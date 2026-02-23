Viaggio nel cuore di Tequila: dormire tra le botti, bere arte, vivere l’agave

Nel cuore di Tequila, nello stato di Jalisco, esiste un luogo in cui ospitalità, artigianato e distillazione si fondono in un’unica esperienza immersiva

È il mondo di La Cofradía, una realtà che da oltre cinquant’anni interpreta il tequila non solo come distillato, ma come racconto culturale.

Dormire dentro una botte: l’esperienza Matices

Il viaggio comincia dall’ospitalità. Accanto alla distilleria sorge Matices Hotel de Barricas, un boutique hotel unico nel suo genere, celebre per le sue camere a forma di barrica immerse nei campi di agave blu.

Le botti-abitazione, perfettamente climatizzate e arredate con gusto contemporaneo, mantengono un forte legame con l’identità produttiva del luogo. Il risultato è un’esperienza sensoriale totale: al mattino lo sguardo si perde tra le distese di agave, la sera si degusta tequila sotto il cielo caldo di Jalisco.

Piscina panoramica, ristorante dedicato alla cucina regionale e percorsi guidati in distilleria trasformano il soggiorno in un vero itinerario di turismo del gusto. Qui non si è semplici visitatori: si entra nel ciclo produttivo, si tocca l’agave, si comprendono cottura, fermentazione e distillazione.

La ceramica: quando la bottiglia diventa opera

Uno degli elementi più distintivi di La Cofradía è la produzione interna di ceramiche artistiche. Nel laboratorio “Arte en Fuego”, attivo da decenni, artigiani locali realizzano e decorano a mano bottiglie in ceramica cotte ad alte temperature.

Non si tratta di semplici contenitori, ma di pezzi unici che raccontano il Messico attraverso colori, simboli e iconografie tradizionali. Ogni bottiglia è modellata, smaltata e dipinta manualmente: un processo che richiede competenze tecniche, controllo delle curve di cottura e padronanza delle finiture.

La ceramica è parte integrante dell’identità aziendale. È l’elemento che distingue visivamente le linee premium e che rende molte referenze oggetti da collezione oltre che distillati da degustazione.

Il tequila: struttura, maturazioni e gamma

La produzione è focalizzata su tequila 100% agave azul, con una gamma articolata per stile, posizionamento e affinamento.

Linea Catrina

Catrina è una delle linee più iconiche. Ispirata all’estetica del Día de Muertos, unisce forte identità visiva e profili organolettici strutturati.

Disponibile nelle classiche maturazioni:

Blanco, espressione diretta dell’agave cotta, con note vegetali e speziate.

Reposado, affinato in rovere per maggiore rotondità e leggere sfumature vanigliate.

Añejo, con struttura più complessa, toni di caramello, legno tostato e spezie dolci.

È una linea che comunica immediatamente Messico, tradizione e artigianalità.

Gran Cofradía

Gran Cofradía rappresenta il segmento super premium della distilleria. Qui l’accento è posto su affinamenti più curati e su una maggiore complessità aromatica.

La selezione delle botti, la durata dell’invecchiamento e il controllo delle partite rendono questa linea adatta a degustazioni verticali e contesti di alta ristorazione.

Talavera

Talavera è probabilmente l’esempio più evidente del dialogo tra ceramica e tequila. Le bottiglie, ispirate alla tradizione decorativa messicana, sono realizzate e dipinte a mano.

Il contenuto segue la stessa logica qualitativa: tequila elegante, ben bilanciato, pensato per un pubblico che ricerca identità e ricercatezza.

Cactus & Iguanas

Cactus & Iguanas è una linea che omaggia la biodiversità del territorio di Jalisco. Anche qui la componente estetica è centrale, ma sostenuta da un distillato pulito, franco, adatto sia al consumo liscio sia alla miscelazione premium.

Torre de Picos

Torre de Picos completa la gamma con un’impronta fortemente identitaria, unendo design architettonico della bottiglia e precisione produttiva.

Un modello di turismo integrato

La Cofradía non è soltanto una distilleria. È un ecosistema: coltivazione dell’agave, produzione del tequila, laboratorio ceramico, ospitalità tematica.

Per chi si occupa di turismo enogastronomico, rappresenta un caso di studio interessante di integrazione verticale e valorizzazione territoriale. Per il viaggiatore, invece, è semplicemente un luogo dove dormire dentro una botte, bere tequila nel posto in cui nasce e portare a casa un oggetto che è insieme memoria, arte e distillato.

Distribuito da www.spiritsecolori.it

Redazione Centrale TdG