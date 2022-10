I sistemi Greenova, alleati del risparmio energetico

Greenova rappresenta uno dei più autorevoli riferimenti nazionali per sistemi altamente innovativi e certificati, alleati sempre più preziosi della nostra salute, dell’ambiente e soprattutto del risparmio energetico

In un contesto globale complesso come quello attuale, nel quale tutti siamo chiamati ad affrontare il medesimo problema, il caro energia, lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione sostenibili – capaci di abbattere le emissioni, di raggiungere livelli di efficienza performanti contenendo i consumi – diventa una delle “sfide imprenditoriali” più importanti. È qui che Greenova Italia entra in campo ponendosi come uno dei più autorevoli riferimenti nazionali in materia, altamente qualificato grazie ad una capillare attività di scouting, per garantire di offrire il meglio in termini di tecnologie pulite e certificate.

Come insegnano i paesi nordici, da tempo all’avanguardia nell’utilizzo delle clean technologies, oggi più che mai è al centro dell’attenzione di tutti la ‘consapevolezza verde’ delle imprese e dei singoli, sempre più sensibili verso i temi dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica.

Per questo Greenova Italia propone esclusive selezioni tecnologiche nei seguenti ambiti:

Illuminazione con la linea SOLLJUS. Rispetto per l’ambiente e risparmio energetico.

La sua caratteristica distintiva sta proprio nel nome, Solljus, che in svedese significa luce del sole. Queste lampade infatti, grazie a uno speciale spettro luminoso, riproducono una luce molto simile a quella naturale del sole permettendo un’esperienza visiva pari quasi a quella di una giornata serena. Oltre alla fedeltà cromatica della luce, Solljus si distingue per l’elevata qualità, l’affidabilità, la sicurezza per gli occhi, questo tipo di lampade non abbaglia, il rispetto per l’ambiente pensando anche al risparmio energetico.

Questo sistema luminoso fornisce una valida alternativa all’illuminazione LED, il cui picco innaturale di luce blu e conseguente elevata radianza causano un alto tasso di inquinamento ambientale. I LED hanno una durata maggiore, ma un’efficienza limitata in termini di qualità della luce, inoltre non resistono alle alte temperature, requisito fondamentale in alcuni ambiti lavorativi (ad es. le acciaierie).

Sanificazione degli ambienti chiusi con la linea AIRFORTE AERO. Basso consumo energetico per un’altissima efficacia.

Una gamma di macchinari studiati per garantire la purificazione dell’aria in ambienti chiusi anche in presenza di persone. L’alto grado di efficacia ed efficienza di questi prodotti è garantito dall’impiego contemporaneo di ben 5 tecnologie certificate. Eliminano anche virus, batteri, muffe, spore ed acari, odori incluso il fumo, polveri sottili, pollini, microparticelle, formaldeide, legionella senza alcuna emissione di ozono e nessun rifiuto nocivo e sono inoltre Covid_Free Tested. Garantiscono un basso consumo energetico, bassi costi di manutenzione e sono di facile installazione pronti all’uso.

Mobilità accessibile coi veicoli ZOOM. Ecologici, sicuri e divertenti.

Si tratta di uno speciale quad che permette di fare un’esperienza off-road davvero unica. Inizialmente progettato per i disabili, ma utilizzabile da tutti, è un mezzo divertente, veloce, sicuro ed ecologico. Non teme alcun tipo di terreno e affronta agevolmente sterrati o percorsi accidentati consentendo spostamenti rapidi ed emozionanti. Permette inoltre di accedere a percorsi che non in tutti i casi possono fare i disabili, siti naturali protetti o archeologici, aree interdette ai veicoli a motore, percorsi forestali e tanto altro. Ha un design grintoso ed è adatto a ogni tipologia di conducente. Non necessita di immatricolazione, né di patente di guida e raggiunge una velocità massima di circa 20 Km/h.

Una mission aziendale virtuosa, quella di Greenova Italia, capace di rendere i propri clienti, dalle imprese agli enti pubblici, altamente competitivi nell’impiego efficace e sostenibile delle risorse energetiche a disposizione, puntando a ottimizzare al massimo possibile il risparmio e l’impatto ambientale, proteggendo nel frattempo la salute di tutti.

Greenova Italia dal 2016 è anche ESCo (Società ESCo certificata UNI CEI 11352:2014 – n° ACVPR 553) e può dunque rivestire il ruolo di co-finanziatore nei progetti di efficientamento energetico.

Greenova Italia dal 2016 è anche ESCo (Società ESCo certificata UNI CEI 11352:2014 – n° ACVPR 553) e può dunque rivestire il ruolo di co-finanziatore nei progetti di efficientamento energetico.

