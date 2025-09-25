Andreola Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry ottiene i Tre Bicchieri 2006

La storica cantina Andreola celebra per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di prestigio: il Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazzareno Pola 2024 è stato premiato con i Tre Bicchieri 2026, uno dei massimi riconoscimenti del vino italiano

Nato dall’intuizione del fondatore Nazzareno Pola, questo spumante rappresenta la selezione più accurata del prodotto Dirupo. Ogni anno viene individuata la vigna che meglio incarna finezza ed eleganza: per il 2024 la scelta è ricaduta sulle Rive di Santo Stefano, cru storico del Valdobbiadene.

Prodotto da uve Glera (90%) con piccoli apporti di Bianchetta e Perera, coltivate tra i 200 e i 500 metri di altitudine in vigneti di forte pendenza, il vino si distingue per il perlage fine e persistente, i profumi di glicine, biancospino, pera e pesca bianca, arricchiti da note di pasticceria. Al palato è pieno e cremoso, con un finale lungo e sapido, segno distintivo delle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio UNESCO.

Il premio conferma la capacità di Andreola di unire tradizione e ricerca costante della qualità, consolidando il ruolo dell’azienda di Stefano Pola come punto di riferimento nella denominazione e ambasciatrice nel mondo del Valdobbiadene DOCG.

Azienda Agricola Andreola

Situata nel cuore del Valdobbiadene DOCG, con i suoi 110 ettari vitati, 900 mila bottiglie vendute in oltre 35 paesi e ormai 40 anni di vita, l’azienda Andreola è divenuta simbolo della viticoltura eroica del Valdobbiadene Docg, producendo da sempre vini letteralmente “fatti a mano”, a conferma dell’impegno costante volto verso la ricerca qualitativa. La cantina si distingue per il lavoro manuale nei vigneti, essenziale

nelle ripide colline di questa regione, che in vendemmia, si caratterizza per la presenza di particolari ed uniche carrucole per il trasporto dell’uva. La produzione di Andreola è incentrata sul vitigno Glera, assieme ad una minoranza di varietà autoctone compresenti nelle vecchie vigne e comprende diverse etichette, tra cui la Rive Line con il maggior numero di Rive in catalogo nel Valdobbiadene DOCG.

INFO

Redazione Centrale TdG