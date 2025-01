Come si degusta un Whisky? E che differenza c’è tra Whisky e Whiskey?

Quando si parla di questo prodotto, legato al processo di distillazione, sono ancora tante le cose che non si conoscono, a meno che non si è degli esperti!n WHISKY Mania. L’affascinante viaggio di un distillato dalla Scozia all’Italia, dedicato a consumatori, operatori del settore e appassionati, l’autore ci porta in un viaggio che parte dalla Scozia, patria del Whisky, e che si sviluppa in un percorso affascinante attraverso le distillerie di tutto il mondo. Arriva, così, a parlare dell’Italia dove il settore è in forte crescita e incontra l’interesse del pubblico di appassionati. Impariamo a riconoscere i Whisky, a sceglierli, a gustarli e ad abbinarli in miscelazione e in cucina.a prefazione è stata curata da Marco Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera e curatore di Barfly, longeva rubrica dedicata a spiriti e cocktail.

AUTORE

Franco Gasparri è uno dei più grandi esperti di distillati.Ha iniziato la sua carriera come barman, lavorando in locali prestigiosi da Milano a Cortina d’Ampezzo, fino ad arrivare a Londra e New York. Le sue esperienze lo hanno portato ad apprendere le tecniche e i segreti del mondo degli spiriti, la posizione di Ambassador per la United Distillers gli ha fatto conoscere a fondo la categoria e l’incontro con le persone giuste gli ha permesso di sviluppare particolari competenze sul mondo del Whisky.

Dal 2010 è stato nominato The Keepers of the Quaich, prestigiosa associazione scozzese.

Nel 2021 crea The Art Collection una linea di Bottiglie di Single Malt Scotch Whisky da lui selezionati; collezioni esclusive, uniche e in edizione limitata.

A CENA CON IL WHISKY

All’interno del libro sono proposte una serie di ricette in abbinamento a differenti Whisky, per dimostrare che è possibile pasteggiare con questo distillato, avvicinandosi al prodotto sempre con un atteggiamento responsabile.

Di seguito un abbinamento tratto dal libro:

PLIN DI TONNO IN BRODO DASHI (RICETTA GIAPPONESE DI UN BRODO DI ALGA KOMBU, GELIFICATO)

Abbinamento: LINKWOOD 10yo Speyside

Single Cask no.136 dist. 13/9/2010 – bot. 31/3/ 2021 Abv. 61,5° Il Single Malt è invecchiato in una botte ex Bourbon refill, il colore “pale” chiaro indica che il legno non ha influenzato molto il distillato, anche dopo 10 anni di invecchiamento. Al naso è fresco e secco, con accenni di malto d’orzo, agrumi, mela ver- de e frutta bianca, ananas e banana. In bocca è affilato con un finale di vaniglia e sandalo. Il piatto allo stesso modo è fresco e delicato: il tonno ci porta sapidità e il brodo di alga note erbacee; anche in questo caso è l’umami che contrasta la struttura del Whisky.

L’abbinamento è per affinità: il Linkwood deterge il palato, contrastando la succulenza del piatto. Le note agrumate e di frutta bianca attenuano la sapidità, il finale tendente al dolce, crea una combinazione con le note erbacee.

Titolo: Whisky Mania. L’affascinante viaggio di un distillato dalla Scozia all’Italia

Autore: Franco Gasparri

Pagine: 176

Prezzo di copertina: 20,00 euro

Il libro è in vendita in libreria e sui principali siti di vendita online.

TRENTA EDITORE nasce nel 2004 con uno scopo ben preciso: diffondere la cultura del cibo con emozione e passione, attraverso una proposta editoriale innovativa e creativa. Non a caso il primo libro edito, Gli Chef del Vino, raccontava per la prima volta l’ingresso dell’alta ristorazione nelle aziende vinicole italiane: il successo è stato immediato. Da allora il catalogo della casa editrice si è ampliato di collana in collana fino a diventare un vero e proprio hub di cultura del cibo in ogni sua forma. Fondatore e amministratore di Trenta Editore è BARBARA CARBONE, giornalista professionista e autrice, prima ancora di questa esperienza diretta nel campo editoriale, di molti libri di cucina. Orgogliosa delle sue origini napoletane, è da sempre una grande appassionata di cucina e di vini da ogni parte del mondo perché “la buona tavola fa incontrare persone, suscita emozioni e stimola nuove idee.”

Redazione Centrale TdG