Natale al caldo a Dubai: la città si accende per le feste

La magica atmosfera festiva ha avvolto la città, che invita a vivere gli ultimi giorni del 2022 e celebrare l’arrivo del Nuovo Anno tra mercatini natalizi e piste di pattinaggio, eleganti afternoon tea, concerti di star internazionali e le luci del deserto.

A Dubai la magica atmosfera delle feste ha avvolto la città, pronta ad accogliere i viaggiatori che hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie al caldo, tra mercatini di Natale e decorazioni festive a due passi dalla spiaggia. Dai tradizionali eventi natalizi, ai deliziosi afternoon tea con vista, un ricco programma di appuntamenti e spettacoli pirotecnici per salutare l’Anno Nuovo, Dubai si conferma la destinazione perfetta per celebrare le feste sotto il sole a poche ore di viaggio dall’Italia.

Mercatini di Natale, pattinaggio e canti natalizi sotto al sole

L’atmosfera delle feste avvolge i mercatini natalizi di Dubai, tra cui spicca il Giardino d’Inverno dell’Habtoor Palace Dubai. Questo incantevole Winter Wonderland allestito nei Giardini del Palazzo trabocca di decorazioni abbaglianti e canti natalizi. Per tutte le festività la destinazione si trasforma con negozi pop-up e una serie di attività per tutta la famiglia, oltre a intrattenimento dal vivo, stand gastronomici e tanti divertimenti. Per chi nelle feste non può rinunciare a pattinare sul ghiaccio, quest’anno può farlo senza bisogno di guanti e cappello. Al Global Village grandi e piccoli possono sfrecciare sulla pista di pattinaggio Snowfest, che tecnicamente non è fatta di ghiaccio ma è abbastanza lucida per scivolare senza sforzo. Per entrare completamente nello spirito natalizio ci sono le proposte musicali della Dubai Opera, hub culturale che ospita un’incantevole interpretazione de Lo schiaccianoci, e il Theatre of Digital Arts, destinazione immersiva multisensoriale e multimediale situata nel Souk Madinat Jumeirah. Con una serie di spettacoli stagionali che spaziano dai classici delle feste, alla musica ambiental fino alle esibizioni jazz dal vivo nella cornice di scenografie immersive con sfondi innevati, i visitatori possono ascoltare, vedere e sentire la magia delle feste in una struttura futuristica.

Una notte da Star all’Atlantis, The Palm

La protagonista indiscussa della leggendaria cena di gala di Capodanno dell’Atlantis, The Palm intitolata “A Night With The Stars”, quest’anno è Kylie Minogue. La pop star di fama internazionale farà divertire gli spettatori con le sue hit più amate e performance elettrizzanti per dare il via al 2023 con una vera spolverata di magia.

Chi sarà qui per le feste può cogliere l’occasione per provare En fuego, il nuovo concept gastronomico – aperto il 9 dicembre – che propone un’autentica cucina sudamericana, in un ambiente circondato da opere d’arte murali.

Guardando al 2023, da metà gennaio dopo 14 anni di permanenza al The Avenues dell’Atlantis, il rinomato Nobu Matsuhisa si trasferirà nello spazio che ospitava la The Royal Bridge Suite al 22° piano dell’hotel trasformandolo completamente con un nuovo menu, una lounge, un bar Nobu e un’ampia terrazza che offre una vista incredibile su The Palm e sul Golfo Arabico.

La magia delle feste accende il deserto

Nel periodo delle feste, una fuga nel deserto promette di rendere l’esperienza ancora più magica. Il Sonara Camp offre una proposta di lusso, ecologica e sostenibile nel cuore del deserto arabo. Gli ospiti potranno godere di un tramonto spettacolare, seguito da piatti raffinati serviti sotto scintillanti luci fiabesche, intrattenimento dal vivo e musica sotto le stelle. Dal 24 al 25 dicembre, Sonara propone un’esperienza natalizia unica con pacchetti che includono uno speciale menu celebrativo, passeggiate in cammello al calare del sole, oltre alla decorazione di case di pan di zenzero e biscotti natalizi e altro ancora.

Per celebrare il Natale e il Capodanno lontano dalle luci della città un’altra opzione è Al Maha, un Desert Resort & Spa di lusso, che offre una miscela di tradizione e raffinatezza, con una vista impareggiabile sul deserto e un servizio eccezionale per trascorrere le feste in un’atmosfera unica.

Per chi invece vuole regalarsi un’emozione, niente di meglio che festeggiare i primi giorni del nuovo anno guardando l’alba dall’alto del deserto, con il giro in mongolfiera di Balloon Adventures.

Afternoon tea per festeggiare con stile

Dubai è rinomata per i suoi tè aromatici da gustare al pomeriggio, perfetti per il periodo delle feste. Tra le proposte, l’afternoon tea del Mandarin Oriental è servito nella lussuosa Noor Lounge, con una selezione di panini e deliziosi dolcetti. Per chi preferisce un’esperienza all’aperto, The Address Beach Resort offre una vasta scelta di infusi accompagnati da classici finger sandwich, focaccine e dolci per godersi il tè pomeridiano con vista.

E ancora, tra i migliori indirizzi non può mancare il Raffles Salon all’interno del Raffles The Palm, che oltre a vassoi di prelibatezze dolci e salate accompagnate da tè aromatizzati accontenta anche i più piccoli con un laboratorio gratuito di costruzione di case di pan di zenzero.

Expo Winter City diventa un paese delle meraviglie per le feste

Expo City Dubai, il nuovo quartiere futuristico nato dalla riqualificazione degli spazi di Expo 2020, in questo periodo si colora di luci natalizie e addobbi di Natale. Il posto d’onore verrà occupato da un albero di 15 metri, decorato con lunghi fili di luci natalizie. Sono numerose le esperienze da non perdere; oltre a immergersi nei ricordi di Expo 2020, si potrà fare il pieno di cioccolata calda, vin brulé, deliziose torte salate, spettacoli e concerti natalizi.

Appuntamento con lo shopping natalizio e non solo

Il Dubai Shopping Festival coincide ogni anno con uno dei periodi migliori per visitare la città. Per sei settimane, nel mese di dicembre e gennaio, Dubai oltre ad offrire sconti eccezionali per lo shopping, si anima con numerose attività ed intrattenimento per tutti. Dai concerti di super star internazionali alle splendide sfilate di moda e coloratissimi fuochi d’artificio quasi ogni giorno.

Brindare a un nuovo anno da record

Tra fuochi d’artificio ed eventi speciali, dare il benvenuto al Nuovo Anno a Dubai è sempre un’esperienza memorabile. La destinazione offre infatti tantissime attività per attendere l’arrivo del nuovo anno a suon di musica o in hotel da sogno oppure in modo più intimo aspettando la mezzanotte nel deserto, lontano dalla frenesia della metropoli.

Quest’anno allo scoccare della mezzanotte l’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, batterà un nuovo record mondiale dando vita a uno degli spettacoli pirotecnici e laser più grandi al mondo. Per l’occasione, la food court Time Out Market Dubai, organizzerà una festa per salutare il 2022 consentendo ai suoi ospiti di assistere all’epico spettacolo da un’area privata presso le fontane di Dubai o dalla sua terrazza situata di fronte al Burj Khalifa.

