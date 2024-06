Un secondo posto assoluto per Enjoy Abruzzo, durante il GiroE! ma un primo posto in promozione turistica!!

Il Team Enjoy Abruzzo è stato l’ambasciatore dell’intera regione lungo le strade dello stivale, portando nelle case degli italiani l’autenticità degli abruzzesi e del territorio e facendo conoscere il turismo attivo dell’Abruzzo con un Evento Sportivo Itinerante

A conclusione di questa meravigliosa edizione 2024 del GiroE! e dopo una pausa di una settimana, si tirano le somme dell’iniziativa sportiva e promozionale. Il team Enjoy Abruzzo ha preso parte per la prima volta alla e-bike experience, organizzata da RCS Sport, unica nel suo genere a livello mondiale, che si è svolta nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia di ciclismo.

Dopo 1.165 km con 19.850 m di dislivello positivo e con una media di circa 60 km a tappa il GiroE! si è concluso a Roma, davanti al Colosseo, con l’ultima tappa, Roma-Roma, un circuito cittadino che il team Enjoy Abruzzo ha ripetuto tre volte in attesa dell’arrivo dei professionisti in un ambiente festoso.

Questa modalità di promozione del territorio, attraverso un evento sportivo, ha portato un gran risultato perché la squadra è arrivata seconda assoluta nella classifica generale: davvero inaspettato per un team esordiente. La capitana, Alessandra Fior, atleta e triatleta, Ambassador AIRC, ha potuto così indossare la maglia azzurra, la seconda maglia più importante di tutto il range delle maglie assegnate, con tutto il team. L’emozione di salire sul palco per la foto finale con lo sfondo del Colosseo è stata la classica ciliegina sulla torta, dove la torta è stato il risultato straordinario sotto un punto di vista sportivo ma altrettanto straordinario per l’impatto della comunicazione turistica che ha avuto questa partecipazione al giro. Durante le 20 tappe, la squadra di Enjoy Abruzzo, in ogni location, in ogni luogo dove è stata allestita la hospitality area della squadra all’interno del paddock e del Fun Village, ha distribuito materiale promozionale della regione: dalle brochure, ai gadget e le cartine dell’Abruzzo cicloturistico.

Un’azione di marketing territoriale porta a porta, portata avanti in un modo poco convenzionale e per questo innovatore, con il fine di arrivare al bacino di potenziali futuri turisti e far capire che l’Abruzzo è una regione assolutamente ciclabile e cicloturistica che ben si presta per vacanze di questo tipo. Questo segmento di mercato, che in questi ultimi anni ha sperimentato una crescita oltre ogni aspettativa, ha visto nella regione verde d’Europa una destinazione ciclistica a tutto tondo, con le montagne a pochi chilometri dal mare e un territorio intatto fra parchi naturali e riserve nazionali. Un vero paradiso per il mondo del cicloturismo, dove ogni tipo di ciclista trova la sua dimensione ideale.

La partecipazione al GiroE! con una squadra tutta abruzzese, per volontà del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stata la vera novità, e la scelta di affidarsi a un’azienda come Bianchi che ha fornito delle bici super performanti, è stata certamente vincente. Per dare ancora maggiore risalto all’indole ciclistica della regione, le bici della squadra sono state griffate con i nomi di altrettanti campioni abruzzesi che si sono distinti nella storia della corsa rosa, rendendo omaggio a loro: Alessandro Fantini, Vito Taccone, Palmiro Masciarelli, Stefano Giuliani, Matteo Rabottini, Danilo Di Luca, Vincenzo Meco, Giulio Ciccone.

La squadra è stata coadiuvata dai Team Manager Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio e con l’organizzazione tecnica e logistica del Tour Operator abruzzese Bikelife/Isytravel.

Il cicloturismo è un settore importante per l’Italia, in tutte le sue sfaccettature, dal ciclismo sportivo al turismo a pedali, come ha confermato il 4º rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio promosso con Legambiente e presentato recentemente durante la scorsa edizione della Fiera del Cicloturismo tenutasi a Bologna i primi di aprile 2024. È una forma di turismo che non smette di raccogliere nuovi appassionati e macinare record: nel 2023 ci sono state 56,8 milioni di presenze con un impatto economico diretto stimabile di oltre 5,5 miliardi di euro, in crescita del 35% sul 2022 e del 19% sul 2019 (4,6 miliardi). Il rapporto completo è scaricabile dal sito di ISNART.

Oltre alla sua dimensione numerica, il vero valore del cicloturismo risiede nella sua capacità di promuovere la destagionalizzazione e di generare flussi turistici anche verso territori meno frequentati e più soggetti a spopolamento, come avviene in alcune aree dell’Abruzzo.

L’uso di questi eventi come strumenti di promozione si conferma, quindi, come un’occasione importante per comunicare e far conoscere le bellezze e le ricchezze di una destinazione con un grandissimo potenziale quale l’Abruzzo.

Main Partner: Abruzzo, Toto Holding, Vini Fantini, Eco Villaggio, Mario De Cecco

Technical Partner: Bianchi, RH+, Pasquarelli Auto

Supporter: Alaracing Blub, Brynje, Eu Bottle, Vulcanet

Isy Travel/Bikelife Group è un tour operator che sviluppa progetti di promozione del territorio attraverso eventi sportivi e vacanze attive, coniugando le esperienze, sincere e significative con un profondo impegno verso la sostenibilità e l’autenticità. Isy Travel non offre solo itinerari, ma un’opportunità di incontri sinceri con le persone del luogo. Ci immergiamo nelle loro vite quotidiane, costruendo legami autentici che vanno oltre la superficie del turismo convenzionale. Isy travel, un’esplorazione autentica del mondo.

