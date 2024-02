Cantina San Michele Appiano presenta il nuovo Pinot Noir Rosé 2021, ultimo arrivato della prestigiosa linea The Wine Collection

La collezione dei monovitigni d’eccellenza di San Michele Appiano, nata nel 2018 dalla mente del pioneristico winemaker Hans Terzer, si arricchisce di un nuovo elegante protagonista: il Pinot Noir Rosé 2021 The Wine Collection è un vino raffinato, fresco e di grande lunghezza, perfetto in abbinamento a crudità di pesce, carni bianche o come aperitivo importante.

La storia di The Wine Collection nasce vendemmia dopo vendemmia, quando un’esclusiva selezione del raccolto veniva destinata alle premure di Hans Terzer, winemaker della Cantina San Michele Appiano, al fine di scoprire talento e longevità di ciascun monovitigno: anno dopo anno queste piccole produzioni venivano imbottigliate e consumate esclusivamente in particolari eventi e degustazioni. È nell’anno 2018 che la Cantina decide di farne una vera e propria linea, di cui fanno parte limitatissime produzioni in purezza, ancora oggi proposta di punta di San Michele Appiano assieme alla prestigiosa linea di cuvée APPIUS. Uve selezionatissime, una nuova idea di vinificazione e un’etichetta dedicata, per vini memorabili e in grado di restituire emozioni sensoriali di prim’ordine.

Inaugurata da grandi bianchi come il Sauvignon e da rossi netti ed eleganti come il Pinot Noir Riserva, la collezione più prestigiosa della realtà vitivinicola leader in Alto Adige si arricchisce ora di una nuova e inedita etichetta, il Pinot Noir Rosé 2021 The Wine Collection. Dopo aver degustato e analizzato alcuni tra i più importanti e blasonati rosé al mondo, Hans Terzer si è detto pronto a dare la propria personale interpretazione di questa tipologia di vino di tendenza, recentemente tornata di moda. Il Rosé di San Michele Appiano nasce dalle migliori uve di Pinot Noir, dalle quali si estrae un mosto di alta qualità tramite il metodo Saignée, successivamente fermentato e affinato in tonneau. Trascorsi 12 mesi, il Pinot Noir Rosé 2021 The Wine Collection matura per un ulteriore anno sui lieviti fini, in tino d’acciaio. Alla vista si presenta di color giallo salmone brillante, mentre all’olfatto restituisce marcati sentori di frutti rossi, su tutti fragola e amarena, oltre a note di vaniglia. Al palato, infine, si presenta fresco e fruttato, oltre che di grande lunghezza e persistenza. Le caratteristiche organolettiche dell’ultimo arrivo in casa The Wine Collection lo rendono un abbinamento versatile, capace di rendere al meglio quando accostato a raffinati piatti di pesce e crudità, ma anche quando sorseggiato in accompagnamento a portate di carne bianca. Oltre a ciò, è perfetto anche da solo, vino eccellente per un aperitivo importante.

Grazie a questa nuova etichetta, Cantina San Michele Appiano esplora nuovi territori della vinificazione, confermandosi ancora una volta realtà all’avanguardia nel panorama vitivinicolo dell’Alto Adige.

Redazione Centrale TdG