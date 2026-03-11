Buona la risposta del pubblico per la prima edizione di Andar per Cantine Live, il format ideato da Enoturistica dedicato al turismo del vino e alla cultura della visita in cantina, ospitato nel Complesso delle Officine Storiche di Porta a Mare a Livorno.

Nel corso del weekend l’iniziativa ha registrato una partecipazione complessiva stimata in circa 700 persone interessate in modo specifico all’evento più i frequentatori abituali delle Officine, con 200 Wine Lovers Card attivate per accedere alle degustazioni. Particolarmente significativa la giornata di domenica, che ha registrato un’affluenza quasi tripla rispetto al sabato, segnale di un passaparola positivo e di un crescente interesse del pubblico verso il format.

Per due giorni le Officine Storiche si sono trasformate in uno spazio di incontro tra produttori e appassionati, con degustazioni, momenti di confronto e la presentazione della guida Andar per Cantine 2026, dedicata alle esperienze enoturistiche in Toscana.

Un segnale particolarmente positivo è arrivato anche dalla guida Andar per Cantine 2026, presentata nel corso della manifestazione e andata rapidamente esaurita nelle prime copie disponibili, a conferma dell’interesse del pubblico verso le esperienze di visita in cantina.

Grande curiosità ha suscitato inoltre il modello della Wine Lovers Card, lo strumento ideato per accedere alle degustazioni durante l’evento e per proseguire l’esperienza direttamente nelle cantine aderenti al circuito. Una formula nuova che ha attirato l’attenzione dei visitatori e che è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati, contribuendo al successo della manifestazione.

L’evento ha confermato l’interesse verso un modo diverso di vivere il vino: un pubblico giovane, curioso e attento, interessato a conoscere i territori e a dialogare con i produttori, lontano dall’idea di consumo superficiale spesso associata agli eventi enogastronomici.

Nel corso del weekend i visitatori hanno effettuato oltre 700 degustazioni presso le aziende presenti, con una media di circa cinque cantine visitate per partecipante, segno di un percorso di scoperta attivo e partecipato.

Alla manifestazione hanno partecipato anche sette tour operator, interessati a conoscere le realtà vitivinicole presenti e a sviluppare nuove opportunità di collaborazione nel campo del turismo del vino.

«Questa prima edizione rappresenta soprattutto un punto di partenza – spiega Simone Nannipieri, ideatore del progetto –. L’obiettivo era testare un modello che unisse guida, Wine Lovers Card e rete di cantine per promuovere l’enoturismo in modo concreto. La risposta del pubblico, soprattutto nella giornata di domenica, ci conferma che esiste un interesse reale verso esperienze che permettono di incontrare direttamente i produttori e scoprire i territori del vino».

«La risposta del pubblico a questa prima edizione è stata molto positiva – sottolinea Alessandro Ciapini, direttore di Confesercenti Provinciale di Livorno –. Eventi come Andar per Cantine Live dimostrano quanto l’enogastronomia e il turismo del vino possano rappresentare una leva importante per il territorio. La presenza di operatori turistici e di un pubblico attento e interessato conferma che iniziative di questo tipo hanno un grande potenziale di crescita».

«Siamo particolarmente soddisfatti del risultato di questa prima edizione – commenta Daniela Salanti, direttrice del Complesso delle officine storiche di Porta a Mare –. Le Officine Storiche nascono proprio per ospitare iniziative capaci di animare questo spazio e di creare nuove occasioni di incontro per la città. L’evento ha portato un pubblico curioso e partecipato, confermando il valore di Porta a Mare come luogo per eventi culturali ed esperienziali».

I TUSCANY WINE EXPERIENCE AWARDS

Durante l’evento sono stati inoltre annunciati i vincitori dei Tuscany Wine Experience Awards 2026, riconoscimento dedicato alle eccellenze dell’enoturismo toscano.

I premi sono stati assegnati a:

• Miglior Cantina per l’Esperienza Enoturistica Complessiva

Castello di Meleto

• Miglior Wine Tour Educativo

Castello di Fonterutoli

• Migliore Degustazione in Cantina

Badia di Morrona

• Miglior Accoglienza e Ospitalità

Rocca delle Macìe

• Migliore Integrazione con il Territorio e la Cultura Locale

Ricasoli

• Premio Innovazione in Enoturismo

Fattoria La Maliosa

• Premio Sostenibilità Enoturistica

Podere Il Pomaio

• Premio NEXTGEN Enoturismo

Giacomo Satta

Gli organizzatori desiderano ringraziare tutti i produttori presenti, che con entusiasmo hanno contribuito alla riuscita della prima edizione offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le loro realtà e i loro territori.

Un ringraziamento va inoltre a tutti i partner che hanno sostenuto il progetto. Andar per Cantine Live è stato co-organizzato da

Etruria e Officine Storiche di Porta a Mare.

Partner dell’iniziativa sono stati:

Confesercenti

PR Comunicare il Vino

Telecentro Group



CONFERMATA LA SECONDA EDIZIONE

Alla luce della risposta del pubblico e dell’interesse degli operatori, la seconda edizione di Andar per Cantine Live è già in fase di progettazione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo tra turismo del vino, territorio e nuove forme di accoglienza.

Redazione Centrale TdG