella con il nome di “Terra del Sole”.

Situata nella bella valle scavata dal fiume Montone, in prossimità delle zone impervie ed abitate dalle popolazioni rissose dell’appennino tosco-romagnolo, Terra del Sole assume in poco tempo un ruolo di primaria importanza sul piano non solo difensivo, ma anche politico, giudiziario e amministrativo nella cosiddetta Provincae Florentinae in partibus Romandiolae, istituita per controllare le terre romagnole.

La cittadella è caratterizzata da perfette proporzioni e simmetria, secondo lo schema della città ideale rinascimentale, e la sua pianta ricalca quella del “castrum” romano con un rettangolo e quattro imponenti bastioni in corrispondenza dei suoi angoli. Nel bastione di Sant’Andrea, situato nella parte sud, oggi trasformato in splendida dimora di charme, il “Castello del Capitano delle Artiglierie”, incontriamo Cesare Pasquale, proprietario ed enologo dell’elegante ed accogliente struttura le cui mura sono intrise di storia e di leggende, come quella che vede protagonista il soldato Astolfo, reo di aver conquistato la fanciulla più bella del castello, la bionda Angelica, suscitando l’ira e la gelosia di un compagno, che lo punisce uccidendolo. Si narra che da allora il fantasma di Astolfo appaia a tutte le donne bionde che varcano la soglia del castello.

Accanto al pozzo artesiano, che caratterizzava tutte le abitazioni di Terra del Sole garantendo l’autosufficienza dei suoi abitanti in caso di attacco nemico, oggi si trova la cantina in stile mediceo, tipico dei castelli fiorentini. Qui ai vini del territorio si affiancano grandi etichette nazionali ed internazionali, ma la vera chicca della cantina, che beneficia di temperatura e umidità costanti grazie proprio all’adiacente pozzo artesiano, è l’aperitivo a lume di candela, avvolti da un’atmosfera incantata ed inebriati dai profumi dei vini in degustazione mentre sullo sfondo la narrazione di Cesare assume quasi toni surreali.

Riemersi dalla misteriosa penombra della cantina, ci aspetta il pranzo in una maestosa sala del castello dove la luce filtrata dalle ampie vetrate e il calore emanato dal bellissimo camino creano un ambiente caldo ed accogliente.

A fare gli onori di casa l’elegante signora Anna, mamma di Cesare, anfitriona impeccabile tanto nell’accoglienza degli ospiti quanto nella cura dei dettagli, come i centrotavola da lei stessa realizzati trasformando la verdura di stagione in piccole opere d’arte o la raffinata mise en place dei tavoli rotondi che compongono la sala. “Questo non è un castello, è la mia casa”: parole pronunciate da Anna con fermezza e convinzione che racchiudono l’essenza di questo luogo.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza ci pensa Massimo Nannetti, chef e patron del ristorante il Laghetto, che qui delizia gli ospiti della struttura con la cucina del territorio, preparando piatti robusti dal sapore deciso. Fedele alla tradizione delle due regioni confinanti, ci propone, infatti, una classica lasagna accompagnata da un altrettanto classico sangiovese del territorio (Sassetto 2018, Villa Bagnolo) a cui segue il pezzo forte che, come preannuncia lo stesso nome della ricetta, è il Gran Pezzo alla Toscana, cioè la parte intera della costata senza filetto – la più “godereccia” – cotta in forno per diverse ore. Ne risulta una carne dalle meravigliose nuance rosate al suo interno, morbida al punto da sciogliersi in bocca e il cui gusto è arricchito dai succhi sprigionati durante la lenta cottura. Ad accompagnare il piatto succulento una deliziosa zucca al forno e il cavolo cappuccio spadellato. In chiusura l’ottima zuppa inglese con cantucci (questi ultimi meritano una menzione speciale), servita con un magnifico passito dell’isola greca di Samos, atto di grande generosità della padrona di casa che ha aperto per noi una straordinaria bottiglia del 1970.

Soffitti a cassettoni e mobili antichi di grande pregio adornano le poche stanze della struttura, ulteriore conferma che qui nulla è lasciato al caso.

Lasciamo il castello per immergerci nella natura incontaminata del parco delle Foreste Casentinesi, un enorme polmone verde nel cuore dell’appennino tosco-romagnolo, le cui faggete vetuste sono state dichiarate Patrimonio Unesco nel 2017. Qui le foreste millenarie, che in autunno assumono calde e variopinte tonalità giallo-rossastre, si autoalimentano senza alcuna interferenza dell’uomo e fanno da sfondo al nostro percorso di trekking che da San Benedetto in Alpe giunge fino alla cascata dell’Acquacheta, torrente che nasce in territorio toscano a una decina di chilometri dal passo del Muraglione e valica il confine tra Toscana e Romagna.

Con una lunghezza di 9 km e un dislivello di 250 m, questo facile e piacevole sentiero rappresenta una delle tappe più suggestive del cammino di Dante, l’anello che parte da Firenze e arriva a Ravenna per un totale di circa 380 km, ripercorrendo i luoghi attraversati dal celebre scrittore e poeta dopo la condanna all’esilio nel 1302. A testimonianza della valenza storico-culturale di questi meravigliosi luoghi naturalistici, va ricordato che la cascata dell’Acquacheta viene citata nel canto XVI dell’Inferno della Divina Commedia. Il brusìo delle anime ricorderebbe infatti, secondo Dante, il rimbombo della cascata.

Da non perdere la specialità della zona, il tortello alla lastra, gustosissimo piatto della tradizione contadina il cui nome deriva dalla lastra di pietra su cui venivano originariamente cotti i tortelli. Il morbido e saporito ripieno a base di patate e pancetta viene arricchito da formaggio ed ingredienti che variano a seconda della stagione, come erbette, zucca o spinaci.

Per la tappa conclusiva del nostro itinerario in Romagna Toscana scegliamo San Piero in Bagno, dove ci concediamo una strepitosa cena da Gorini, giovane e talentuoso chef meritatamente premiato con la stella Michelin dal 2019.

Utilizzo di materie prime della cucina “povera”, rispetto della stagionalità dei prodotti e valorizzazione della tradizione del territorio sono la base di partenza per la realizzazione di pietanze in cui la genialità di Gorini risiede proprio nella sua capacità di rendere straordinari piatti semplici, in apparenza perfino banali, come il risotto all’olio extravergine, olive e origano, quest’ultimo definito da Gorini stesso ironicamente “un piatto da ospedale”. Un ospedale – verrebbe, però, da ribattere – dove tutti vorremo essere ricoverati se solo avessimo il privilegio di essere curati con i suoi piatti!

Da sottolineare l’ardito e frequente ricorso all’amaro, sentiero insidioso e non sempre ben battuto dagli chef, che qui viene invece dosato magistralmente non solo nel risotto, dove le olive sono state sapientemente frullate con la melanzana bruciata, ma anche nell’ottimo carciofo alla brace, salsa di carciofo e pesto di erbe aromatiche.

L’antipasto, inoltre, può essere considerato un vero e proprio manifesto della lotta contro gli sprechi: il carciofo è, infatti, utilizzato per intero e il pesto che lo accompagna viene preparato con gli scarti delle erbe avanzate dai giorni precedenti. In un’epoca in cui la sostenibilità non può più ridursi a un tema secondario, Gorini carica la sua cucina di un significato più ampio e profondo.

Proseguiamo con una squisita faraona alla brace, bietola, pepe garofanato, prugne e fegatini in un perfetto gioco di consistenze ed equilibrio di sapori. Per concludere, il semifreddo al raviggiolo, amarene candite, croccante alle noci e vermut rosso è un riuscitissimo e convincente tentativo di nobilitare il raviggiolo, formaggio autoctono della tradizione “povera”, considerato non di pregio.

Intelligente e diretto come la sua cucina, Gorini mostra audacia e sicurezza pur restando con i piedi per terra, come solo chi ha piena consapevolezza dei propri mezzi può permettersi.

E la sua idea di cucina “democratica” ed “inclusiva” trova spazio e conferme anche nei prezzi accessibili e calibrati nelle opzioni di menù da 4, 5 o 7 portate, con possibilità di wine pairing.

Terminiamo qui il nostro percorso in Romagna Toscana con la voglia di tornare presto per scoprire ulteriormente queste terre defilate ma in grado di lasciare il segno.

Giuliana D’Angelo