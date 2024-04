Tasting in the Dark: un’esperienza immersiva e multisensoriale nel mondo del vino

Un evento, organizzato dal Consorzio del Prosecco DOC e curato dal Dr. Hoby Wedler durante la Milano Design Week 2024, che cambia il modo in cui gli individui percepiscono e apprezzano il mondo vitivinicolo

Il Dr. Hoby Wedler, noto chimico e imprenditore di successo, ha trasformato la percezione e l’approccio al mondo del vino introducendo un’esperienza multisensoriale e immersiva di degustazione del vino completamente alla cieca.

Con un dottorato in chimica organica fisica dell’UC Davis, Wedler guida lo sviluppo innovativo di prodotti nel settore enogastronomico e coordina esperienze immersive multisensoriali come il format “Tasting in the Dark”. Cieco dalla nascita, il dottor Wedler è stato ampiamente riconosciuto per i suoi sforzi nel campo dell’inclusione, testimoniati da diversi riconoscimenti come l’essere stato nominato fra i “Champions of Change” dal presidente Barack Obama e inserito da Forbes nei “30 under 30” e Wine Enthusiast’s nei “40 under 40”. Il Dottor Wedler si impegna quotidianamente nel dedicare il suo approccio imprenditoriale al progresso sociale.

“Tasting in the Dark” è il format di degustazione immersivo ideato dallo scienziato della percezione, fortemente voluto e organizzato dal Consorzio del Prosecco DOC lo scorso 18 aprile presso Terrazza Prosecco nella cornice di House of Mediterraneo a Milano. Un evento eccezionale in occasione della Milano Design Week, svelando cinque diverse espressioni di Prosecco DOC (Piera 1899 Prosecco DOC Rosé Brut Nature, Masottina Prosecco DOC Brut Nature, La Marca Prosecco DOC Rosé Extra Dry, La Jara Prosecco DOC Dry, De Stefani Prosecco DOC Frizzante Rifermentato in bottiglia) attraverso un kit multisensoriale sviluppato da Emotitech, studio di design innovativo, specializzato nella creazione di prodotti ed esperienze attraverso un mix unico di scienza sensoriale e tecnologia affettiva con sede in California e una sede europea. Questo kit, concepito appositamente per l’evento, coinvolge i partecipanti in un viaggio attraverso i sensi che va oltre la vista, stimolando il tatto e l’olfatto con materiali ed essenze diverse per una comprensione più profonda e memorabile delle qualità uniche di ogni vino.

L’esperienza di “Tasting in The Dark” si colloca perfettamente nella Milano Design Week, offrendo agli ospiti una riflessione sull’importanza dell’integrazione dei sensi nell’esplorazione del cibo e delle bevande. L’approccio unico di Wedler al design sensoriale, unito all’innovativo uso di bioresine e altri materiali naturali nel kit di degustazione, non solo arricchisce l’esperienza sensoriale ma promuove anche una connessione più intima e significativa con Prosecco DOC, celebrando la ricchezza sensoriale che queste bevande possono offrire.

In definitiva, “Tasting in the Dark” è un evento che va oltre la classica definizione di degustazione di vini, ma è un viaggio educativo e trasformativo che cambia il modo in cui gli individui percepiscono e apprezzano il mondo vitivinicolo, enfatizzando come i nostri sensi possono essere riattivati per scoprire nuove dimensioni di piacere e comprensione.

