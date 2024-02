Valentina Ursic: nuova Direttrice Marketing per Rinaldi 1957

La nuova direttrice marketing entra nella società bolognese di distribuzione di prodotti alcolici dopo anni di esperienza in Italia e nel mondo. Gli obiettivi dichiarati sono rafforzare il settore “wine” ed espandere l’area relativi agli “spirits” soprattutto alla luce delle tendenze emergenti tra i consumatori.

Con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito wine and spirits accumulati in Italia e nel mondo, Valentina Ursic è stata nominata Direttrice Marketing di Rinaldi 1957, l’azienda bolognese impegnata nella distribuzione su scala nazionale di prodotti alcolici.

L’ingresso di Valentina Ursic in Rinaldi 1957 si allinea con i dichiarati obiettivi aziendali di rafforzamento del settore vini ed espansione dell’area spirits per il 2024.

Nel campo degli spirits, Rinaldi 1957 si sta muovendo in risposta alle nuove esigenze di un mercato che sempre più desidera cimentarsi e approcciarsi a prodotti di qualità.

I cosiddetti “novelty seeker” sono infatti mossi dal desiderio di avvicinarsi al mondo degli spirits, come whiskey, grappe, rum, cognac, armagnac che non siano più solo e semplici fine pasto, ma delle vere e proprie “coccole con cui concludere la giornata”, come spiega Valentina Ursic che si dice entusiasta del nuovo incarico e pienamente allineata con quella che è la mission aziendale.

“Oggi il consumatore non esce per il semplice atto di bere, ma per vivere un’esperienza. In particolare, si sta rafforzando il legame con maitre e barman che, grazie alla loro conoscenza, sono in grado di fornire anche qualche chicca in più in termini di storytelling”- spiega Valentina Ursic, che, nella sua idea di innovazione in termini di marketing, ha intenzione per questo di lasciare grande spazio a masterclass ed eventi che avvicinino il consumatore al prodotto, alla sua storia, al suo territorio di origine.

Di qui, la ricerca di nuove referenze ad hoc da inserire nel portfolio Rinaldi che esaltino proprio la territorialità e non solo nel mondo degli spirits, ma anche nel settore enoico.

Valentina Ursic, d’altro canto, vanta anche un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda il vino.

Le sue origini affondano proprio in una famiglia di produttori vitivinicoli sloveni e Valentina Ursic è “letteralmente cresciuta con il profumo del mosto” che l’ha portata, nel tempo, a ottenere le qualifiche di sommelier AIS, degustatrice ufficiale AIS e giudice in Friuli Venezia Giulia nell’assegnazione del premio “Tre Bicchieri” targato Gambero Rosso.

Ad affiancare Valentina Ursic in questo innovamento del portfolio e della visione, Monica Traversa- nuova Senior Brand Manager– Valentina Tamburi, Brand Manager– e i Brand Ambassador Paolo Vercellis e Carmen Popa.

“Credo molto nella forza del team e del lavoro di squadra per fare la differenza e ci tengo ad esaltare il contributo di ciascuno” aggiunge ancora Valentina Ursic, che anticipa anche l’ingresso imminente in Rinaldi di un nuovo Brand Ambassador che si occuperà della promozione dei prodotti distribuiti nel Sud Italia e di un nuovo Junior Brand Manager.

Goriziana classe 1974, diplomatasi in “Scienze diplomatiche internazionali”, si è specializzata successivamente nel settore marketing, digital marketing e comunicazione. Da alcuni anni segue percorsi di crescita personale, che l’hanno portata ad ottenere il titolo di Lifestyle Coach. Proprio per questo motivo nutre profondo rispetto per la vita privata dei membri del suo team di lavoro, lasciandogli il giusto spazio di tempo per coltivare i propri hobby e stare con la famiglia. Tramite alcune piccole sessioni orarie settimanale, Valentina Ursic si impegna nel focalizzarsi sulle soft skills dei membri del gruppo operativo, così da garantire una crescita sul lato professionale e personale.

Oltre alle esperienze in qualità di Brand e Co-Marketing Manager per Stock Spirits Group, si segnalano attività di Marketing & Export Manager presso Tenuta Luisa (2009-2017) e Castello di Spessa (2017-2021). Il citato triennio 2021-2024 targato Distillerie Bonollo Umberto in qualità di Marketing and Digital Marketing Manager è l’ultima esperienza da segnalare prima dell’approdo in Rinaldi 1957.

Rinaldi 1957 è società di distribuzioni di prodotti alcolici situata a Bologna.

