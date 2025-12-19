Turismo del Gusto
Home / Libri

Pizza e vino, oltre 100 abbinamenti nel nuovo volume Calici&Spicchi di Antonella Amodio

by

Dopo il successo della prima edizione, il nuovo Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti evolve in un libro internazionale che racconta in modo contemporaneo l’incontro tra pizza e vino attraverso oltre cento abbinamenti selezionati in Italia e nel mondo, un vero viaggio tra sapori e sensazioni. Antonella Amodio: “Oggi il dialogo tra produttori e pizzaioli è finalmente maturo”.

 Dopo il successo del primo volume, con oltre 200 presentazioni ufficiali e più di 150 articoli e recensioni, torna il progetto editoriale che celebra l’unione tra due grandi simboli del gusto italiano: la pizza e il vino. Con Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti, il lavoro di Antonella Amodio, giornalista e sommelier, si amplia in un vero atlante globale con più di 100 pizzerie selezionate in tutta Italia e oltre 20 Paesi esteri. Il volume si apre con la prefazione di Luciano Pignataro, giornalista, divulgatore enogastronomico tra i più autorevoli in Italia e firma storica del quotidiano Il Mattino.

CALICI&SPICCHI, L’ATLANTE

L’atlante si basa su esperienze dirette e su una conoscenza approfondita delle cantine e delle pizzerie selezionate; ne nasce una guida bilingue, in italiano e in inglese, che unisce metodo, racconto e oltre 100 abbinamenti strutturati, pensata sia per appassionati sia per professionisti. Dentro questa evoluzione si inserisce l’obiettivo di diffondere una nuova cultura dell’abbinamento pizza-vino, valorizzando le eccellenze Made in Italy e proponendo il vino come compagno naturale della pizza, in un racconto accessibile e contemporaneo. La prefazione del giornalista Luciano Pignataro sottolinea la storia della pizza e l’importanza di unire i due linguaggi: pizza e vino. All’interno del volume sono riportati anche i punti di vista di chi opera nel mondo enogastronomico, come l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e il Movimento Turismo del Vino. Calici&Spicchi, pensato per appassionati, professionisti e curiosi, è un libro da leggere, consultare e portare con sé, concepito per promuovere conoscenza e consapevolezza anche oltre i confini nazionali.

QUANDO LA PIZZA INCONTRA IL VINO: IL METODO DI ANTONELLA AMODIO

Da oltre quindici anni Antonella Amodio studia e racconta questo legame, essendo la prima in Italia ad aver sdoganato in modo sistematico e professionale l’abbinamento pizza-vino. I criteri e le regole di abbinamento sviluppati negli anni, dall’approccio cromatico a quello territoriale, fino alle logiche intuitive, sono oggi presi a modello, replicati da pizzaioli, sommelier e operatori del settore, e stanno letteralmente facendo scuola nella formazione e nella comunicazione enogastronomica. «Per me l’abbinamento tra pizza e vino non è mai stato un’idea nuova, ha sempre fatto parte della mia storia familiare» spiega l’autrice Antonella Amodio. «Quando ho iniziato a lavorare professionalmente su questi temi, nessuno affrontava l’argomento e spesso mi sentivo dire che il vino non era da pizzeria. Da lì è nata la volontà di creare un decalogo semplice e accessibile e di riportare il vino al suo ruolo naturale anche accanto alla pizza». Il lavoro sugli abbinamenti di Antonella Amodio nasce da un lungo percorso fatto di visite, studi e assaggi in centinaia di pizzerie e con il primo volume il dialogo tra produttori e pizzaioli si è finalmente reso maturo; oggi è in grande espansione.

L’AUTRICE

Antonella Amodio è giornalista, sommelier e scrittrice originaria di Caserta. è riconosciuta come la prima autrice italiana ad aver affrontato l’abbinamento pizza-vino con un approccio tecnico e continuativo, contribuendo a creare un metodo oggi ampiamente adottato nel settore. Autrice del volume Calici & Spicchi, il primo libro interamente dedicato all’arte dell’abbinamento tra pizza e vino, ha trasformato questo tema in un riferimento per appassionati e professionisti. Il progetto si è ampliato con il secondo libro Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti, con il quale ha portato la cultura del pairing anche all’estero attraverso numerose presentazioni internazionali. Coautrice di diverse guide enogastronomiche, collabora con testate giornalistiche e cura rubriche dedicate all’abbinamento pizza-vino, al ruolo del sommelier in pizzeria e alla valorizzazione della carta dei vini. Per la Zecca di Lucca ha selezionato i Pallagrello Bianco e Nero di Re Ferdinando IV di Borbone, prodotti in tiratura limitata, contribuendo alla valorizzazione di due vitigni storici della tradizione campana. In un secondo progetto ha prescelto due vini per i festeggiamenti dei 2.500 anni dalla fondazione di Napoli, occasioni in cui sono state coniate monete commemorative in argento. È giudice in concorsi internazionali dedicati a vino, pizza e gastronomia, e ricopre il ruolo di presidente di giuria in competizioni di rilievo nazionale e internazionale. Il suo lavoro pionieristico sull’abbinamento pizza-vino ha portato numerosi contest a introdurre categorie dedicate a questo tipo di pairing. Una rassegna stampa di oltre 150 articoli documenta il successo editoriale di Calici & Spicchi, confermandone la forte visibilità nel panorama enogastronomico.

Riconoscimenti principali:

  • Pizza Doc Award 2024 per il libro Abbinamento Pizza e Vino.
  • Premio Letterario 2024 dell’Associazione Pizzaioli Garganici per Calici & Spicchi, primo libro al mondo dedicato all’abbinamento pizza-vino.
  • Premio Vino al Borgo 2025 per la promozione del territorio irpino.
  • Premio Giungano Cilentum 2025 per il contributo alla ricerca e alla narrazione gastronomica.
  • 5° Trofeo Garganico per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche attraverso Calici & Spicchi.
  • Premio Internazionale di Gastronomia “Sotto le Stelle di Capitanata” – XI Edizione 2025, premio alla carriera.

SCHEDA DEL LIBRO

  • Titolo: Calici&Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti
  • Autrice: Antonella Amodio
  • Prefazione: Luciano Pignataro (giornalista e critico enogastronomico, Il Mattino)
  • Editore: Malvarosa
  • Prezzo: 20 euro
  • Dove acquistarlo: in libreria o scrivendo a info@antonellamodio.it

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.