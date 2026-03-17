Terre d’Aenòr: nata biologica nel 2018, oggi una scelta sempre più necessaria

Tra le colline della Franciacorta, Terre d’Aenòr porta avanti fin dal 2018 una viticoltura biologica coerente e consapevole, dove la sostenibilità non è una conquista recente ma il punto di partenza di tutto il progetto

In Franciacorta c’è chi il biologico non lo ha scelto per seguire una tendenza, ma lo ha considerato fin dall’inizio l’unico modo possibile di fare viticoltura. È il caso di Terre d’Aenòr, azienda fondata nel 2018 con una visione chiara: produrre esclusivamente Franciacorta biologici, mettendo al centro la tutela della terra e l’equilibrio naturale del vigneto.

«Quando abbiamo fondato Terre d’Aenòr nel 2018 abbiamo scelto il biologico come punto di partenza, non come obiettivo da raggiungere. Oggi, guardando alle sfide ambientali che interessano l’agricoltura e la viticoltura, siamo ancora più convinti che questa sia la strada giusta per preservare il territorio della Franciacorta e restituirne l’identità nel bicchiere» racconta Eleonora Bianchi Ceo dell’azienda.

Una scelta che, negli anni, si è rivelata sempre più attuale. In un contesto in cui il cambiamento climatico e la crescente sensibilità verso la sostenibilità stanno trasformando profondamente il modo di pensare l’agricoltura, la viticoltura biologica non rappresenta più soltanto un’opzione, ma una direzione sempre più necessaria per chi lavora a stretto contatto con la terra.

“Per me fare BIO è una scelta ragionata e orgogliosa, una scelta che racchiude il grande rispetto acquisito durante la mia esperienza lavorativa, nei confronti dell’ambiente, del suo ecosistema e dei consumatori finali dei vini che ho prodotto.

Mi dà molta soddisfazione sapere che i nostri vigneti possono essere percorsi, in qualunque periodo dell’anno da persone, animali, che si godono la natura con i suoi colori e profumi senza problemi. Mi fa molto piacere vederli popolati da uccelli, roditori, rettili e da innumerevoli specie diverse” aggiunge Ermes Vianelli Direttore Tecnico.

Le difficoltà tecniche legate a questa scelta, vengono abbondantemente ripagate dalle soddisfazioni. Anche quando un nostro consumatore, raccontandomi la sua esperienza degustativa, oltre ad apprezzare il gusto, mi sottolinea la sensazione di benessere che prova durante e dopo, è gratificante.

Questo è tanto altro racchiude il piacere e la volontà di essere BIO.

Per Terre d’Aenòr il biologico è prima di tutto una visione culturale del lavoro agricolo. Significa coltivare il vigneto rispettando i suoi equilibri naturali, favorire la biodiversità e preservare la vitalità del suolo, elemento fondamentale per la qualità e la longevità delle viti.

Nei vigneti aziendali la gestione agronomica è orientata alla creazione di un ecosistema agricolo vivo e in equilibrio. L’inerbimento controllato contribuisce a mantenere la struttura del terreno e favorisce la presenza di insetti e microrganismi utili, mentre le pratiche colturali sono studiate per accompagnare la vite nel suo ciclo naturale, intervenendo solo quando necessario e con metodi rispettosi dell’ambiente.

Il biologico, in questa prospettiva, non è una rinuncia ma un modo più consapevole di interpretare la viticoltura. L’obiettivo è preservare la fertilità del suolo e consentire alla pianta di esprimere al meglio il carattere del territorio franciacortino.

Questa filosofia prosegue anche in cantina, dove le uve vengono lavorate con grande attenzione per preservarne l’integrità e le caratteristiche originarie. Pressature delicate, controllo costante delle temperature e processi mirati permettono di accompagnare il vino nel suo percorso senza alterarne l’identità, mantenendo intatta la qualità del frutto.

La certificazione biologica

Tutti i vini Terre d’Aenòr sono certificati biologici secondo il regolamento europeo, un riconoscimento che attesta il rispetto rigoroso delle pratiche agronomiche previste dal disciplinare del biologico.

A confermare questo impegno sono anche le analisi effettuate da Valoritalia, che attestano l’assenza di sostanze chimiche o sintetiche come diserbanti e pesticidi. Un risultato che rappresenta la dimostrazione concreta di un lavoro quotidiano orientato alla qualità naturale delle uve e alla produzione di vini genuini, nel pieno rispetto dell’ambiente e del consumatore.

Un progetto che guarda al futuro

Oggi, a distanza di alcuni anni dalla nascita dell’azienda, la scelta biologica di Terre d’Aenòr assume un significato ancora più forte. Non solo come metodo produttivo, ma come contributo alla tutela del paesaggio della Franciacorta e alla salvaguardia della fertilità dei suoli.

Redazione Centrale TdG