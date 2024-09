The WineHunter Award 2024: pubblicata la guida che premia le eccellenze enogastronomiche selezionate dalle 14 commissioni dirette da Helmuth Köcher



È consultabile online dal 16 agosto, sul sito di The WineHunter, la guida dedicata alle migliori referenze enogastronomiche attentamente selezionate dalle commissioni d’assaggio The WineHunter: in totale, 8000 vini e più di 500 prodotti tra le categorie food, spirits e beer candidati alle selezioni. Tra i riconoscimenti con i migliori punteggi, spicca la TOP 100 dei vini candidati al The WineHunter Platinum Award, le cui premiazioni si terranno l’8 novembre al Merano WineFestival.

Risultato di un attento lavoro di ricerca e selezione da parte delle 14 commissioni d’assaggio coordinate da Helmuth Köcher, la guida The WineHunter Award premia le eccellenze Wine, Food, Spirit e Beer degustate durante l’anno, assegnando loro dei punteggi che corrispondono ai titoli The WineHunter Award Rosso e The WineHunter Award Gold: tra questi ultimi anche i candidati al premio The WineHunter Award Platinum. I vincitori del premio di maggior peso della Guida saranno svelati nell’ambito della cerimonia di premiazione, che si terrà l’8 novembre, durante la 33° edizione di Merano WineFestival, l’evento più glamour del panorama enogastronomico.

Su più di 8000 vini degustati, 4813 hanno ottenuto l’ambito premio The WineHunter: a 3390 etichette è stato assegnato il The WineHunter Award Rosso, che contraddistingue i prodotti che hanno conseguito tra i 90 e i 92,99 punti, mentre 1423 referenze hanno ottenuto il The WineHunter Award Gold (93-94,99 punti). Tra questi ultimi, sono presenti anche i TOP 100 prodotti wine candidati al WineHunter Award Platinum, il riconoscimento riservato ai prodotti di massima eccellenza con un punteggio superiore al 95. Nella sezione Culinaria, da quest’anno suddivisa in 3 diverse categorie, sono stati degustati complessivamente 600 prodotti. Nella categoria Food della Guida sono presenti 400 prodotti, di cui 147 hanno ottenuto il WH Food Award Rosso e 221 il WH Food Award Gold. Nella sezione Spirits, 130 etichette sono entrate nella selezione 2024, con 35 vincitori del WH Spirit Award Rosso e 33 del WH Spirit Award Gold. Infine, 70 birre degustate hanno meritato un posto nella Guida The WineHunter 2024 con 9 referenze che hanno ottenuto l’Award Rosso e 9 l’Award Gold.

La consultazione della guida The WineHunter 2024 (disponibile online sul sito https://winehunter.it/winehunter-award-2024/) da parte di operatori, appassionati e wine & food lovers è gratuita e permette di conoscere, oltre al punteggio e al rispettivo premio assegnato, anche tutti i dettagli riguardanti il prodotto e l’azienda di riferimento. Riconoscimento ambito dalle migliori realtà vinicole e non solo, The WineHunter Award rappresenta il culmine di un importante lavoro di ricerca e selezione basato sull’eccellenza, nonché una referenza rilevante nel mercato nazionale e internazionale, grazie alle figure dei WineHunter Ambassador, buyers che operano su vari mercati internazionali e si fanno portavoce dei valori del brand The WineHunter.

«Insieme ai WineHunter Scouts e ai componenti delle 14 commissioni di assaggio, tra il 17 e il 19 luglio 2024, abbiamo valutato più di 400 campioni di vino per definire le 100 eccellenze del 2024. È stata una lunga selezione, sono molto fiero del lavoro svolto e delle assegnazioni degli Award» afferma Helmuth Köcher. «In linea generale, abbiamo rilevato e riconosciuto l’impegno sempre maggiore delle cantine nel dare spazio al frutto e alla sua aromaticità, al territorio, alle caratteristiche naturali del vitigno che deve essere il protagonista assoluto nel calice, anche grazie a un minor utilizzo del legno. Ne è un esempio il trend in crescita della riscoperta della vinificazione in anfora, una pratica che riscopre le radici della produzione enologica proiettandosi nel futuro».

Ricerca, scoperta e condivisione delle eccellenze: questi i valori alla base del progetto The WineHunter che, dopo la pubblicazione della guida, dà appuntamento agli appassionati e agli operatori del settore alla 33° edizione di Merano WineFestival, in scena dall’8 al 12 novembre 2024. Qui, i prodotti nazionali e internazionali selezionati dalle commissioni d’assaggio The WineHunter conquisteranno l’esclusivo palcoscenico di Kurhaus e GourmetArena, frequentato ogni anno da migliaia di visitatori. Tanti, inoltre, gli appuntamenti che arricchiscono il prestigioso evento meranese: si inizia l’8 novembre con la giornata dedicata a bio&dynamica & more, che punta i riflettori sul vario mondo dei vini biologici, biodinamici, con l’introduzione di sezioni dedicate alla viticoltura certificata Equalitas e SQNPI, ai vini da vitigni resistenti Piwi e ai vini in anfora e underwater; nella stessa giornata, la novità della Tavola rotonda “Quo Vadis?”, sul futuro della viticoltura tra nuove tendenze e riscoperta di tecniche e metodi antichi, dalla vigna alla cantina; infine, dall’8 al 10 novembre, il ritorno del Summit “Respiro e Grido della Terra” che affronta problematiche e propone soluzioni legate al futuro del mondo vitivinicolo – e più in generale agricolo – alle prese con il cambiamento climatico. Numerosi gli ospiti, nazionali e internazionali, coinvolti nell’intero programma, tra talk, convegni, show-cooking e masterclass uniti dal filo conduttore dell’eccellenza in campo enogastronomico.

Disponibili online al sito meranowinefestival.vivaticket.it i biglietti per partecipare all’evento con la possibilità di scegliere giornata singola, nonché le procedure di accredito dedicate agli operatori del settore (https://meranowinefestival.com/accredito-operatori/) e alla stampa (https://meranowinefestival.com/accredito-stampa/).

Redazione Centrale TdG