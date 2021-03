Disponibile anche in Italia con Rinaldi 1957 la nuova linea Dugas, “Discovery” de La Maison du Rhum

La Nuova linea Discovery de La Maison du Rhum è una collezione super premium di rum che si compone di eccezionali imbottigliamenti riservati agli estimatori del distillato in tutte le sue sfaccettature. Le caratteristiche di ogni rum si esprimono attraverso l’origine del prodotto e le forti personalità dei maestri distillatori. Il tipo di alambicco, l’affinamento e l’annata, hanno guidato François-Xavier Dugas (amministratore dell’omonima società di distribuzione francese) nella ricerca e selezione di prodotti unici, tra le distillerie più famose al mondo. Con la linea Discovery c’è un’attenzione particolare al mondo della miscelazione, perché tutta la linea è stata studiata apposta per i bartender sia in termini di di profilo del rum sia in termini di estetica.

Paraguay – bianco 100% biologico

Antille Francesi – Agricole bianco

Barbados – 5 anni rum da melassa

Panama “ANEJO” – finish in Sherry Palo Cortado, rum da melassa

Paraguay

Rum bianco realizzato al 100% con puro succo di canna da zucchero organica, dal Paraguay. Esplode in sentori di frutta tropicale. Da gustare liscio o su ghiaccio

Antille

Rum bianco distillato nei Caraibi francesi da purissimo succo di canna da zucchero. Esplosione di sentori floreali ed esotici. La soluzione migliore per la preparazione di cocktail e t-punch.

Barbados

Rum invecchiato cinque anni nelle Barbados in botti che in precedenza hanno contenuto Bourbon. Rotondo e speziato al palato, può essere consumato liscio o in ottimi drink.

Panama

Un Rum Anejo da Panama in pieno stile spagnolo, nasce dalle lussureggianti terre dell’America Centrale. Dopo un anno in botte di rovere americano, invecchia per tre mesi in botti di Sherry Palo Cortado che gli donano rotondità e un pizzico di dolcezza.

RINALDI 1957

Rinaldi oggi ha superato i 61 anni di storia e rappresenta una società di sviluppo di Brand e di distribuzione specializzata nel canale On Trade, a cui si affidano oltre novemila clienti che ricercano qualità e servizio d’eccellenza. Giuseppe Tamburi, Marcello de Vito Piscicelli, Valerio Alzani, Gabriele Rondani sono alla guida della società che, oltre a un ricco portafoglio di distillati e liquori, vanta un ingente portafoglio vini pari al 40% del fatturato.

Tra gli spirits che meglio rappresentano Rinaldi 1957, non mancano autentici leader internazionali d’immagine, quali i rum Don Papa, Centenario; il Brandy spagnolo di lusso Cardenal Mendoza, Porto Taylor’s, Cognac Hine, Armagnac Janneau, Calvados Boulard, Whisky Teeling, Glenfarclas, Douglas Laing, Batida de coco Mangaroca. Negli ultimi anni a fianco delle pluripremiate grappe Nannoni e Pilzer, si sono aggiunti il gin Ginepraio, Amaro Formidabile, il Vermouth OSCAR.697 che compongono il “Negroni Formidabile”, un intramontabile cocktail rivisitato da Rinaldi. Kamiki, Kura e Kirin Fuji Sonroku, Vodka Imperial Gold (la più venduta in Russia nel segmento premium), Tequila Viviana e Los Tres Tonos, mezcal Tier.

Dal 1999 l’azienda Rinaldi commercializza direttamente un qualificatissimo assortimento di vini italiani e stranieri, di medio-alto profilo ma anche di grande bevibilità, capaci di rappresentare il loro territorio, tra cui lo Champagne Jacquart, gli Spumanti Franciacorta La Montina e il Prosecco Valdobbiadene e DOC “Serre di Pederiva” e un ricco portafoglio di prodotti italiani d’eccellenza, tra cui si possono trovare i vini dell’azienda H.Lun, la più antica cantina privata dell’Alto Adige, i vini del cuore del Chianti di Castello Vicchiomaggio, il Verdicchio di Matelica della cantina Belisario, o il Barolo Monvigliero della cantina di Pietro Rinaldi. Questi sono solo alcuni dei preziosi prodotti distribuiti in Italia da questa importante realtà e se ne possono trovare molti altri consultando la parte dedicata del sito web dell’azienda: Concilio, Branko, Valpantena, Gaggioli, Villa di Corlo, Celli, Le Lupinaie, Poggio Rubino, Casa di Terra, Contesa, Marianna, Poderi Parpinello e le birre artigianali Apec.

L’azienda è presente su Facebook e Instagram dal 2017 proprio come “Rinaldi 1957”, nome che è stato poi è andato sempre più a identificare la nuova realtà societaria.

www.facebook.com/Rinaldi1957 www.instagram.com/Rinaldi_1957

Redazione Centrale TdG