Pizza e vino, oltre 100 abbinamenti nel nuovo volume Calici&Spicchi di Antonella Amodio

Dopo il successo della prima edizione, il nuovo Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti evolve in un libro internazionale che racconta in modo contemporaneo l’incontro tra pizza e vino attraverso oltre cento abbinamenti selezionati in Italia e nel mondo, un vero viaggio tra sapori e sensazioni. Antonella Amodio: “Oggi il dialogo tra produttori e pizzaioli è finalmente maturo”.

Dopo il successo del primo volume, con oltre 200 presentazioni ufficiali e più di 150 articoli e recensioni, torna il progetto editoriale che celebra l’unione tra due grandi simboli del gusto italiano: la pizza e il vino. Con Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti, il lavoro di Antonella Amodio, giornalista e sommelier, si amplia in un vero atlante globale con più di 100 pizzerie selezionate in tutta Italia e oltre 20 Paesi esteri. Il volume si apre con la prefazione di Luciano Pignataro, giornalista, divulgatore enogastronomico tra i più autorevoli in Italia e firma storica del quotidiano Il Mattino.

CALICI&SPICCHI, L’ATLANTE

L’atlante si basa su esperienze dirette e su una conoscenza approfondita delle cantine e delle pizzerie selezionate; ne nasce una guida bilingue, in italiano e in inglese, che unisce metodo, racconto e oltre 100 abbinamenti strutturati, pensata sia per appassionati sia per professionisti. Dentro questa evoluzione si inserisce l’obiettivo di diffondere una nuova cultura dell’abbinamento pizza-vino, valorizzando le eccellenze Made in Italy e proponendo il vino come compagno naturale della pizza, in un racconto accessibile e contemporaneo. La prefazione del giornalista Luciano Pignataro sottolinea la storia della pizza e l’importanza di unire i due linguaggi: pizza e vino. All’interno del volume sono riportati anche i punti di vista di chi opera nel mondo enogastronomico, come l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e il Movimento Turismo del Vino. Calici&Spicchi, pensato per appassionati, professionisti e curiosi, è un libro da leggere, consultare e portare con sé, concepito per promuovere conoscenza e consapevolezza anche oltre i confini nazionali.

QUANDO LA PIZZA INCONTRA IL VINO: IL METODO DI ANTONELLA AMODIO

Da oltre quindici anni Antonella Amodio studia e racconta questo legame, essendo la prima in Italia ad aver sdoganato in modo sistematico e professionale l’abbinamento pizza-vino. I criteri e le regole di abbinamento sviluppati negli anni, dall’approccio cromatico a quello territoriale, fino alle logiche intuitive, sono oggi presi a modello, replicati da pizzaioli, sommelier e operatori del settore, e stanno letteralmente facendo scuola nella formazione e nella comunicazione enogastronomica. «Per me l’abbinamento tra pizza e vino non è mai stato un’idea nuova, ha sempre fatto parte della mia storia familiare» spiega l’autrice Antonella Amodio. «Quando ho iniziato a lavorare professionalmente su questi temi, nessuno affrontava l’argomento e spesso mi sentivo dire che il vino non era da pizzeria. Da lì è nata la volontà di creare un decalogo semplice e accessibile e di riportare il vino al suo ruolo naturale anche accanto alla pizza». Il lavoro sugli abbinamenti di Antonella Amodio nasce da un lungo percorso fatto di visite, studi e assaggi in centinaia di pizzerie e con il primo volume il dialogo tra produttori e pizzaioli si è finalmente reso maturo; oggi è in grande espansione.

L’AUTRICE

Antonella Amodio è giornalista, sommelier e scrittrice originaria di Caserta. è riconosciuta come la prima autrice italiana ad aver affrontato l’abbinamento pizza-vino con un approccio tecnico e continuativo, contribuendo a creare un metodo oggi ampiamente adottato nel settore. Autrice del volume Calici & Spicchi, il primo libro interamente dedicato all’arte dell’abbinamento tra pizza e vino, ha trasformato questo tema in un riferimento per appassionati e professionisti. Il progetto si è ampliato con il secondo libro Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti, con il quale ha portato la cultura del pairing anche all’estero attraverso numerose presentazioni internazionali. Coautrice di diverse guide enogastronomiche, collabora con testate giornalistiche e cura rubriche dedicate all’abbinamento pizza-vino, al ruolo del sommelier in pizzeria e alla valorizzazione della carta dei vini. Per la Zecca di Lucca ha selezionato i Pallagrello Bianco e Nero di Re Ferdinando IV di Borbone, prodotti in tiratura limitata, contribuendo alla valorizzazione di due vitigni storici della tradizione campana. In un secondo progetto ha prescelto due vini per i festeggiamenti dei 2.500 anni dalla fondazione di Napoli, occasioni in cui sono state coniate monete commemorative in argento. È giudice in concorsi internazionali dedicati a vino, pizza e gastronomia, e ricopre il ruolo di presidente di giuria in competizioni di rilievo nazionale e internazionale. Il suo lavoro pionieristico sull’abbinamento pizza-vino ha portato numerosi contest a introdurre categorie dedicate a questo tipo di pairing. Una rassegna stampa di oltre 150 articoli documenta il successo editoriale di Calici & Spicchi, confermandone la forte visibilità nel panorama enogastronomico.

Riconoscimenti principali:

Pizza Doc Award 2024 per il libro Abbinamento Pizza e Vino.

Premio Letterario 2024 dell’Associazione Pizzaioli Garganici per Calici & Spicchi, primo libro al mondo dedicato all’abbinamento pizza-vino.

Premio Vino al Borgo 2025 per la promozione del territorio irpino.

Premio Giungano Cilentum 2025 per il contributo alla ricerca e alla narrazione gastronomica.

5° Trofeo Garganico per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche attraverso Calici & Spicchi.

Premio Internazionale di Gastronomia “Sotto le Stelle di Capitanata” – XI Edizione 2025, premio alla carriera.

SCHEDA DEL LIBRO

Titolo : Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti

: Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti Autrice : Antonella Amodio

: Antonella Amodio Prefazione : Luciano Pignataro (giornalista e critico enogastronomico, Il Mattino)

: Luciano Pignataro (giornalista e critico enogastronomico, Il Mattino) Editore : Malvarosa

: Malvarosa Prezzo : 20 euro

: 20 euro Dove acquistarlo: in libreria o scrivendo a info@antonellamodio.it

