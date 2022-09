Inforno: il terzo libro di Stefano Cavada

Inforno. 60 prelibatezze dolci e salate da cuocere al forno è il nuovo ricettario del cuoco e food blogger Stefano Cavada dedicato a una delle sue più grandi passioni: la cottura al forno. Il libro è disponibile dal 28 settembre.

Sono passati solamente tre anni dalla grande emozione di vedere finalmente le proprie ricette raccolte in un libro, ma da allora il giovane cuoco e food blogger Stefano Cavada ha fatto molta strada!

Con La mia cucina altoatesina (2019) Stefano ha portato la tradizione culinaria dell’Alto Adige nelle cucine di tutta Italia e non solo:anche all’estero le sue ricette, semplici da realizzare, hanno conquistato i palati di un vasto pubblico. Nel 2021 è la volta de Il mio Natale altoatesino, un ricettario dedicato al periodo più magico dell’anno, un libro da cui traspare l’essenza della tradizione e della preparazione per la festa più amata.

Ora è la volta di Inforno, ricettario interamente dedicato a una delle più grandi passioni di Stefano Cavada: il forno. Fin da bambino, nella cucina di Caldaro (BZ), ha sperimentato e osservato la delicata magia che trasforma impasti dolci e salati in fragranti biscotti, torte vaporose, stuzzicanti pizzette e croccanti panini.

In questo terzo libro, pur rimanendo la componente tradizionale legata alla cucina tipica altoatesina, Stefano ha voluto arricchire le sue ricette con richiami alle sue esperienze di vita a Londra e Parigi.

Grande attenzione anche per la fotografia. Dopo essersi avvalso del punto di vista e dello stile di Valentina Solfrini, per il suo terzo ricettario, Stefano ha scelto di collaborare con Lucia Iannone e Claudiu Frasiloaia (conosciuti sui social come Frollemente).

SINOSSI

Inforno. 60 prelibatezze dolci e salate da cuocere al forno è il terzo ricettario di Stefano Cavada, cuoco e food influencer altoatesino. Le ricette contenute nel libro sono studiate appositamente per essere preparate, come il titolo suggerisce, al forno, elettrodomestico fedele compagno di molte delle sue preparazioni. Raccolte in sei differenti capitoli – primi, secondi, pane, torte, biscotti e piccole prelibatezze –, le ricette sono anticipate da una preziosa guida con utili consigli da mettere in atto per ottenere sempre l’infornata perfetta.

L’AUTORE

Stefano Cavada è un cuoco e food influencer altoatesino, già autore de La mia cucina altoatesina. 45 ricette per ogni occasione(2019) e Il mio Natale altoatesino. 60 ricette per il periodo più magico dell’anno (2021). Dopo un periodo di formazione passato tra Londra e Parigi in cui ha iniziato a pubblicare i primi contenuti online, nell’ottobre del 2018 a Brescia ha dato vita a Essen, la cucina-studio in cui crea ogni sua ricetta. Caposaldo della cucina tradizionale dell’Alto Adige di cui condivide, assieme a piatti moderni, le ricette sui suoi profili social, ha prestato negli ultimi anni il proprio volto al piccolo schermo. Nel 2022 ha partecipato a Detto Fatto, programma pomeridiano di Rai 2, ma prima ancora è apparso a La Prova del Cuoco sui Rai 1 (2020) e ha condotto Food (R)evolution su Rai 3 Alto Adige (2019) e SelfieFood su La7d (2018).

A TU PER TU CON STEFANO CAVADA

Quanto c’è di Stefano Cavada in questo tuo terzo libro e cos’ha di diverso rispetto gli altri due?

In questo nuovo libro c’è tantissimo di Stefano Cavada. Da sempre ho una grande passione per le ricette da forno, come torte, pane e biscotti. Probabilmente perché il profumo che esce dal forno durante la cottura di queste pietanze è buonissimo. Rispetto ai precedenti due libri c’è un focus minore sulle tradizioni altoatesine, anche se alcune influenze dell’Alto Adige non mancano. La differenza maggiore sicuramente è nelle fotografie: sono tante di più!

Il forno è un po’ l’elemento magico della cucina, cosa ti affascina in particolare?

Il forno è uno strumento validissimo in cucina, permette di realizzare di tutto. Con sole temperature e funzioni diverse consente di ottenere ricette molto variegate. Ma le cose che mi affascinano di più del forno sono due. La prima è poter guardare direttamente le pietanze trasformarsi attraverso lo sportello: appena si inforna una pagnotta sembra che sia lì, ferma; torniamo a guardarla dopo quindici minuti e sarà completamente trasformata. La seconda è l’aroma che viene sprigionato in cottura: che sia dolce o salato, ha sempre quel buon profumo di casa.

Qual è il tuo comfort food?

Ammetto che il mio comfort food per eccellenza, soprattutto legato a questo libro, è la pasta pasticciata al forno che, per mio gusto personale, deve essere ben gratinata (così da avere quella crosticina super croccante in superficie!). Non si può non replicare quella con besciamella, prosciutto e piselli di Inforno.

Quanto conta la materia prima di qualità nella buona riuscita di un piatto?

Tantissimo! Direi che insieme agli strumenti da cucina, le materie prime di qualità sono l’elemento più importante per la riuscita di una ricetta. Per esempio, per ottenere una buona torta o del buon pane, bisogna avvalersi di ottime farine e di qualità, nonché della tipologia giusta.

La ricetta di questo libro alla quale sei legato in modo particolare?

La focaccia alle olive. Buona, buona, buona e buona! È di realizzazione molto semplice e la consistenza croccante, il sapore deciso e mediterraneo delle olive e la morbidezza della parte interna sono tutti elementi che rendono questa ricetta una delle mie preferite di Inforno!

IL LIBRO

60 prelibatezze dolci e salate da cuocere al forno

Data di pubblicazione: 28.09.2022

Editore: ATHESIA

208 pagine

Copertina rigida – 190 x 245 mm

€ 25,00

ISBN 978-88-6839-643-5

