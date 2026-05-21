Tutto pronto per Gusto Lovers a Siena

Redazione Centrale TdG –

Il 24 maggio, dalle 11 alle 20, a Siena in piazza del Mercato, ben dodici chef stellati e JRE Jeunes Restaurateurs e tanti piatti da scoprire. Un evento esclusivo, di valore internazionale, in una nuova cornice per una giornata intera dedicata al gusto.

Ogni chef e JRE presenterà i propri piatti. Ogni piatto ha un costo di 5 euro per food e 4 per wine&beer con la possibilità di acquistare pacchetti. Tra le proposte, Lampredotto calamari – Salsa verde e rossa, Seppia piselli e chorizo, Legumi e mazzancolle, Coniglio alla cacciatora, Toast di gamberi e salsa rosa, Pulled Irish beef in salsa verde, Filetto di branzino con crema al cavolfiore,

Mal tagliati cacio e pepe sedano rapa e caffè.

L’evento è ideato e organizzato da Leonardo Fiorenzani, chef e JRE Jeunes Restaurateurs Italia del ristorante La Sosta del Cavaliere a Sovicille, vicino a Siena. Co-organizzatori, Confcommercio Siena e il Comune di Siena.

E’ tutto pronto per la terza edizione di Gusto Lovers, la prima che si terrà a Siena, in piazza del Mercato, presso il Tartarugone, il prossimo 24 maggio, dalle 11 alle 20. L’eccellenza della ristorazione italiana e non solo, chef stellati e JRE Jeunes Restaurateurs si danno appuntamento a Siena per un vero e proprio viaggio alla scoperta del gusto dedicato ai food e eno appassionati, che cercano qualità ed eccellenza.

A tenere tutto assieme, regista di questa prima edizione di Siena nonché delle due precedenti, è Leonardo Fiorenzani, chef e JRE Jeunes Restaurateurs Italia del ristorante La Sosta del Cavaliere a Sovicille, vicino a Siena. Insieme a Fiorenzani ci sono Confcommercio Siena e il Comune di Siena, co-organizzatori della manifestazione.

Gli Chef stellati e i JRE Jeunes Restaurateurs.

Con loro ci sono chef davvero prestigiosi. Arriveranno a Siena Alessandro Rossi, che ha conquistato la Stella Michelin al Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto, Mirko Marcelli, chef del ristorante Osmosi di Montepulciano, 1 Stella Michelin, Niccolò Palumbo, chef del Ristorante Paca di Prato, 1 Stella Michelin. Ed ancora, Federico Ferrettini, chef del Ristorante Visibìlio nella tenuta Fontanelle Estate a Castelnuovo Berardenga, 1 Stella Michelin, Davide Canella, chef del Ristorante Contrada Castel Monastero a Castelnuovo Berardenga, 1 stella Michelin, Max Mascia, chef del Ristorante San Domenico di Imola, 2 Stelle Michelin e JRE-Jeunes Restaurateurs Italia, Leonardo Fiorenzani, chef e JRE Jeunes Restaurateurs Italia de La Sosta del Cavaliere a Sovicille. Andando avanti nel percorso, ci sono Juri Zanobini, chef dell’Antica Farmacia di Palaia a Pisa, JRE-Jeunes Restaurateurs Italia, Fabio Mecchina, Soul Restaurant di Legnano, JRE-Jeunes Restaurateurs Itali, Ivan Badurina, JRE Jeunes Restaurateurs Croazia, che propone la sua cucina nel Ristorante Badi, uno dei 100 migliori della Croazia da sempre guidato dalla famiglia Badi Badurina, Maurizio Bardotti, chef del Ristorante Oltre a Castellina in Chianti, e Sergio Dondoli, maestro del gelato con la gelateria artigiana di San Gimignano, pluripremiata a livello mondiale. Una brigata stellata dunque di ben dodici chef stellati e JRE Jeunes Restaurateurs che arrivano da tutta Italia e non solo.

I Piatti.

Ogni chef e JRE presenterà i propri piatti in un percorso di degustazione food & beverage con proposte di grande eccellenza. Ogni piatto ha un costo di 5 euro per food e 4 per wine&beer con la possibilità di acquistare pacchetti. Che cosa potremo degustare? Alessandro Rossi presenta Lampredotto calamari – Salsa verde e rossa e Bomboloncini caldi. Mirko Marcelli propone Seppia piselli e chorizo. Con Niccolò Palumbo possiamo degustare Legumi e mazzancolle e anche Cioccolato arachidi e arancia. Ed ancora, Federico Ferrettini presenta con Gusto Lovers il Coniglio alla cacciatora. Invece con Davide Canella si può degustare Scampo e panzanella. Con Max Mascia si possono scoprire Piada stracotto e salsa alle erbe e Toast di gamberi e salsa rosa. Ed ancora, con Leonardo Fiorenzani si assaggiano Pulled Irish beef in salsa verde e Cioccolato, caramello salato, mandorle, panna acida e olio evo. Andando avanti, Juri Zanobini presenta Crocchetta di manzo irlandese, pappa al pomodoro e cipolla. Fabio Mecchina fa degustare a chi arriva a Siena Irish beef bun ed Espresso Martini 2.0. Con Ivan Badurina si assaggiano Baccala mantecato con la polenta al nero di seppia, Filetto di branzino con crema al cavolfiore. Ed ancora, Maurizio Bardotti presenta Uovo pochè, tartufo, crumble salato e parmigiano, Mal tagliati cacio e pepe sedano rapa e caffè, Maritozzo con crema chantilly alla vaniglia. Sergio Dondoli porta al Tartarugone il suo gelato.

Insieme agli chef Birra & Wine e non solo.

Ci sono i vini di Berlucchi, Argiano, Ridolfi, Talosa, Valle Picciola, Rocca delle Macie, Perlage Enoteca, Amici In Bolla. Tra le birre senesi ci sono La Diana, birra artigianale, La Steccaia, birre artigianali, Birra Bader, birre a bassa fermentazione e birra acida. Ed ancora, i gin di Siena: Il Citto, Taz Gin (migliore gin d’Italia).

Come degustare le proposte di Gusto Lovers.

Gusto Lovers vedrà gli stand con chef e JRE collocati al Tartarugone, qui si potranno degustare le loro proposte, 5 euro ciascuno per food e 4 per wine&beer con la possibilità di acquistare pacchetti.

L’evento in breve.

L’evento, ideato e organizzato da Leonardo Fiorenzani, chef e JRE Jeunes Restaurateurs Italia del ristorante La Sosta del Cavaliere a Sovicille, ha con sé protagonisti dell’altissima ristorazione di tutta Italia. Insieme a Fiorenzani sono co-organizzatori della manifestazione Confcommercio Siena e il Comune di Siena. Sono partner Parmolaia Top Services, JRE-Jeunes Restaurateurs Italia, Piattoriccomicificco. Hanno dato il loro patrocinio, Enoteca Italiana, Camera di Commercio Arezzo Siena, Mens Sana 1871, Liceo Artistico Statale Siena Duccio Di Buoninsegna, DMO Siena, Regione Toscana. Gusto Lovers è parte di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Gli sponsor.

Sono sponsor Board Bia Irish Food Board, Fineco, Zanussi Professional, Lacasadelladivisa, Restomatix, Clean Accent, Grafikamente, Cancelli, Diba70, Mcm Service, Pasquini Drink Diffusion, Il Forchettiere, Immagine studio, Generali, Du’ Cose da Berna, Acqua Panna, San Pellegrino.