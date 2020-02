Gastronomia: viaggio nella cultura del cibo

Grande novità a Eataly Lingotto: inizia un ciclo di incontri gratuiti curati da Eric Vassallo, responsabile delle attività educative legate alla cultura del cibo e docente Master of Food. Pensati per tutti gli appassionati del mondo enogastronomico, tutte le persone che vorrebbero conoscere, vivere ed esplorare l’appassionante mondo del cibo, delle storie ad esso legate, delle molteplici tradizioni e ricette regionali, italiane, internazionali. Un incontro al mese fino a maggio e due le date tra cui scegliere: il lunedì pomeriggio oppure il sabato mattina.

Si incomincia a febbraio con il primo appuntamento, che avrà come titolo “Nuovi ingredienti nel piatto”: un viaggio tra prodotti ancora poco conosciuti che troviamo per ora solo in ristoranti etnici, per imparare a preparare nuovi piatti e ampliare i propri orizzonti del gusto. Si prosegue a marzo con “Le Solanacee”, ingredienti alla base della nostra cucina e che pensiamo di conoscere, ma che in realtà rivelano caratteristiche sconosciute ai più; ad aprile protagoniste sono invece le donne in cucina, con “L’evoluzione della cucina “ e infine concludiamo a maggio con l’appuntamento finale dedicato alla “Prima colazione”, dolce e salata.

Di seguito il calendario completo:

Nuovi ingredienti nel piatto

Sabato 8 febbraio – Ore 10.30-12.00

Lunedì 10 febbraio – Ore 16.00-17.30

Le solanacee

Lunedì 9 marzo – Ore 16.00-17.30

Sabato 21 marzo – Ore 10.30-12.00

L’evoluzione della cucina

Sabato 18 aprile – Ore 10.30-12.00

Lunedì 20 aprile – Ore 16.00-17.30

Prima colazione

Lunedì 4 maggio – Ore 16.00-17.30

Sabato 9 maggio – Ore 10.30-12.00

Eventi gratuiti su prenotazione su www.eataly.it o 011 19506801

Sala Punt&Mes – primo piano Eataly Lingotto

Redazione Centrale TdG