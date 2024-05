Un 2023 da record per il Gorgonzola Dop

Le conferenze stampa, per incontrare personaggi o promuovere un prodotto generalmente mostra il bello – ma non il brutto. Chi le frequenta sa che dare sfogo a qualsiasi curiosità è quasi impossibile. Nel “talk-show”, invece, il canovaccio salta e si parte subito a razzo con domande che possono andare dalla carriera alla vita privata, qui non è detto che le domande siano accomodanti né che siano finalizzate a incensare l’ospite di turno.

Il successo dell’annuale conferenza stampa del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop, svoltasi giovedì 23 maggio 2024, presso l’Hotel Westin Palace di Milano, trasformata in un talk-show: “Gusto senza fine. Il Gorgonzola Dop al centro del mangiare bene”. Il Gorgonzola nei principali contesti di consumo: in casa, in un ristorante stellato, nello street-food e sui social, lo ha confermato.Ospiti del Presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, Antonio Auricchio: Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia (13 stelle Michelin), Davide Civitiello, pizzaiolo campione del mondo e Rafael Nostor, chef e star di TikTok.

L’evento ha avuto due momenti uno istituzionale e l’altro mondano. Quello istituzionale è stata anche l’occasione del Presidente Auricchio, per rendere noti i dati di produzione al 31 dicembre 2023, delle trentanove aziende associate, dislocate nelle quindici province di produzione a cavallo tra Piemonte e Lombardia, hanno prodotto 130.664 forme in più rispetto al 2022, ma è il Piemonte a trainare la crescita con 3.757.088 forme totali nel 2023 (+3,58%), che si attestano su 5.178.975 forme prodotte nell’anno appena trascorso con un aumento del 2,59%. Relativamente alle tipologie, la produzione di Gorgonzola Dop di tipo piccante lo scorso anno si è fermata a 614.039 forme pari all’11,86% del totale, in calo del 2,47% rispetto al 2022. Diminuisce anche il prodotto fresco destinato alla vendita al cucchiaio (-25,21%), mentre decisamente positivo è il dato relativo al Gorgonzola proveniente da agricoltura biologica che cresce del 19%, pari a 8.032 forme in più prodotte nel 2023. Durante il suo intervento ha ricevuto una telefonata del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oltre che complimentandosi per i risultati ottenuti dal Consorzio del Gorgonzola, ha auspicato che il carrello dei formaggi una tradizione di fine pasto, in uso nella ristorazione italiana nel secolo scorso e tornata oggi di gran moda, nelle osterie di qualità, nei ristoranti italiani, e non solo, dove è certamente sempre presente l’erborinato più diffuso al mondo: il Gorgonzola Dop.

A caratterizzare il successo del format mondano sono stati gli stessi ospiti intervistati a turno, con domande che hanno spaziato senza censura. Fondamentale la voglia di stare al gioco da parte di chi è chiamato a rispondere alle curiosità degli astanti in cui l’ospite si racconta, lasciandosi coinvolgere dall’abilissima giornalista Samantha Biale. Anche il Presidente Auricchio non è stato risparmiato. Infatti, seduto al centro di quello che poteva essere a tutti gli effetti il palcoscenico di un teatro, di fronte all’implacabile conduttrice Biale e la platea, pronta a metterlo sulla graticola, che ha iniziato con le domande. Risultato: un lungo applauso.

Testo e foto di Jimmy Pessina