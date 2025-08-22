L’arte dell’ospitalità italiana passa anche da un calice di Prosecco DOC

Dalla convivialità senza formalismi al piacere della lentezza: perché il vino simbolo del Nordest italiano racconta, meglio di ogni parola, lo stile di vita mediterraneo. E oggi conquista anche le tavole canadesi

Nel mondo iper-connesso e iper-efficiente di oggi, l’ospitalità rischia di trasformarsi in un gesto automatico: aprire una bottiglia qualsiasi, disporre stuzzichini preconfezionati, scorrere distrattamente il telefono mentre gli ospiti si servono. Eppure, da qualche parte nel mondo – e più precisamente tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nel Nordest d’Italia – l’ospitalità conserva ancora una sua forma rituale, profonda e vissuta.

Qui, accogliere qualcuno in casa significa rallentare. Scegliere il vino giusto, spesso un Prosecco DOC. Riordinare la tavola senza inseguire la perfezione. E soprattutto: esserci. Presenti, coinvolti, disposti a celebrare anche l’occasione più semplice come se fosse unica.

Un modo di vivere che oggi affascina anche il pubblico canadese, sempre più attento non solo a cosa si consuma, ma come. E il Prosecco DOC, con la sua leggerezza elegante e la sua storia autentica, è diventato ambasciatore ideale di questo art de recevoir all’italiana.

Chi è stato almeno una volta in Italia lo sa: si viene accolti con un sorriso, con una sedia tirata fuori in più “per sicurezza”, con un bicchiere già pronto da riempire.

Non è un caso se nelle case venete e friulane – terra d’origine della Denominazione di Origine Controllata Prosecco – il brindisi non segna solo l’inizio di un pasto, ma crea un varco tra la quotidianità e la festa, anche se solo per mezz’ora.

Negli ultimi dieci anni, il Prosecco ha vissuto una vera trasformazione culturale, diventando simbolo di uno stile di vita informale ma consapevole.

Lontana dall’idea del servizio impeccabile e rigido di stampo francese, l’ospitalità italiana si avvicina piuttosto a quella conviviale dei paesi mediterranei: la tavola è lunga, il servizio è fluido, si condivide tutto. Ed è forse per questo che oggi, in molte città nel mondo, si guarda all’Italia non solo per le ricette, ma per la filosofia dell’accoglienza.

In un’epoca che riscopre il valore della lentezza, delle relazioni reali e dell’artigianalità, il Prosecco DOC diventa l’alleato ideale per ospitare in modo nuovo – ma profondamente umano. Non serve allestire una cena di gala: basta una bottiglia ben fresca, qualche piatto cucinato con amore e la disponibilità a raccontarsi.

Le nuove generazioni – sia in Italia che all’estero – stanno riscrivendo le regole dell’intrattenimento domestico.

Meno formalità, più spontaneità. Meno lusso ostentato, più attenzione alla qualità. E il Prosecco DOC, con la sua combinazione di eleganza accessibile, sostenibilità crescente e radici culturali profonde, incarna perfettamente questa evoluzione.

Un invito, più che un vino. A fare spazio. A spegnere il telefono. A sedersi a tavola – o per terra, o su una terrazza – e brindare a qualcosa che non ha prezzo: la presenza.

L’arte dell’ospitalità non si impara con un corso né si perfeziona con il design. È una pratica quotidiana, fatta di attenzione, empatia e voglia di condivisione.

E se oggi stiamo riscoprendo il valore del “fare casa”, allora un calice di Prosecco DOC – servito senza fretta, con il sorriso – può davvero fare la differenza.

In fondo, non c’è lusso più grande di sentirsi benvenuti.

Redazione Centrale TdG