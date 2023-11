Torna la Fiera del Cicloturismo, l’evento in Italia interamente dedicato ai viaggi in bicicletta

Bologna si prepara ad ospitare la tre giorni dedicata al viaggio e alle vacanze in bici.

Confermata la giornata di Forum dedicata agli operatori di settore e allo sviluppo di nuovi modelli di business con una sempre maggiore presenza internazionale.

Per il pubblico, più spazio a workshop e racconti di esperienze. E poi tanti espositori, dalle mete per le vacanze attive ai produttori di bici e accessori.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, a Bologna, nello spazio DumBO, torna la Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, azienda specializzata nella comunicazione e promozione delle economie della bicicletta. Giunta alla terza edizione, la Fiera del Cicloturismo si conferma un punto di riferimento per il settore del turismo attivo nazionale e internazionale.

La Fiera del Cicloturismo è il primo evento in Italia interamente dedicato a chi è alla ricerca della propria prima esperienza o della prossima avventura a pedali. L’edizione 2024 arriva con molte novità e importanti conferme. Venerdì 5 aprile, torna il Forum del cicloturismo, la giornata dedicata agli operatori di settore e agli incontri B2B, con uno sguardo internazionale e un focus sullo sviluppo di nuovi modelli di business. Confermata la presentazione del 4° rapporto ISNART sul cicloturismo. L’evento, su prenotazione, anticipa le due giornate, sabato 6 e domenica 7 aprile, ad accesso gratuito, per il pubblico. Qui ci saranno alcune novità: più spazio ai workshop e ai racconti di esperienze con i Bikeitalia Talks, accanto ad un’area espositiva ancora più ampia per accogliere le proposte di mete per le vacanze attive, italiane ed estere, le proposte di produttori di bici e accessori e offrire un’esperienza di visita a 360°.

La Fiera del Cicloturismo è il luogo fisico in cui colmare lacune e curiosità per pianificare itinerari ciclabili, scegliere le destinazioni più belle da visitare in bicicletta e i migliori servizi bike friendly di cui usufruire durante il viaggio. Si troveranno spunti per vacanze organizzate per le famiglie, avventure in solitaria da cicloesploratori, sport per chi vuole allenarsi e tutto ciò che serve per vivere un’esperienza unica e irripetibile in bicicletta.

Gli espositori alla Fiera possono avere l’occasione di incontrare un pubblico altamente verticale, attento alle proposte del settore, e di interagire con possibili partner commerciali nell’ottica di creare nuove opportunità di business.

Il Forum: un’occasione di formazione e networking per un settore in crescita

“From Bike to Business” è il motto di Bikenomist che organizza l’evento e la prima giornata sarà interamente dedicata alla creazione di competenze e sinergie per stimolare la crescita del settore del cicloturismo e i suoi operatori. L’intera giornata del Forum del Cicloturismo (venerdì 5 aprile 2024), ospiterà una ricca attività di formazione dedicata agli operatori (hotel, guide, noleggiatori, tour operator, organizzatori di eventi) che si vogliono avvicinare per la prima volta al mondo del cicloturismo; una serie di laboratori con presentazione di best practice rivolta a tutti coloro che vogliono migliorarsi o vogliono cogliere le perle nascoste di questo settore e infine, un’intensa attività di networking e workshop 1:1 per incontrare i buyer di riferimento del settore.

“Abbracciare il percorso del turismo attivo e sostenibile è un impegno per salvaguardare la bellezza del nostro pianeta e le sue sfumature culturali. Attraverso ogni pedalata, ogni passo e ogni scelta ecologica, apriamo la strada a un futuro in cui l’esplorazione si armonizza con la conservazione delle unicità. Quando ci muoviamo con leggerezza, lasciamo dietro di noi un’impronta gentile, preservando le meraviglie del nostro mondo per le generazioni future garantendo sostenibilità economica ai territori.” dichiara Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di Eurovelo.

Il cicloturismo è un settore che sta vivendo una crescita esponenziale, come ha confermato il rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio promosso con Legambiente e presentato durante la scorsa edizione della Fiera del Cicloturismo: nel 2022 il numero dei cicloturisti che hanno scelto l’Italia è raddoppiato rispetto al 2019, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro.

Al di là dell’aspetto quantitativo, il grande valore riguarda la capacità del cicloturismo di stimolare la destagionalizzazione e garantire afflussi turistici anche ai territori meno battuti e maggiormente soggetti a spopolamento.

La Fiera del Cicloturismo si conferma quindi come un’occasione importante per chi già opera nel settore dei viaggi e del turismo attivo per incontrarsi e professionalizzare un settore, ma anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un segmento promettente del mondo del turismo.

Oltre 80 tra destinazioni, operatori e produttori in Italia e nel mondo hanno già confermato la loro partecipazione alla prossima edizione della Fiera del Cicloturismo come Spagna, Turchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Belgio, Regione Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana e Friuli Venezia Giulia e molte altre destinazioni che hanno puntato al turismo attivo. Confermati anche brand del settore bici e servizi come Shimano, Canyon, 3T, Decathlon, Gazelle, Bergamont, BRN, Repower e altri.

Per contatti ed esporre alla Fiera del Cicloturismo: expo@fieradelcicloturismo.it

Per informazioni: www.fieradelcicloturismo.it

Redazione Centrale TdG