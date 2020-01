Carnevale sulla neve 2020

Alto Adige – Val Ridanna.

Tutto è pronto per il carnevale. Non solo in Val Ridanna, la valle che si trova ad una manciata di chilometri da Vipiteno dove sono attese sfilate, fiaccolate sulla neve e tante sorprese. Il 2020 è infatti un anno speciale, a Colle Isarco, quest’anno torna un appuntamento attesissimo, quello con il Gossywood, che si realizza solo ogni 5 anni. Il nome Gossywood viene dall’unione delle due parole, Gossensass (che è il nome tedesco della località di Colle Isarco) e Hollywood rimandando quindi ad un immaginario coloratissimo. L’appuntamento è dunque per domenica 23 febbraio quando una grande sfilata di carri e maschere attraverserà il paese. Oltre 40 gruppi diversi tra varie associazioni e amici vi partecipano, creando e inventandosi loro stessi i vari travestimenti e costruendo i carri ogni anno secondo un tema diverso. Nel 2020 il tema sarà “Colors and sounds of Gossywood”. Quest’anno, inoltre, la manifestazione festeggia il 55esimo giubileo e sarà ancora più colorata e coinvolgente di sempre.

Mentre a Vipiteno la grande sfilata di Carnevale arriva martedì 25 febbraio con inizio (alle ore 14:00) presso il Steindl Nordpark, seguita dalla Festa di Carnevale per bambini in Piazza Città, presso la pista di pattinaggio.

Punto di partenza perfetto per esplorare le tradizioni del Carnevale di queste valli è l’Hotel Schneeberg Family Resort & Spa, un family-resort a 4 stelle in Val Ridanna, a soli 20 minuti da Vipiteno, incorniciato dal massiccio del monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (da qui il nome dell’hotel). Novità di questa stagione invernalesono le nuove family Deluxe Suite, rappresentano il top di gamma dello Schneeberg. Sono 18 e spaziose suite di circa 50 mq composte da una camera matrimoniale e da una stanza separata con due letti per i bambini. Arredi raffinati, un piccolo angolo “kitchenette” dove preparare pappe, una posizione super-strategica a due passi dal Mini-Club e una vista mozzafiato da balconi di dimensioni importanti rendono queste Suite adatte a chi, in vacanza non vuole rinunciare a nulla.

Laboratori e attività legati al Carnevale animano anche il Mini club (per i bambini dai 3 anni ai 12) che qui trovano anche una pista da go-kart al coperto, una grande area “SoftPlay” con labirinto, scivoli, salti, due vasche con le palline, e uno spazio con sala giochi dedicato agli adolescenti. Il Mini club è aperto dalle 9.00 alle 21.00, e offre inoltre un fitto programma di attività suddivise per le diverse età, guidate da uno staff qualificato di animatori.

Il divertimento continua nel Family AcquaPark Bergiland tra casette degli gnomi, grotte-sauna e un mondo di piscine e scivoli da provare. Ci sono scivoli in cui ci si lancia a caduta libera (lo Schneeberg è il primo hotel al mondo ad offrire il Mega scivolo a tunnel con Infinity Jump) e dove si scende cullati dall’acqua tra curve e paraboliche e poi quelli dedicati ai più piccoli, oltre a un lazy river e un castello in acqua. E poi c’è la SPA un’area benessere di oltre 8.000 mq, una delle più estese di tutto l’arco alpino con un’area SPA “for adults only” e un ricco menu di trattamenti, anche per i piccoli ospiti.

Sillian – Alta Pusteria.

Fiaccolate e discese mascherate sulle piste anche in Alta Pusteria. Proprio ai piedi del comprensorio sciistico si trova il Dolomiten Residenz **** S Sporthotel Sillian porta d’accesso al circo bianco di un comprensorio pluripremiato e ideale per famiglie con bambini. Durante il periodo di carnevale molte scuole di sci hanno in serbo delle colorate soprese per gli sciatori in erba. Un’occasione in più per imparare divertendosi, come è nella filosofia della “Wintersportschule Hochpustertal” che offre corsi di sci, di snowboard e di fondo studiati appositamente per i bambini e a cui si accedere direttamente dallo Sporthotel Sillian.

E dopo i giochi sulla neve il divertimento continua all’Häppi Päpi Kinderclub (aperto dalla domenica al venerdì, dalle ore 9.00 alle 21.00). Qui i piccoli, dai 3 anni in su, trovano un paradiso per giocare e liberare la propria creatività con diversi atelier e laboratori proposti dalle animatrici, che parlano anche italiano.

Dopo il divertimento c’è spazio per il relax nella Spa di 3.000 mq. con diverse saune e bagni di vapore, una grande piscina interna collegata a una esterna riscaldata, l’area per l’idromassaggio, un’altra piscina riservata ai più piccoli con di scivolo e tunnel.

